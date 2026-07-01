ЛИЛИЕНКРОН ДЕТЛЕВ ФРИДРИХ АДОЛЬФ ФОН
ЛИЛИЕНКРОН ДЕТЛЕВ ФРИДРИХ АДОЛЬФ ФОН - немецкий писатель.
Родился в обедневшей аристократической семье. Служил в прусской армии, в 1875 году вышел в отставку. В 1875-1877 годах жил в США. В 1883 году опубликовал сборник импрессионистических стихов «Поездки адъютанта и другие стихотворения» («Adjutantenritte und andere Gedichte»). Лучшие лирические стихотворения Лилиенкрона, обнаруживающие влияние натурализма и символизма, отличаются калейдоскопичностью передаваемых переживаний, красочностью и музыкальностью: сборники «Стихотворения» («Gedichte», 1889), «Охотник и другие стихотворения» («Der Haidegänger und andere Gedichte», 1890), «Новые стихотворения» («Neue Gedichte», 1893), «Пёстрый улей» («Bunte Beute», 1903).
Описания природы Шлезвиг-Гольштейна - в центре комического стихотворного эпоса «Погфред. Эпос вперемежку» («Poggfred. Kunterbuntes Epos», 1896, дополненное издание 1906 года), включающего также воспоминания, фантастические видения и др. Проза Лилиенкрона романтизирует войну и прусский милитаризм: автобиографический роман «Жизнь и ложь» («Leben und Lüge», 1908), сборники новелл «Летняя битва» («Eine Sommerschlacht», 1886), «Под реющими знамёнами» («Unter flatternden Fahnen», 1888), «Война и мир» («Krieg und Frieden», 1891). Творчество Лилиенкрона оказало влияние на поэзию раннего модернизма (Р. Демель, С. Георге, Р.М. Рильке).
Сочинения:
Sämtliche Werke / Hrsg. R. Dehmel. B., 1904-1908. Bd 1-15;
Gesammelte Werke / Hrsg. R. Dehmel. B., 1911-1912. Bd 1-8; Werke / Hrsg. B. von Wiese. Fr./M., 1977. Bd 1-2;
Европейская поэзия XIX века. М., 1977. С. 337-342;
Немецкая поэзия XIX века. М., 1984. С. 403-417, 575-579;
Ausgewählte Werke. Neumünster, 2009