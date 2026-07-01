ЛИЛИЕНКРОН ДЕТЛЕВ ФРИДРИХ АДОЛЬФ ФОН

ЛИЛИЕНКРОН ДЕТЛЕВ ФРИДРИХ АДОЛЬФ ФОН - немецкий писатель .

Ро­дил­ся в обед­нев­шей ари­сто­кра­тической се­мье. Слу­жил в прусской ар­мии, в 1875 году вы­шел в от­став­ку. В 1875-1877 годах жил в США. В 1883 году опуб­ли­ко­вал сбор­ник им­прес­сио­ни­стических сти­хов «По­езд­ки адъ­ю­тан­та и дру­гие сти­хо­тво­ре­ния» («Adjutantenritte und an­de­re Gedichte»). Луч­шие ли­рические сти­хо­тво­ре­ния Лилиенкрона, об­на­ру­жи­ваю­щие влия­ние на­ту­ра­лиз­ма и сим­во­лиз­ма, от­ли­ча­ют­ся ка­лей­до­ско­пич­но­стью пе­ре­да­вае­мых пе­ре­жи­ва­ний, кра­соч­но­стью и му­зы­каль­но­стью: сборники «Сти­хо­тво­ре­ния» («Ge­dichte», 1889), «Охот­ник и дру­гие сти­хо­тво­ре­ния» («Der Haidegänger und ande­re Gedichte», 1890), «Но­вые сти­хо­тво­ре­ния» («Neue Gedichte», 1893), «Пё­ст­рый улей» («Bunte Beute», 1903).

Опи­са­ния при­ро­ды Шлез­виг-Голь­штей­на - в цен­тре ко­мического сти­хотворного эпо­са «По­гфред. Эпос впе­ре­меж­ку» («Poggfred. Kunterbuntes Epos», 1896, до­пол­нен­ное издание 1906 года), вклю­чаю­ще­го так­же вос­по­ми­на­ния, фан­та­стические ви­де­ния и др. Про­за Лилиенкрона ро­ман­ти­зи­ру­ет вой­ну и прусский ми­ли­та­ризм: ав­то­био­гра­фический ро­ман «Жизнь и ложь» («Le­ben und Lüge», 1908), сборники но­велл «Лет­няя бит­ва» («Eine Sommersch­lacht», 1886), «Под рею­щи­ми зна­мё­на­ми» («Un­ter flatternden Fahnen», 1888), «Вой­на и мир» («Krieg und Frieden», 1891). Твор­че­ст­во Лилиенкрона ока­за­ло влия­ние на по­эзию ран­не­го мо­дер­низ­ма (Р. Де­мель, С. Ге­ор­ге, Р.М. Риль­ке).

Сочинения:

Sämtliche Werke / Hrsg. R. Dehmel. B., 1904-1908. Bd 1-15;

Gesammelte Werke / Hrsg. R. Dehmel. B., 1911-1912. Bd 1-8; Wer­ke / Hrsg. B. von Wiese. Fr./M., 1977. Bd 1-2;

Ев­ро­пей­ская по­эзия XIX века. М., 1977. С. 337-342;

Не­мец­кая по­эзия XIX века. М., 1984. С. 403-417, 575-579;

Ausge­wählte Wer­ke. Neumünster, 2009