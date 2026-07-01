ЛИЛИ ДЖОН
ЛИЛИ ДЖОН - английский писатель, драматург.
Окончил Модлин-колледж в Оксфорде со степенью магистра искусств (1575). Около 1576 года переехал в Лондон. В 1589-1606 годах трижды был членом английского парламента. Литературную славу Лили принесла публикация романов «Эвфуэс, или Анатомия остроумия» («Euphues, or The anatomy of wit», 1579) и «Эвфуэс и его Англия» («Euphues and his England», 1580), стиль которых, прозванный впоследствии «эвфуистическим» (смотри Эвфуизм), отмечен обилием метафор, сравнений, антитез, аллитераций, изысканно-сложных синтаксических конструкций и множеством реминисценций из античной словесности.
Для придворной аудитории Лили написал ряд комедий преимущественно на античные сюжеты по образцу итальянской пасторальной драмы: «Сапфо и Фаон» («Sapho and Phao», 1584), «Эндимион» («Endimion», 1588), «Мидас» («Midas», 1592) и др. Пьесы Лили, отличающиеся живостью и изяществом диалогов, виртуозно передающих языковое своеобразие разных социальных групп, заложили основы прозаического стиля в английской драматургии. Единственная стихотворная комедия Лили - «Женщина на Луне» («The woman in the Moone», 1597) - написана белым стихом.
Сочинения:
The complete works. Oxf., 1967. Vol. 1-3.