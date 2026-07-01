ЛИЛИ ДЖОН

ЛИЛИ ДЖОН - английский писатель , драматург .

Окон­чил Мод­лин-кол­ледж в Окс­фор­де со сте­пе­нью ма­ги­ст­ра ис­кусств (1575). Около 1576 года пе­ре­ехал в Лон­дон. В 1589-1606 годах три­ж­ды был чле­ном английского пар­ла­мен­та . Литературную сла­ву Лили при­нес­ла пуб­ли­ка­ция ро­ма­нов «Эв­фу­эс, или Ана­то­мия ост­ро­умия» («Euphues, or The ana­to­my of wit», 1579) и «Эв­фу­эс и его Анг­лия» («Euphues and his England», 1580), стиль ко­то­рых, про­зван­ный впо­след­ст­вии «эв­фуи­сти­че­ским» (смотри Эв­фу­изм), от­ме­чен оби­ли­ем ме­та­фор, срав­не­ний, ан­ти­тез, ал­ли­те­ра­ций, изы­скан­но-слож­ных син­так­сических кон­ст­рук­ций и мно­же­ст­вом ре­ми­нис­цен­ций из ан­тич­ной сло­вес­но­сти.

Для при­двор­ной ау­ди­то­рии Лили на­пи­сал ряд ко­ме­дий пре­имущественно на ан­тич­ные сю­же­ты по об­раз­цу итальянской пас­то­раль­ной дра­мы: «Сап­фо и Фа­он» («Sapho and Phao», 1584), «Эн­ди­ми­он» («Endimion», 1588), «Ми­дас» («Midas», 1592) и др. Пье­сы Лили, от­ли­чаю­щие­ся жи­во­стью и изя­ще­ст­вом диа­ло­гов, вир­ту­оз­но пе­ре­даю­щих язы­ко­вое свое­об­ра­зие раз­ных со­ци­аль­ных групп, за­ло­жи­ли ос­но­вы про­за­ического сти­ля в английской дра­ма­тур­гии. Един­ст­вен­ная сти­хотворная ко­ме­дия Лили - «Жен­щи­на на Лу­не» («The woman in the Moone», 1597) - на­пи­са­на бе­лым сти­хом.

Сочинения:

The complete works. Oxf., 1967. Vol. 1-3.