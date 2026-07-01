ЛИЛЬЕФОРС БРУНО

ЛИЛЬЕФОРС БРУНО - шведский живописец .

Учил­ся в АХ в Сток­голь­ме (1879-1882 годы; не окон­чил); во вре­мя пре­быва­ния в Дюс­сель­дор­фе брал уро­ки у ани­ма­ли­ста К.Ф. Дей­ке­ра, ис­пол­нял мно­го­числ. этю­ды в городском зоо­пар­ке. По­се­тил Ве­не­цию, Рим, Не­аполь, Па­риж (1883-1884, 1886 годы), Мюн­хен (1889). В середины 1880-х годов ра­бо­тал ле­том (вме­сте с другими скандинавскими ху­дож­ни­ка­ми) во французской де­ре­вуш­ке Гре-сюр-Лу­эн; вы­став­лял­ся в па­риж­ском Са­ло­не 1884 года. Позд­нее ра­бо­тал в Шве­ции, был чле­ном «Ху­дожественного сою­за» (1886-1912 годы).

Один из вид­ней­ших ху­дож­ни­ков-ани­ма­ли­стов, пред­ста­ви­тель национального ро­ман­тиз­ма , Лильефорс изо­бра­жал ди­ких зве­рей и птиц в их ес­тественной при­род­ной сре­де («Яс­т­реб и ку­ро­пат­ка», 1884, Национальный му­зей, Сток­гольм; «Кош­ка с пой­ман­ной пти­цей», 1888, вил­ла Вер­не­ра, Гё­те­борг; «Во­ро­ны», 1891, Ху­дожественный му­зей, Гё­те­борг). Его кар­ти­ны от­ме­че­ны тща­тель­ной вы­пи­сан­но­стью де­та­лей и изы­скан­ным ко­ло­ри­том, ис­поль­зо­ва­ни­ем приё­мов пле­нэр­ной жи­во­пи­си. На ру­бе­же XIX-XX веков Лильефорс всё ча­ще об­ра­ща­ет­ся к изо­бра­же­нию ши­ро­ких про­сто­ров; фор­мат кар­тин ста­но­вит­ся фри­зо­об­раз­ным, изо­бра­же­ние ле­тя­щих птиц на­по­ми­на­ет рит­ми­че­ски по­вто­ряю­щий­ся узор, что сви­де­тель­ст­ву­ет о влия­нии сти­ля мо­дерн на его искусство («Ут­рен­нее на­строе­ние у мо­ря», 1896; «Мор­ские гу­си», 1901; «Ве­чер­ний пей­заж», 1902, все - га­ле­рея Э. Ти­ля, Сток­гольм). Ис­пол­нял так­же скульп­ту­ру («Ат­лет», брон­за, 1900, там же).

Сочинения:

The peerless eye. N. Y., 1987 (med M. Hill).