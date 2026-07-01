ЛИЛЬЕФОРС БРУНО
ЛИЛЬЕФОРС БРУНО - шведский живописец.
Учился в АХ в Стокгольме (1879-1882 годы; не окончил); во время пребывания в Дюссельдорфе брал уроки у анималиста К.Ф. Дейкера, исполнял многочисл. этюды в городском зоопарке. Посетил Венецию, Рим, Неаполь, Париж (1883-1884, 1886 годы), Мюнхен (1889). В середины 1880-х годов работал летом (вместе с другими скандинавскими художниками) во французской деревушке Гре-сюр-Луэн; выставлялся в парижском Салоне 1884 года. Позднее работал в Швеции, был членом «Художественного союза» (1886-1912 годы).
Один из виднейших художников-анималистов, представитель национального романтизма, Лильефорс изображал диких зверей и птиц в их естественной природной среде («Ястреб и куропатка», 1884, Национальный музей, Стокгольм; «Кошка с пойманной птицей», 1888, вилла Вернера, Гётеборг; «Вороны», 1891, Художественный музей, Гётеборг). Его картины отмечены тщательной выписанностью деталей и изысканным колоритом, использованием приёмов пленэрной живописи. На рубеже XIX-XX веков Лильефорс всё чаще обращается к изображению широких просторов; формат картин становится фризообразным, изображение летящих птиц напоминает ритмически повторяющийся узор, что свидетельствует о влиянии стиля модерн на его искусство («Утреннее настроение у моря», 1896; «Морские гуси», 1901; «Вечерний пейзаж», 1902, все - галерея Э. Тиля, Стокгольм). Исполнял также скульптуру («Атлет», бронза, 1900, там же).
Сочинения:
The peerless eye. N. Y., 1987 (med M. Hill).