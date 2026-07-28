ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ (ЛИКБЕЗ)

Массовое обучение взрослых чтению и письму в советских республиках.

В 1897 году грамотность в Российской империи составляла 21,1%, в том числе 29,3% у мужчин и 13,1% у женщин. При этом в Средней Азии — 5%. Ко времени установления Советской власти в России неграмотным оставалось большинство населения (около 70%). 26 декабря 1919 года был принят декрет Совнаркома «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Граждане в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшие читать или писать, были обязаны учиться грамоте. Обучение могло по желанию осуществляться на русском или другом (как правило родном) языке. Организация обучения возлагалась на Наркомат просвещения (НКПС), который мог привлекать для этого кадры педагогов на основании трудовой повинности, а также принуждать к обучению неграмотных. В 1920 году была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности (ВЧК ликбез). Ею были созданы курсы учителей для ликвидации безграмотности. В 1922 году был проведен I Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности. Была создана сеть «ликпунктов», где ликбез должен был осуществляться за 3-7 месяцев при 6-8 часов обучения еженедельно без отрыва от производства (с сохранением заработной платы). Ликпункты создавались в населенных пунктах с числом неграмотных свыше 15. 14 агуста 1923 года декрет Совнаркома РСФСР «О ликвидации безграмотности» дополнил декрет 1919 года, установив конкретное число учреждений ликбеза.: 574 ликвидационных пункта и 498 школ для малограмотных. В 1923 году было создано Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность». Ликбез проводился во всех советских республиках и затем в целом в СССР. Наряду с чтением, письмом и счетом преподавался курс политграмоты. К 1927 году было обучено грамоте около 10 млн взрослых, в том числе в РСФСР 5,5 млн. Но если в городе в 1926 году грамотными были более 80% жителей, до в деревне - более 50%. Более низким был уровень грамотности женщин (в городе мужчины 88,6%, женщины 73,9%, в деревне соответственно — 67,3% и 35,4%). В 1928 году к делу ликвидации безграмотности был привлечен комсомол, который обеспечил участие в кампании миллиона «культ-армейцев» (ими были не только комсомольцы, но и профессиональные педагоги), которые обучали 10 млн. человек. В ходе культурной революции в 1930 году в СССР было введено всеобщее начальное обучение. Теперь ликбезом и ликвидацией малограмотности занимались обычные, а не чрезвычайные государственные органы и комсомол. К 1936 году было обучено около 40 млн неграмотных. В 1939 году среди граждан в возрасте от 9 до 50 лет оставалось менее 10% неграмотных.