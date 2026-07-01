ЛИКОК СТИВЕН БАТЛЕР
ЛИКОК СТИВЕН БАТЛЕР - канадский писатель, историк.
С 1876 года жил в Канаде. Окончил Университет Торонто (1891). Получил степень доктора экономики в Университете Чикаго (1903). С 1903 года профессор Макгиллского университета, где в 1908-1936 годах возглавлял кафедру экономики и политологии. Литературная творчество Ликока отразило сильное влияние М. Твена. Получил известность как автор сатирических рассказов, в которых высмеивал образ жизни буржуа: сборник «Литературные кляксы» («Literary lapses», 1910), «Весёлые рассказы о маленьком городке» («Sunshine sketches of a little town», 1912), «Путешествия с праздным богачом по сельским местам» («Arcadian adventures with the idle Rich», 1914) и др.
Среди других произведений: историческое сочинение «Монреаль: морской порт и город» («Montreal: seaport and city», 1942), монографии по политической истории и экономике Великобритании, литературно-критические эссе, исследования о Ч. Диккенсе. В книгах «Юмор, его теория и техника» («Humour, its theory and technique», 1935), «Юмор и человечество» («Humour and humanity», 1937) и др. рассуждал о специфике американской смеховой культуры.
Сочинения:
Охотники за долларами. М.; Л., 1927;
Юмористические рассказы. М., 1967;
Как стать миллионером. М., 1991