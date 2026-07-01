ЛИКОК СТИВЕН БАТЛЕР

ЛИКОК СТИВЕН БАТЛЕР - канадский писатель , историк.

С 1876 года жил в Ка­на­де. Окон­чил Университет То­рон­то (1891). По­лу­чил сте­пень доктора эко­но­ми­ки в Университете Чи­ка­го (1903). С 1903 года профессор Мак­гилл­ско­го университета, где в 1908-1936 годах воз­глав­лял ка­фед­ру эко­но­ми­ки и по­ли­то­ло­гии. Литературная твор­че­ст­во Ликока от­ра­зи­ло силь­ное влия­ние М. Тве­на. По­лу­чил из­вест­ность как ав­тор са­ти­рических рас­ска­зов, в ко­то­рых вы­смеи­вал об­раз жиз­ни бур­жуа: сборник «Ли­те­ра­тур­ные кляк­сы» («Literary lapses», 1910), «Ве­сё­лые рас­ска­зы о ма­лень­ком го­род­ке» («Sunshine sketches of a little town», 1912), «Пу­те­ше­ст­вия с празд­ным бо­га­чом по сель­ским мес­там» («Arcadian adventures with the idle Rich», 1914) и др.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ис­то­рическое сочинение «Мон­ре­аль: мор­ской порт и го­род» («Montreal: seaport and city», 1942), мо­но­гра­фии по по­ли­тической ис­то­рии и эко­но­ми­ке Ве­ли­ко­бри­та­нии, литературно-кри­тические эс­се, ис­сле­до­ва­ния о Ч. Дик­кен­се. В кни­гах «Юмор, его тео­рия и тех­ни­ка» («Humour, its theory and technique», 1935), «Юмор и че­ло­ве­че­ст­во» («Humour and humanity», 1937) и др. рас­су­ж­дал о спе­ци­фи­ке американской сме­хо­вой куль­ту­ры.

Сочинения:

Охот­ни­ки за дол­ла­ра­ми. М.; Л., 1927;

Юмо­ри­сти­че­ские рас­ска­зы. М., 1967;

Как стать мил­лио­не­ром. М., 1991