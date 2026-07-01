ЛИКОФРОН

ЛИКОФРОН - древнегреческий поэт и филолог.

В IV - 1-й половине III веков до н. э. Про­ис­хо­дил из Хал­ки­ды на острове Эв­бея, жил в Алек­сан­д­рии при дво­ре Пто­ле­мея II Фи­ла­дель­фа. При­над­ле­жал к груп­пе се­ми тра­гических по­этов эпо­хи эл­ли­низ­ма («Плея­де»). За­ни­мал­ся ка­та­ло­ги­за­ци­ей ру­ко­пи­сей ко­ме­дио­гра­фов и вы­ве­рял тек­сты ко­ме­дий, хра­нив­шие­ся в Алек­сан­д­рий­ской биб­лио­те­ке. На­пи­сал трак­тат «О ко­ме­дии» («Περὶ ϰωμῳδίας»), ны­не ут­ра­чен­ный. Сло­варь Су­да при­во­дит 20 на­зва­ний его тра­ге­дий, из ко­то­рых 16 со­от­но­сят­ся с тра­диционными на­зва­ния­ми ми­фо­ло­гических тра­ге­дий [«Эдип» («Οἰδίπους »), «Лай» («Λάϊος »), «Пен­фей» («Πενθεύς») и др.], а в че­ты­рёх пред­по­ла­га­ет­ся ис­то­рическое со­дер­жа­ние: «Ма­ра­фон­цы» («Μαραθώνιοι »), «Кас­сан­д­рий­цы» («Κασσανδρεῖς»), «Си­ро­та» («’Ορφανός») и «Со­юз­ни­ки» («Σύμμαχοι »). Ликофрон сла­вил­ся так­же как со­чи­ни­тель ана­грамм.

Един­ст­вен­ное це­ли­ком со­хра­нив­шее­ся про­из­ве­де­ние Ликофрона «Алек­сан­д­ра» («’Αλεξάνδρα») пред­став­ля­ет со­бой мо­но­лог вест­ни­ка, пе­ре­ска­зы­ваю­ще­го про­ро­че­ст­ва Кас­сан­д­ры, и со­че­та­ет в се­бе чер­ты как дра­мы (по­ве­ст­во­ва­ние от пер­во­го ли­ца, раз­мер - ям­би­че­ский три­метр, объ­ём в 1474 строки, при­мер­но рав­ный объ­ё­му тра­ге­дии), так и эпо­са [от­сут­ст­вие диа­ло­га и не­по­сред­ст­вен­но­го дей­ствия, упот­реб­ле­ние по­сто­ян­ных («го­ме­ров­ских») эпи­те­тов, ши­ро­кий ох­ват ми­фо­ло­гического ма­те­риа­ла]. Вы­хо­дя за рам­ки тра­ди­ции, «Алек­сан­д­ра» пред­став­ля­ет со­бой ре­зуль­тат жан­ро­во­го экс­пе­ри­мен­та, воз­мож­но, один из пер­вых об­раз­цов «дра­мы для чте­ния». Из-за на­пы­щен­но­сти и за­га­доч­но­сти язы­ка, оби­лия ино­ска­заний и ми­фо­гра­фической ус­лож­нён­но­сти, в це­лом свой­ст­вен­ных всей учё­ной алек­сан­д­рий­ской по­эзии, «Алек­сан­д­ра» уже в ан­тично­сти тре­бо­ва­ла об­стоя­тель­но­го ком­мен­ти­ро­ва­ния и счи­та­лась «тём­ной». Не­ко­то­рые эпи­зо­ды пред­по­ло­жи­тель­но опи­сы­ва­ют со­бы­тия начала II века до н. э. и от­но­сят­ся к ис­то­рии Ри­ма, что за­став­ля­ет ряд ис­сле­до­ва­те­лей ста­вить под со­мне­ние ав­тор­ст­во Ликофрона и вы­дви­гать ги­по­те­зу о бо­лее позд­нем ав­то­ре, так­же но­сив­шем имя Ли­коф­рон Хал­кид­ский.

Сочинения:

Алек­сан­д­ра // Вест­ник древ­ней ис­то­рии. 1947. № 3;

Alexandra / Ed. L. Mas­cia­li­no. Lip­siae, 1964.