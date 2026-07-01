ЛИКОФРОН
ЛИКОФРОН - древнегреческий поэт и филолог.
В IV - 1-й половине III веков до н. э. Происходил из Халкиды на острове Эвбея, жил в Александрии при дворе Птолемея II Филадельфа. Принадлежал к группе семи трагических поэтов эпохи эллинизма («Плеяде»). Занимался каталогизацией рукописей комедиографов и выверял тексты комедий, хранившиеся в Александрийской библиотеке. Написал трактат «О комедии» («Περὶ ϰωμῳδίας»), ныне утраченный. Словарь Суда приводит 20 названий его трагедий, из которых 16 соотносятся с традиционными названиями мифологических трагедий [«Эдип» («Οἰδίπους »), «Лай» («Λάϊος »), «Пенфей» («Πενθεύς») и др.], а в четырёх предполагается историческое содержание: «Марафонцы» («Μαραθώνιοι »), «Кассандрийцы» («Κασσανδρεῖς»), «Сирота» («’Ορφανός») и «Союзники» («Σύμμαχοι »). Ликофрон славился также как сочинитель анаграмм.
Единственное целиком сохранившееся произведение Ликофрона «Александра» («’Αλεξάνδρα») представляет собой монолог вестника, пересказывающего пророчества Кассандры, и сочетает в себе черты как драмы (повествование от первого лица, размер - ямбический триметр, объём в 1474 строки, примерно равный объёму трагедии), так и эпоса [отсутствие диалога и непосредственного действия, употребление постоянных («гомеровских») эпитетов, широкий охват мифологического материала]. Выходя за рамки традиции, «Александра» представляет собой результат жанрового эксперимента, возможно, один из первых образцов «драмы для чтения». Из-за напыщенности и загадочности языка, обилия иносказаний и мифографической усложнённости, в целом свойственных всей учёной александрийской поэзии, «Александра» уже в античности требовала обстоятельного комментирования и считалась «тёмной». Некоторые эпизоды предположительно описывают события начала II века до н. э. и относятся к истории Рима, что заставляет ряд исследователей ставить под сомнение авторство Ликофрона и выдвигать гипотезу о более позднем авторе, также носившем имя Ликофрон Халкидский.
Сочинения:
Александра // Вестник древней истории. 1947. № 3;
Alexandra / Ed. L. Mascialino. Lipsiae, 1964.