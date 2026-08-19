ЛИХУДЫ, ИОАННИКИЙ и СОФРОНИЙ
ЛИХУДЫ, ИОАННИКИЙ (Иоанн) и СОФРОНИЙ (Спиридон) - просветители, богословы, основатели Славяно-греко-латинской академии, иеромонахи, братья.
Иоанникий (Иоанн) (1633, остров Кефалиния (Ионические острова), Венецианская республика - 1717, Москва) и Софроний (Спиридон) (1652, остров Кефалиния - 1730, Москва (по другим данным, Солотчинский монастырь близ Рязани)).
По происхождению греки. Из семьи капитана корабля. Спиридон окончил Коттунианскую коллегию Падуанского университета (1670) со степенью доктора богословия. Будучи студентом, принял монашеский постриг с именем Софроний. Иоанн учился у известного дидаскала Герасима Влаха, преподававшего в школе Венецианского греческого братства. Овдовев, Иоанн принял монашество с именем Иоанникий. Вернувшись на родину, братья преподавали в различных школах на Кефалинии, на других западных греческих островах, в городах Навпакт, Арта, а также в Фессалии и Македонии. Одновременно с просветительской работой вели активную проповедническую деятельность.
В 1683 году Лихуды оказались в Константинополе. Находившийся там патриарх Иерусалимский Досифей II Нотара в ответ на запросы русского правительства прислать греческих учителей направил Лихудов в Москву. Прибывших 6(16).03.1685 года в Москву Лихудов приняли цари Пётр I и Иван V. 1(11).07.1685 года в Богоявленском монастыре была открыта Богоявленская школа Лихудов, явившаяся первым этапом создания Славяно-греко-латинской академии. Составленная Лихудами учебная программа ориентировалась на европейские образцы, прежде всего на программу Падуанского университета. Братья написали учебники: «Малая греческая грамматика», «Поэтика». Преподават. деятельностью в основном занимался Софроний Лихуд, возглавлявший академию в 1685-1694 годы; Иоанникий Лихуд в 1688-1691 годы вёл переговоры с Венецианской республикой о союзе с Россией против Османской империи. В Москве Лихуды сыграли также важную роль в богословских спорах: отстояли православное учение в полемике с Яном Белобоцким и Сильвестром (Медведевым) о времени пресуществления Святых Даров в Евхаристии.
В 1694 году Лихуды отстранены от преподавания в Славяно-греко-латинской академии. Судя по документам Посольского приказа, одним из важных доводов для их отстранения было послание патриарха Иерусалимского Досифея II, выдвинувшего ряд обвинений против Лихудов. Братьям было разрешено остаться в Москве. В 1694-1697 годы они давали частные уроки итальянского языка, в 1697-1700 годы преподавали в школе по изучению италянского языка Эта школа находилась в ведении Разрядного приказа и располагалась, вероятно, на Печатном дворе. В январе 1704 года Лихуды были удалены в Ипатьевский монастырь в Костроме, где пробыли до января 1706 года. Там они продолжали писать полемические произведения, а также составили греческую грамматику
В начале 1706 года митрополит Новгородский Иов добился освобождения Лихудов и позволения им переехать в Новгород, там они почти сразу открыли школу. Уже в конце 1707 года в Москву был вызван Софроний Лихуд, где он возглавил школу греческого языка (в академии в то время этот язык не преподавался). В 1712 году он был привлечён к работе над исправлением славянского перевода Библии, которая велась на Московском печатном дворе. В 1723-1729 годы Софроний - архимандрит Солотчинского монастыря, в 1730 году переведён в Новоспасский монастырь, однако неизвестно, успел ли он приехать в Москву. Иоанникий Лихуд вернулся из Новгорода в Москву в 1716 году; погребён в Заиконоспасском монастыре.
За время своей деятельности Лихуды составили учебники фактически по всем предметам, которые они преподавали. Среди них - греческая грамматика московской (краткой), костромской и новгородской (пространной) редакций, латинская грамматика, поэтика, две риторики, логика, физика, богословие, «О методе эпистолярного искусства». Кроме этого, известны богословско-полемич. сочинения Лихудов: «Акос», «Мечец духовный», «Лютерские ереси», «Слово о предопределении» (1701), а также панегирики Петру I («Триумф царя под Азовом», 1697; «Плач Святыя Восточныя церкви»; по поводу Полтавской победы - «Сказание радостнаго и торжественнаго триумфа… преславна суща победителя Шведов и внутренних своих врагов», 1709; по поводу заключения мира со Швецией - «Триумф о благополучнейшем и преславном вечном мире… с свейскою короною», 1721), похвальные слова, проповеди и другие сочинения.
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