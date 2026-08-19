ЛИХУДЫ, ИОАННИКИЙ и СОФРОНИЙ

ЛИХУДЫ, ИОАННИКИЙ (Ио­анн) и СОФРОНИЙ (Спи­ри­дон) - про­све­ти­те­ли, бо­го­сло­вы, ос­но­ва­те­ли Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии, ие­ро­мо­на­хи, бра­тья.

Ио­ан­ни­кий (Ио­анн) (1633, остров Ке­фа­ли­ния (Ио­ни­че­ские острова), Ве­не­ци­ан­ская рес­пуб­ли­ка - 1717, Мо­ск­ва) и Соф­ро­ний (Спи­ри­дон) (1652, остров Ке­фа­ли­ния - 1730, Мо­ск­ва (по другим дан­ным, Со­лот­чин­ский монастырь близ Ря­за­ни)).

По про­ис­хо­ж­де­нию гре­ки. Из се­мьи ка­пи­та­на ко­раб­ля. Спи­ри­дон окон­чил Кот­ту­ни­ан­скую кол­ле­гию Па­ду­ан­ско­го университета (1670) со сте­пе­нью док­то­ра бо­го­сло­вия. Бу­ду­чи сту­ден­том, при­нял мо­на­ше­ский по­стриг с име­нем Соф­ро­ний. Ио­анн учил­ся у из­вест­но­го ди­да­ска­ла Ге­ра­си­ма Вла­ха, пре­по­да­вав­ше­го в шко­ле Ве­не­ци­ан­ско­го греческого брат­ст­ва. Ов­до­вев, Ио­анн при­нял мо­наше­ст­во с име­нем Ио­ан­ни­кий. Вер­нув­шись на ро­ди­ну, бра­тья пре­по­да­ва­ли в различных шко­лах на Ке­фа­ли­нии, на других западных греческих ост­ро­вах, в го­ро­дах На­впакт, Ар­та, а так­же в Фес­са­лии и Ма­ке­до­нии. Од­но­вре­мен­но с про­све­ти­тель­ской ра­бо­той ве­ли ак­тив­ную про­по­вед­ническую дея­тель­ность.

В 1683 году Лихуды ока­за­лись в Кон­стан­ти­но­по­ле. На­хо­див­ший­ся там пат­ри­арх Ие­ру­са­лим­ский До­си­фей II Но­та­ра в от­вет на за­про­сы русского пра­ви­тель­ст­ва при­слать греческих учи­те­лей на­пра­вил Лихудов в Мо­ск­ву. При­быв­ших 6(16).03.1685 года в Мо­ск­ву Лихудов при­ня­ли ца­ри Пётр I и Иван V. 1(11).07.1685 года в Бо­го­яв­лен­ском монастыре бы­ла от­кры­та Бо­го­яв­лен­ская шко­ла Лихудов, явив­шая­ся пер­вым эта­пом соз­да­ния Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии. Со­став­лен­ная Лихудами учеб­ная про­грам­ма ори­ен­ти­ро­ва­лась на ев­ропейские об­раз­цы, пре­ж­де все­го на про­грам­му Па­ду­ан­ско­го университета. Бра­тья на­пи­са­ли учеб­ни­ки: «Ма­лая гре­че­ская грам­ма­ти­ка», «По­эти­ка». Пре­по­да­ват. дея­тель­но­стью в основном за­ни­мал­ся Соф­ро­ний Ли­худ, воз­глав­ляв­ший ака­де­мию в 1685-1694 годы; Ио­ан­ни­кий Ли­худ в 1688-1691 годы вёл пе­ре­го­во­ры с Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­кой о сою­зе с Рос­си­ей про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии. В Мо­ск­ве Лихуды сыг­ра­ли так­же важ­ную роль в бо­го­слов­ских спо­рах: от­стоя­ли пра­во­слав­ное уче­ние в по­ле­ми­ке с Яном Бе­ло­боц­ким и Силь­ве­ст­ром (Мед­ве­де­вым) о вре­ме­ни пре­су­ще­ст­в­ле­ния Свя­тых Да­ров в Ев­ха­ри­стии.

В 1694 году Лихуды от­стра­не­ны от пре­по­да­ва­ния в Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии. Су­дя по до­ку­мен­там По­соль­ско­го при­ка­за, од­ним из важ­ных до­во­дов для их от­стра­не­ния бы­ло по­сла­ние пат­ри­ар­ха Ие­ру­са­лим­ско­го До­си­фея II, вы­дви­нув­ше­го ряд об­ви­не­ний про­тив Лихудов. Брать­ям бы­ло раз­ре­ше­но ос­тать­ся в Мо­ск­ве. В 1694-1697 годы они да­ва­ли ча­ст­ные уро­ки итальянского языка, в 1697-1700 годы пре­по­да­ва­ли в шко­ле по изу­че­нию италянского языка Эта шко­ла на­ходи­лась в ве­де­нии Раз­ряд­но­го при­ка­за и рас­по­ла­га­лась, ве­ро­ят­но, на Пе­чат­ном дво­ре. В январе 1704 года Лихуды бы­ли уда­ле­ны в Ипать­ев­ский мо­на­стырь в Ко­ст­ро­ме, где про­бы­ли до января 1706 года. Там они про­дол­жа­ли пи­сать по­ле­мические про­из­ве­де­ния, а так­же со­ста­ви­ли греческую грам­ма­ти­ку

В начале 1706 года митрополит Нов­го­род­ский Иов до­бил­ся ос­во­бо­ж­де­ния Лихудов и по­зво­ле­ния им пе­ре­ехать в Нов­го­род, там они поч­ти сра­зу от­кры­ли шко­лу. Уже в конце 1707 года в Мо­ск­ву был вы­зван Соф­ро­ний Ли­худ, где он воз­гла­вил шко­лу греческого языка (в ака­де­мии в то вре­мя этот язык не пре­по­да­вал­ся). В 1712 году он был при­вле­чён к ра­бо­те над ис­прав­ле­ни­ем славянского пе­ре­во­да Биб­лии, ко­то­рая ве­лась на Московском пе­чат­ном дво­ре. В 1723-1729 годы Соф­ро­ний - ар­хи­ман­д­рит Со­лот­чин­ско­го монастыря, в 1730 году пе­ре­ве­дён в Но­во­спас­ский мо­на­стырь, од­на­ко не­из­вест­но, ус­пел ли он прие­хать в Мо­ск­ву. Ио­ан­ни­кий Ли­худ вер­нул­ся из Нов­го­ро­да в Мо­ск­ву в 1716 году; по­гре­бён в Заи­ко­нос­пас­ском мо­на­сты­ре.

За вре­мя сво­ей дея­тель­но­сти Лихуды со­ста­ви­ли учеб­ни­ки фак­ти­че­ски по всем пред­ме­там, ко­то­рые они пре­по­да­ва­ли. Сре­ди них - греческая грам­ма­ти­ка мо­с­ков­ской (крат­кой), ко­ст­ром­ской и нов­го­род­ской (про­стран­ной) ре­дак­ций, латинская грам­ма­ти­ка, по­эти­ка, две ри­то­ри­ки, ло­ги­ка, фи­зи­ка, бо­го­сло­вие, «О ме­то­де эпи­сто­ляр­но­го ис­кус­ст­ва». Кро­ме это­го, из­вест­ны бо­го­слов­ско-по­ле­мич. со­чи­не­ния Лихудов: «Акос», «Ме­чец ду­хов­ный», «Лю­тер­ские ере­си», «Сло­во о пре­до­пре­де­ле­нии» (1701), а так­же па­не­ги­ри­ки Пет­ру I («Три­умф ца­ря под Азо­вом», 1697; «Плач Свя­тыя Вос­точ­ныя церк­ви»; по по­во­ду Пол­тав­ской по­бе­ды - «Ска­за­ние ра­до­ст­на­го и тор­же­ст­вен­на­го три­ум­фа… пре­слав­на су­ща по­бе­ди­те­ля Шве­дов и внут­рен­них сво­их вра­гов», 1709; по по­во­ду за­клю­че­ния ми­ра со Шве­ци­ей - «Три­умф о бла­го­по­луч­ней­шем и пре­слав­ном веч­ном ми­ре… с свей­скою ко­ро­ною», 1721), по­хваль­ные сло­ва, про­по­ве­ди и другие со­чи­не­ния.

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