ЛИХТЕНШТЕЙНЫ

ЛИХТЕНШТЕЙНЫ (Liechtenstein) - ари­сто­кра­тический род в Западной Ев­ро­пе, пра­вя­щая ди­на­стия в Лих­тен­штей­не с 1719.

По­лу­чи­ла своё на­име­но­ва­ние от названия ро­до­во­го бур­га, на­хо­дя­ще­го­ся юж­нее Ве­ны. Вла­де­лец бур­га Ху­го Лихтенштейн впер­вые упо­мя­нут в 1136 году. Не­пре­рыв­ная ли­ния ди­на­стии Лихтенштейнов на­чи­на­ет­ся с Ген­ри­ха I (умер около 1265 или 1266 года), по­лу­чив­ше­го в своё пол­ное вла­де­ние феод Ни­кольс­бург в Южной Мо­ра­вии. В 1394 году Ио­ганн I из-за кон­флик­та с Габс­бур­га­ми был вы­ну­ж­ден от­ка­зать­ся в их поль­зу от час­ти вла­де­ний семьи, рас­по­ло­жен­ных юж­нее реки Ду­най. В XIII веке ди­на­стия Лихтенштейнов раз­де­ли­лась на три ли­нии: Лих­тен­штейн, Рох­рау­эр и Пе­тро­нел­лер. Две по­след­ние в ско­ром вре­ме­ни пре­сек­лись, часть фа­миль­ных вла­дений бы­ла уте­ря­на. Са­мый из­вест­ный пред­ста­ви­тель до­ма в этот пе­ри­од - немецкий мин­не­зин­гер Уль­рих фон Лихтенштейн. В 1504 году ди­на­стия вновь раз­де­ли­лась на три вет­ви: Стей­рег­гер, Фельдс­бер­гер и Ни­кольс­бур­гер; по ре­ше­нию со­ве­та се­мьи, в слу­чае пре­кра­ще­ния од­ной из ли­ний её иму­ще­ст­во ос­та­ва­лось в соб­ст­вен­но­сти До­ма Лихтенштейн. На ру­бе­же XVI–XVII веков Лихтенштейны пе­ре­шли в ка­толи­цизм, в 1606 году Карл Лихтенштейн был воз­ве­дён в граф­ское дос­то­ин­ст­во и по­лу­чил во вла­де­ние граф­ст­во Па­ла­ти­нат, в 1608 году по­жа­ло­ван ти­ту­лом кня­зя. В 1623 году бра­тья Кар­ла Лихтенштейна – Мак­си­ми­ли­ан и Гун­да­кер по­лу­чи­ли ти­ту­лы на­след­ст­вен­ных кня­зей Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. В 1606 году бра­тья до­го­во­ри­лись о том, что стар­ший сын са­мой ста­рой вет­ви ди­на­стии по­лу­ча­ет пра­во на­зы­вать­ся на­след­ни­ком и мо­жет пред­став­лять ди­на­стию как ре­гент До­ма Лих­тен­штей­нов.

Внук Кар­ла, князь Ио­ганн Адам Ан­д­ре­ас (1657-1712), в 1699 году при­об­рёл вла­де­ние Шел­лен­берг, в 1712 году - Ва­дуц. 23.01.1719 года по рас­по­ря­же­нию императора Кар­ла VI Габс­бур­га эти две тер­ри­то­рии были объ­е­ди­не­ны и по­лу­чи­ли пра­во име­но­вать­ся княжеством Лих­тен­штейн, ко­то­рое во­шло в Свя­щен­ную Римскую им­пе­рию. Пра­вя­щим кня­зем стал по­то­мок Гун­да­ке­ра - Ан­тон Фло­ри­ан (1718-1721), по­лу­чив­ший ти­тул кня­зя фон унд цу Лихтенштейна. С XVIII века ре­зи­ден­ции Лихтенштейнов на­хо­ди­лись в Фельдс­бер­ге (ны­не Валь­ти­це, Че­хия) и Ве­не. Все чле­ны ны­неш­не­го пра­вя­ще­го Кня­же­ско­го до­ма Лихтенштейна ве­дут свою ли­нию от князя Ио­ган­на I (1805-1836).

По­сле рас­па­да Ав­ст­ро-Венг­рии в ре­зуль­та­те 1-й ми­ро­вой вой­ны се­мья Лихтенштейн по­те­ря­ла бо­лее по­ло­ви­ны сво­их вла­де­ний на тер­ри­то­ри­ях, во­шед­ших в со­став Че­хо­сло­ва­кии. Князь Франц Ио­сиф II (1938-1989) в 1938 году пе­ре­нёс свою ре­зи­ден­цию из Ве­ны в сто­ли­цу Лих­тен­штей­на - Ва­дуц. По­сле 1948 года вся соб­ст­вен­ность се­мьи в Че­хо­сло­ва­кии бы­ла на­цио­на­лизи­ро­ва­на. Зе­мель­ные вла­де­ния Лихтенштейнов, со­кра­тив­шие­ся с 1600 км2 до 240 км2, на­хо­дят­ся в княжестве Лих­тен­штейн и в Ав­стрии. Гла­вой Кня­же­ско­го до­ма Лихтенштейнов яв­ля­ет­ся пра­вя­щий князь Ханс Адам II (родился 14.2.1945 года, князь с 1989 года); в 2004 году он на­зна­чил стар­ше­го сы­на Алои­са (родился 11.6.1968) сво­им за­мес­ти­те­лем и на­след­ни­ком пре­сто­ла, пе­ре­дав ему часть вла­ст­ных пол­но­мо­чий. В 1993 году за­ко­ны Кня­же­ско­го до­ма Лихтенштейн объ­е­ди­не­ны в но­вый еди­ный За­кон о кня­же­ской ди­на­стии.

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