ЛИХТЕНШТЕЙНЫ
ЛИХТЕНШТЕЙНЫ (Liechtenstein) - аристократический род в Западной Европе, правящая династия в Лихтенштейне с 1719.
Получила своё наименование от названия родового бурга, находящегося южнее Вены. Владелец бурга Хуго Лихтенштейн впервые упомянут в 1136 году. Непрерывная линия династии Лихтенштейнов начинается с Генриха I (умер около 1265 или 1266 года), получившего в своё полное владение феод Никольсбург в Южной Моравии. В 1394 году Иоганн I из-за конфликта с Габсбургами был вынужден отказаться в их пользу от части владений семьи, расположенных южнее реки Дунай. В XIII веке династия Лихтенштейнов разделилась на три линии: Лихтенштейн, Рохрауэр и Петронеллер. Две последние в скором времени пресеклись, часть фамильных владений была утеряна. Самый известный представитель дома в этот период - немецкий миннезингер Ульрих фон Лихтенштейн. В 1504 году династия вновь разделилась на три ветви: Стейреггер, Фельдсбергер и Никольсбургер; по решению совета семьи, в случае прекращения одной из линий её имущество оставалось в собственности Дома Лихтенштейн. На рубеже XVI–XVII веков Лихтенштейны перешли в католицизм, в 1606 году Карл Лихтенштейн был возведён в графское достоинство и получил во владение графство Палатинат, в 1608 году пожалован титулом князя. В 1623 году братья Карла Лихтенштейна – Максимилиан и Гундакер получили титулы наследственных князей Священной Римской империи. В 1606 году братья договорились о том, что старший сын самой старой ветви династии получает право называться наследником и может представлять династию как регент Дома Лихтенштейнов.
Внук Карла, князь Иоганн Адам Андреас (1657-1712), в 1699 году приобрёл владение Шелленберг, в 1712 году - Вадуц. 23.01.1719 года по распоряжению императора Карла VI Габсбурга эти две территории были объединены и получили право именоваться княжеством Лихтенштейн, которое вошло в Священную Римскую империю. Правящим князем стал потомок Гундакера - Антон Флориан (1718-1721), получивший титул князя фон унд цу Лихтенштейна. С XVIII века резиденции Лихтенштейнов находились в Фельдсберге (ныне Вальтице, Чехия) и Вене. Все члены нынешнего правящего Княжеского дома Лихтенштейна ведут свою линию от князя Иоганна I (1805-1836).
После распада Австро-Венгрии в результате 1-й мировой войны семья Лихтенштейн потеряла более половины своих владений на территориях, вошедших в состав Чехословакии. Князь Франц Иосиф II (1938-1989) в 1938 году перенёс свою резиденцию из Вены в столицу Лихтенштейна - Вадуц. После 1948 года вся собственность семьи в Чехословакии была национализирована. Земельные владения Лихтенштейнов, сократившиеся с 1600 км2 до 240 км2, находятся в княжестве Лихтенштейн и в Австрии. Главой Княжеского дома Лихтенштейнов является правящий князь Ханс Адам II (родился 14.2.1945 года, князь с 1989 года); в 2004 году он назначил старшего сына Алоиса (родился 11.6.1968) своим заместителем и наследником престола, передав ему часть властных полномочий. В 1993 году законы Княжеского дома Лихтенштейн объединены в новый единый Закон о княжеской династии.