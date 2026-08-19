ЛИХТЕНШТЕЙН (Liechtenstein), Княжество Лихтенштейн (Furstentum Liechtenstein)

Го­су­дар­ст­во в Центральной Ев­ро­пе.

Об­щие све­де­ния

Л. – го­су­дар­ст­во в Центр. Ев­ро­пе. Рас­по­ло­же­но в Аль­пах, на гра­ни­це ме­ж­ду Швей­ца­ри­ей и Ав­ст­ри­ей (об­щая про­тя­жён­ность гра­ниц 76 км). Л. вы­тя­нут с се­ве­ра на юг вдоль пра­во­го бе­ре­га р. Рейн на 28 км, макс. про­тя­жён­ность с за­па­да на вос­ток ме­нее 10 км. Од­но из са­мых ма­лень­ких го­су­дарств ми­ра. Пл. 160 км2. Нас. 35 тыс. чел. (2010). Сто­ли­ца – Ва­дуц. Офиц. язык – не­мец­кий. Де­неж­ная еди­ни­ца – швей­цар­ский франк. Л. со­сто­ит из двух ис­то­рич. об­лас­тей: Обер­ланд (Верх­ний Л., центр – г. Ва­дуц) и Ун­тер­ланд (Ниж­ний Л., центр – г. Шел­лен­берг). В адм. от­но­ше­нии раз­де­ле­но на 11 об­щин (ком­мун): Баль­церс, Эшен, Гам­прин, Мау­рен, План­кен, Руг­гелль, Шан, Шел­лен­берг, Три­зен, Три­зен­берг и Ва­дуц.

Л. – член ООН (1990), Со­ве­та Ев­ропы (1978), ОБСЕ (1975), Ев­роп. ас­со­циа­ции сво­бод­ной тор­гов­ли (1991), ВТО (1995).

Автор статьи: В. Н. Стре­лец­кий.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Л. – уни­тар­ное гос-во. Фор­ма прав­ле­ния – кон­сти­туц. мо­нар­хия . Кон­сти­ту­ция при­ня­та в 1921. На ре­фе­рен­ду­ме 16.3.2003 ут­вер­жде­на её но­вая ре­дак­ция, ук­ре­п­ляю­щая по­ло­же­ние Пра­вя­ще­го кня­зя и на­ро­да как двух су­ве­ре­нов, на ко­то­рых зи­ж­дет­ся гос. власть.

Гла­ва гос-ва – Пра­вя­щий князь оп­ре­де­ля­ет внутр. по­ли­ти­ку и пред­став­ля­ет Л. во внеш­них сно­ше­ни­ях. Ни од­но ре­ше­ние пар­ла­мен­та (ланд­та­га) не мо­жет об­рес­ти си­лу за­ко­на без его со­гла­сия. Пра­вя­щий князь при чрез­вы­чай­ных об­стоя­тель­ст­вах мо­жет без со­гла­сия пар­ла­мен­та из­да­вать ука­зы, имею­щие си­лу за­ко­на и дей­ст­вую­щие до 6 мес. Он впра­ве по собств. ини­циа­ти­ве рас­пус­тить пар­ла­мент, име­ет пра­во по­ми­ло­ва­ния, при­ос­та­нов­ле­ния уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния, при­свое­ния ти­ту­лов и зва­ний, в т. ч. дво­рян­ских. Из­да­вае­мые Пра­вя­щим кня­зем дек­ре­ты и ука­зы ну­ж­да­ют­ся в кон­трас­сиг­на­ции гла­вой пра­ви­тель­ст­ва, а все важ­ней­шие ме­ж­ду­нар. со­гла­ше­ния – в со­гла­сии ланд­та­га.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дат. вла­сти – од­но­па­лат­ный ланд­таг. Со­сто­ит из 25 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых пря­мым тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем по сис­те­ме про­пор­цио­наль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва (15 де­пу­та­тов от Обер­лан­да, 10 – от Ун­тер­лан­да) на 4 го­да. Ланд­таг раз­ра­ба­ты­ва­ет и при­нима­ет за­ко­ны, ут­вер­жда­ет гос­бюд­жет, ус­та­нав­ли­ва­ет на­ло­ги и сбо­ры, ра­ти­фи­ци­ру­ет ме­ж­ду­нар. до­го­во­ры, по со­гла­со­ва­нию с Пра­вя­щим кня­зем фор­ми­ру­ет пра­ви­тель­ст­во и осу­ще­ст­в­ля­ет кон­троль за его дея­тель­но­стью.

Выс­ший ор­ган ис­пол­нит. вла­сти – пра­ви­тель­ст­во (пред­се­да­тель – чл. пар­тии, по­бе­див­шей на вы­бо­рах в ланд­таг). Чле­ны пра­ви­тель­ст­ва на­зна­ча­ют­ся Пра­вя­щим кня­зем по пред­ло­же­нию ланд­та­га. В слу­чае ут­ра­ты до­ве­рия ре­ше­ние о пре­кра­ще­нии пол­но­мо­чий лю­бо­го чле­на пра­ви­тель­ст­ва при­ни­ма­ет­ся по со­гла­со­ва­нию меж­ду Пра­вя­щим кня­зем и ланд­та­гом.

В Л. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная по­ли­тич. сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тич. пар­тии – Отеч. со­юз, Про­грес­сив­ная гражд. пар­тия, Сво­бод­ный спи­сок.

При­ро­да

Бо́льшую часть тер­ри­то­рии стра­ны за­ни­ма­ют го­ры – от­ро­ги хреб­та Ре­ти­кон (Ре­тий­ские Аль­пы) выс. до 2599 м (го­ра Гра­уш­пиц – выс­шая точ­ка стра­ны), рас­чле­нён­ные тре­мя круп­ны­ми меж­гор­ны­ми до­ли­на­ми. На край­нем за­па­де – до­ли­на верх­не­го те­че­ния р. Рейн (выс. 400–500 м). В тек­то­нич. от­но­ше­нии тер­ри­то­рия рас­по­ло­же­на в об­лас­ти со­чле­не­ния склад­ча­то-по­кров­ных гор­ных со­ору­же­ний Зап. и Вост. Альп кай­но­зой­ско­го воз­рас­та. На за­па­де вы­де­ля­ют Гель­вет­скую зо­ну (сло­же­на ме­зо­зой­ски­ми из­вест­ня­ка­ми и мер­ге­ля­ми) и Гель­вет­ско-Пен­нин­скую зо­ну (флиш). Вост. часть сло­же­на ме­зо­зой­ски­ми из­вест­ня­ка­ми, до­ло­ми­та­ми, гип­сом, пес­ча­ни­ка­ми, гли­ни­сты­ми слан­ца­ми Ав­ст­ро­аль­пий­ской зо­ны. В шов­ной зо­не – пес­ча­ни­ки, гли­ни­стые слан­цы, брек­чии. Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния стро­ит. из­вест­ня­ков, глин, гип­са.

Кли­мат уме­рен­ный, смяг­чае­мый фё­на­ми. Наи­бо­лее ком­форт­ны­ми кли­ма­тич. ус­ло­вия­ми от­ли­ча­ет­ся до­ли­на Рей­на, ср. темп-ры ян­ва­ря 0 °C, ию­ля 18 °C. В го­рах ср. темп-ры ян­ва­ря от –10 до –6 °C, ию­ля 12–14 °C. Сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков в до­ли­не Рей­на 700–800 мм, в го­рах – до 1200–1900 мм. Рус­ло Рей­на мес­та­ми ог­ра­ж­де­но дам­ба­ми для за­щи­ты до­ли­ны от за­то­п­ле­ния во вре­мя по­ло­во­дий, вдоль зна­чи­тель­ной его час­ти про­ло­жен во­до­от­вод­ный ка­нал. До­ли­на Рей­на поч­ти це­ли­ком осу­ше­на и за­ня­та с.-х. угодь­я­ми; со­хра­нив­шие­ся уча­ст­ки ес­теств. бо­лот­ной и лу­го­вой рас­ти­тель­но­сти рас­по­ло­же­ны в пре­де­лах ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий. В го­рах на выс. 800–1800 м про­из­ра­ста­ют ле­са: в ниж­ней час­ти поя­са – ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные (дуб, бук и др.), в верх­ней – хвой­ные (в осн. ело­вые). В це­лом ле­са за­ни­ма­ют ок. 35% пл. стра­ны. Вы­ше рас­про­стра­не­ны суб­аль­пий­ские и аль­пий­ские лу­га. Тер­ри­то­рия Л. от­ли­ча­ет­ся вы­со­ким уров­нем био­ло­гич. раз­но­об­ра­зия, в со­ста­ве фло­ры 1600 ви­дов выс­ших рас­те­ний, в т. ч. 48 ви­дов ор­хид­ных. Ок. 24% из­вест­ных ви­дов выс­ших рас­те­ний вклю­че­ны в нац. Крас­ную кни­гу. В со­ста­ве фау­ны 55 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (сер­на, ко­су­ля, бла­го­род­ный олень, ка­мен­ная ку­ни­ца, выд­ра и др.), из них 17 ви­дов ру­ко­кры­лых, ок. 140 ви­дов гнез­дя­щих­ся птиц (ряб­чик, се­рая ку­ро­пат­ка, пе­ре­пел, вальд­шнеп, сой­ка, вя­хирь, дроз­ды и др.), 7 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся и 10 ви­дов зем­но­вод­ных. В ре­ках оби­та­ют 24 ви­да рыб. Соз­да­но ок. 10 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий. Тер­ри­то­рия ре­зер­ва­та Руг­гел­лер-Рит в до­ли­не Рей­на от­не­се­на к вод­но-бо­лот­ным угодь­ям ме­ж­ду­нар. зна­че­ния.

Автор статьи: Н. О. Тель­но­ва.

На­се­ле­ние

Ок. 67% нас. – ко­рен­ные лих­тен­штейн­цы (2008); про­жи­ва­ют так­же гер­ма­но­швей­цар­цы (10,8%), ав­ст­рий­цы (5,7%), нем­цы (3,5%), италь­ян­цы (3,3%), вы­ход­цы из стран быв. Юго­сла­вии (3,3%), тур­ки (2,6%). 4,8% по­сто­ян­ных жи­те­лей Л. име­ют гра­ж­дан­ст­во др. стран.

По чис­лен­но­сти на­се­ле­ния Л. в Ев­ро­пе пре­вос­хо­дит толь­ко Мо­на­ко, Сан-Ма­ри­но и Ва­ти­кан. В 19 – 1-й пол. 20 вв., не­смот­ря на зна­чит. ес­теств. при­рост, на­се­ле­ние уве­ли­чи­ва­лось очень мед­лен­но: лих­тен­штейн­цы тра­ди­ци­он­но вы­ез­жа­ли в со­сед­ние Ав­ст­рию и Швей­ца­рию. За 2-ю пол. 20 – нач. 21 вв. на­се­ле­ние Л. воз­рос­ло в 3 раза: при со­хра­не­нии по­ло­жи­тель­но­го ес­теств. при­рос­та в этот пе­ри­од им­ми­гра­ция зна­чи­тель­но пре­вы­си­ла эмиг­ра­цию. Осн. по­ток им­ми­гран­тов в Л. шёл из Ав­ст­рии и Швей­ца­рии, а так­же из Ита­лии, Ис­па­нии (гл. обр. в 1960–1970-х гг.) и Тур­ции (в 1990-х – нач. 2000-х гг.). В кон. 2000-х гг. со­хра­ня­ют­ся ус­той­чи­вое по­ло­жи­тель­ное саль­до внеш­них ми­гра­ций (4,66 на 1000 жит., 2009) и, в от­ли­чие от др. стран Зап. Ев­ро­пы, по­ло­жи­тель­ный ес­теств. при­рост на­се­ле­ния. Ро­ж­дае­мость 9,86 на 1000 жит., смерт­ность 7,42 на 1000 жит. (2009). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 1,52 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну; мла­ден­че­ская смерт­ность 4,25 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (2009).

Ост­рая де­мо­гра­фич. про­бле­ма – ста­ре­ние на­се­ле­ния (ср. воз­раст 41 год, 2009). В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей (до 15 лет) 16,6%, лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та 69,4%, лиц 65 лет и стар­ше 13,9%. В сред­нем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 94 муж­чи­ны. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 80,1 го­да (жен­щи­ны 83,5 го­да – один из самых вы­со­ких по­ка­за­те­лей в Ев­ро­пе, муж­чи­ны 76,6 го­да).

Ср. плот­ность на­се­ле­ния ок. 219 чел./км2 (2010). Б. ч. на­се­ле­ния со­сре­до­то­че­на в сев. и зап. пред­гор­ных рай­онах, вдоль Рей­на. В Л. нет круп­ных на­се­лён­ных пунк­тов; са­мые боль­шие го­ро­да (тыс. чел., 2010): Шан (5,8), Ва­дуц (5,1), Три­зен (4,7), Баль­церс (4,5), Эшен (4,2).

В эко­но­ми­ке за­ня­то ок. 31 тыс. чел. (2007, из них ок. 14 тыс. чел. еже­днев­но при­ез­жа­ют в Л. на ра­бо­ту из Ав­ст­рии и Швей­ца­рии, а так­же из Гер­ма­нии и Ита­лии), в т. ч. в сфе­ре ус­луг – ок. 55%, пром-сти и строи­тель­ст­ве – 43%, сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве – ме­нее 2% (2007). Офиц. уро­вень без­ра­бо­ти­цы 1,5% (2007, один из са­мых низ­ких в Ев­ро­пе).

Автор статьи: В. Н. Стре­лец­кий.

Ре­ли­гия

Ок. 88% нас. Л. – хри­стиа­не (2000, пе­ре­пись), в т. ч. 78,4% со­став­ля­ют ка­то­ли­ки, 8,3% – пред­ста­ви­те­ли про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций, 1,1% – пра­во­слав­ные; 4,8% – му­суль­ма­не-сун­ни­ты, 0,5% – при­вер­жен­цы др. кон­фес­сий. Ок. 7% нас. не при­чис­ля­ют се­бя ни к од­ной ре­лиг. груп­пе.

Дей­ст­ву­ет 1 архи­епи­ско­пия Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви, пра­во­слав­ные при­хо­ды на­хо­дят­ся в юрис­дик­ции Кон­стан­ти­но­поль­ской пра­во­слав­ной церк­ви и Серб. пра­во­слав­ной церк­ви. Ис­лам ис­по­ве­ду­ют пре­им. вы­ход­цы из Тур­ции и с Бал­кан­ско­го по­лу­ост­ро­ва.

Ис­то­ри­че­ский очерк

По ар­хео­ло­гич. дан­ным, тер­ри­то­рия совр. Л. бы­ла за­се­ле­на в 5-м тыс. до н. э. (рас­коп­ки у под­но­жий гор Гу­тен­берг и Эш­нер­берг). Эту ме­ст­ность в древ­но­сти на­се­ля­ли пле­ме­на ре­тов – пред­ки ре­то­ро­ман­цев, ко­то­рые в 15 до н. э. бы­ли за­воё­ва­ны рим­ля­на­ми и во­шли в соз­дан­ную ими пров. Ре­ция. В 1 в. н. э. че­рез Л. про­шла рим. до­ро­га, со­еди­нив­шая Ита­лию и пра­вый бе­рег Рей­на, что спо­соб­ст­во­ва­ло его эко­но­мич. и тор­го­во­му раз­ви­тию. Хри­стиа­ни­за­ция Л. на­ча­лась в 4 в. В этот пе­ри­од на се­ве­ре Л. рим­ляне на­ча­ли строи­тель­ст­во ря­да кре­по­стей, в т. ч. кре­по­сти Шан (сохр. руи­ны), для от­ра­же­ния на­па­де­ний герм. пле­мён. В 5 в. тер­ри­то­рию Л. за­се­ли­ли але­ман­ны. В 8в. она во­шла в со­став Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва (на­се­лён­ные пунк­ты Л. впер­вые упо­ми­на­ют­ся во франк­ских до­ку­мен­тах в 842), в 10 – сер. 12 вв. в со­ста­ве обл. Ниж­няя Ре­ция на­хо­ди­лась под вла­стью гра­фов Бре­ген­ца, по­сле 1152 ото­шла к гра­фам из ро­да Мон­фор, ко­то­рый вско­ре раз­де­лил­ся на 2 ли­нии – Мон­фор и Вер­ден­берг. В ре­зуль­та­те од­но­го из по­сле­дую­щих де­ле­ний их вла­де­ний воз­ник­ло граф­ст­во Ва­дуц (1342). В 1379 им­пе­ра­тор Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии Вац­лав IV пре­дос­та­вил гра­фам Вер­ден­берг пра­во выс­шей су­деб­ной вла­сти в их вла­де­ни­ях, с 1396 граф­ст­во Ва­дуц на­хо­ди­лось в пря­мом под­чи­не­нии у им­пе­ра­то­ров. Род гра­фов Вер­ден­берг пре­сёк­ся в 1416, Ва­дуц пе­ре­шёл под власть ба­ро­нов Бран­дис, ко­то­рые в даль­ней­шем при­сое­ди­ни­ли к не­му сев. часть быв. уде­ла Шел­лен­берг. Л. силь­но по­стра­дал во вре­мя войн Габс­бур­гов и Швейц. кон­фе­де­ра­ции (т. н. Ап­пен­цель­ская вой­на 1405, Ста­рая Цю­рих­ская вой­на 1444–46 и др.). В ре­зуль­та­те Шваб­ской вой­ны 1499 (см. Шваб­ские вой­ны) он стал по­гра­нич­ной тер­ри­то­ри­ей ме­ж­ду Свя­щен­ной Рим. им­пе­ри­ей и Швей­ца­ри­ей. В 1510 ба­рон Бран­дис про­дал Ва­дуц и Шел­лен­берг гра­фам Зульц. По­сле это­го на­чал­ся про­цесс слия­ния двух вла­де­ний, по­став­лен­ных со вре­ме­нем под юрис­дик­цию еди­ной су­деб­ной па­ла­ты. Гра­фы Зульц, буду­чи ка­то­ли­ка­ми, вос­пре­пят­ст­во­ва­ли про­ве­де­нию в сво­их вла­де­ни­ях Ре­фор­ма­ции. В 1613 Ва­дуц и Шел­лен­берг бы­ли вновь про­да­ны и пе­ре­шли под власть гра­фов Хо­энемс. Ис­пы­ты­вая ма­те­ри­аль­ные за­труд­не­ния по­сле Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618–48, гра­фы Хо­энемс бы­ли вы­ну­ж­де­ны про­дать часть сво­их вла­де­ний. В 1699 кня­зья фон унд цу Лих­тен­штейн ку­пи­ли Шел­лен­берг, а в 1712 – граф­ст­во Ва­дуц. С 1719 обе тер­ри­то­рии во­шли в соз­дан­ное ими кн-во Л., на­хо­див­шее­ся в не­по­средств. за­ви­си­мо­сти от Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии. Кня­зья Л., пра­вив­шие свои­ми вла­де­ния­ми из Ве­ны, про­ве­ли в кн-ве ре­фор­мы в ду­хе аб­со­лю­тиз­ма, что при­ве­ло к кон­флик­ту ме­ж­ду ни­ми и со­сло­вия­ми Л. Ком­про­мисс был дос­тиг­нут к 1733, од­на­ко пра­ва ланд­та­га ока­за­лись силь­но ог­ра­ни­чен­ны­ми.

В 1799 Л. был ок­ку­пи­ро­ван Фран­ци­ей. В том же го­ду че­рез не­го про­шли вой­ска А. В. Су­во­ро­ва, воз­вра­щав­шие­ся из Италь­ян­ско­го по­хо­да 1799. В 1806 Л. во­шёл в Рейн­ский со­юз как отд. кн-во (ме­диа­ти­за­ции не под­вер­гал­ся). По ре­зуль­та­там Вен­ско­го кон­грес­са 1814–15 стал ча­стью Гер­ман­ско­го сою­за 1815–66. Эко­но­мич. изо­ли­ро­ван­ность Л. пре­пят­ст­во­ва­ла раз­ви­тию ма­ну­фак­тур­но­го (а за­тем и фаб­рич­но­го) про­из-ва, фак­ти­че­ски един­ст­вен­ной от­рас­лью эко­но­ми­ки ос­та­ва­лось с. х-во, осн. по­став­щи­ком аг­рар­ной про­дук­ции яв­ля­лось мел­кое кре­сть­ян­ское хо­зяй­ст­во.

В 1805 в Л. вве­де­но обя­за­тель­ное школь­ное обу­че­ние. Гл. тре­бо­ва­ния, предъ­яв­ляе­мые в пе­ти­ци­ях жи­те­лей Л. кня­зю в 1848, – вве­де­ние кон­сти­ту­ции и сво­бод­ных вы­бо­ров ланд­та­га, вы­ра­бот­ка зе­мель­но­го ка­да­ст­ра и гражд. ко­дек­са, а так­же от­ме­на феод. по­вин­но­стей. Ре­во­люц. ак­тив­ность в Л. в 1848–49 бы­ла край­не низ­кой, что по­зво­ли­ло вла­стям со­хра­нить не­из­мен­ной аб­со­лю­ти­ст­скую сис­те­му. В 1852 Л. за­клю­чил та­мо­жен­ный до­го­вор с Австр. им­пе­ри­ей, ко­то­рый спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию тор­гов­ли и тек­стиль­ной пром-сти в кн-ве (в 1876–1918 Л. со­став­лял вме­сте с австр. об­ла­стью Фо­рарль­берг еди­ный та­мо­жен­ный ок­руг). При кн. Ио­ган­не II (1858–1929) в стра­не про­ве­дён ряд ре­форм, на­ча­ли вы­хо­дить га­зе­ты, в 1861 от­крыт пер­вый банк. В 1862 при­ня­та кон­сти­ту­ция. По­сле рас­па­да Герм. сою­за 1815–66 ар­мия Л. по фи­нан­со­вым со­об­ра­же­ни­ям в 1868 уп­разд­не­на. Во 2-й пол. 19 в. эко­но­мич. и фи­нан­со­вое по­ло­же­ние кн-ва ос­та­ва­лось слож­ным, един­ст­вен­ной от­рас­лью пром-сти бы­ло тек­стиль­ное про­из-во, мн. жи­те­ли Л. бы­ли вы­ну­ж­де­ны эмиг­ри­ро­вать или ухо­дить на се­зон­ные ра­бо­ты в со­сед­ние стра­ны.

Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны стра­на со­хра­ня­ла ней­тра­ли­тет. В 1918 в Л. воз­ник­ли пер­вые по­ли­тич. пар­тии: Хри­сти­ан­ско-со­ци­аль­ная нар. пар­тия (су­ще­ст­во­ва­ла до 1936), а так­же Лих­тен­штейн­ская нар. пар­тия (ЛНП; в 1936 пе­ре­име­но­ва­на в Отеч. со­юз, ОС) и Про­грес­сив­ная гражд. пар­тия (ПГП). С 1922 две по­след­ние по­пе­ре­мен­но воз­глав­ля­ли пра­ви­тель­ст­во Л. (ОС в 1922–28, 1970–74, 1978–2001 и с 2009; ПГП в 1928–70, 1974–1978, 2001–09). В 1918–21 раз­ра­бо­та­на но­вая Кон­сти­ту­ция , ко­то­рая всту­пи­ла в си­лу в 1921 (по­прав­ки в неё вно­си­лись в 1938, 1939, 1965, 1990 и 2003). В 1919 Л. рас­торг до­го­вор с Ав­ст­ри­ей и в по­сле­дую­щие го­ды за­клю­чил ряд со­гла­ше­ний со Швей­ца­ри­ей и её отд. кан­то­на­ми, важ­ней­шим из ко­то­рых стал До­го­вор о та­мо­жен­ном, ва­лют­ном и поч­то­вом сою­зе (1923), до сих пор яв­ляю­щий­ся ос­но­во­по­ла­гаю­щим до­ку­мен­том, на ко­то­ром ба­зи­ру­ет­ся парт­нёр­ст­во Л. и Швей­ца­рии. С это­го вре­ме­ни ва­лю­той Л. стал швей­цар­ский франк (Л. ос­та­вил за со­бой пра­во че­кан­ки зо­ло­той мо­не­ты), а пред­ста­ви­тель­ст­во ин­те­ре­сов Л. за гра­ни­цей на­ча­ло осу­ще­ст­в­лять­ся Швей­ца­ри­ей (в 2009 Л. име­ет собств. ди­пло­ма­тич. пред­ста­ви­тель­ст­ва в Бер­ли­не, Бер­не, Брюс­се­ле, Ва­шинг­то­не, Ве­не, Нью-Йор­ке при ООН и в Же­не­ве при Ев­роп. от­де­ле­нии ООН, а так­же в Страс­бу­ре при Со­ве­те Ев­ропы).

В 1927 боль­шой урон эко­но­ми­ке стра­ны на­нес­ло на­вод­не­ние на Рей­не. В 1928 раз­ра­зил­ся бан­ков­ский скан­дал, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го над кн-вом на­вис­ла уг­ро­за фи­нан­со­вой ка­та­ст­ро­фы. По­сле ан­шлю­са Ав­ст­рии в 1938 кн. Франц- Ио­сиф II (1938–89) пер­вым из пра­ви­телей Л. по­се­лил­ся в кн-ве и сде­лал сво­ей ре­зи­ден­ци­ей за­мок Ва­дуц. В 1939 в Л. бы­ла пре­се­че­на по­пыт­ка на­ци­ст­ско­го пут­ча, под­го­тов­лен­но­го Нем. дви­же­ни­ем в Л., а в ланд­та­ге вве­де­на про­пор­цио­наль­ная сис­те­ма пред­ста­ви­тель­ст­ва Обер­лан­да (Верх­ний Л., центр – г. Ва­дуц) и Ун­тер­лан­да (Ниж­ний Л., центр – г. Шел­лен­берг). Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны Л., под­дер­жи­вая тес­ный со­юз со Швей­ца­ри­ей, со­хра­нял ней­тра­ли­тет.

По­сле 1945 на­ча­лось бы­строе эко­но­мич. раз­ви­тие Л. К нач. 2000-х гг. по уров­ню раз­ви­тия пром-сти и сфе­ры ус­луг, в ча­ст­но­сти в фи­нан­со­вом сек­то­ре, Л. вы­шел на од­но из ве­ду­щих мест сре­ди раз­ви­тых стран За­па­да. Бла­го­да­ря еди­ной со Швей­ца­ри­ей бан­ков­ской, ва­лют­ной и та­мо­жен­ной сис­те­ме, бла­го­при­ят­но­му на­ло­го­во­му и ре­ги­ст­рац. ре­жи­му, а так­же ох­ра­няе­мой за­ко­ном кон­фи­ден­ци­аль­но­сти ком­мерч. и бан­ков­ской ин­фор­ма­ции, Л. пре­вра­тил­ся в круп­ный фи­нан­со­вый центр и од­ну из са­мых зна­чит. оф­шор­ных зон Ев­ро­пы. С нач. 1990-х гг. Л. взял курс на ак­тив­ное уча­стие в раз­ви­тии ин­те­грац. про­цес­са в Ев­ро­пе и по­сте­пен­ное сбли­же­ние с ЕС, в 1995 во­шёл в Ев­роп. эко­но­мич. про­стран­ст­во.

В 1984 Л. по­след­ним из ев­роп. стран пре­дос­та­вил из­би­рат. пра­во жен­щи­нам. В 1989 на пре­стол Л. всту­пил кн. Ханс Адам II. На ре­фе­рен­ду­ме 2003 гра­ж­да­не Л. про­го­ло­со­ва­ли за вне­се­ние по­пра­вок в Кон­сти­ту­цию, ко­то­рые несколь­ко расширили пра­ва Пра­вя­ще­го кня­зя. 15.8.2004 Ханс Адам II офи­ци­аль­но пе­ре­дал повседневное руководство гос. делами сво­ему стар­ше­му сы­ну – на­след­но­му прин­цу Алои­су (р. 1968). На вы­бо­рах 2009 по­бе­ду одер­жал ОС, за­вое­вав­ший аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во мест в ланд­та­ге, пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра за­нял ли­дер этой пар­тии К. Чю­чер.

Ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся по­ли­тич., эко­но­мич. и куль­тур­ные свя­зи ме­ж­ду РФ и Л. 30.1.1994 под­пи­са­но со­вме­ст­ное ком­мю­ни­ке об ус­та­нов­ле­нии пря­мых ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний (по­сол РФ в Швей­ца­рии од­но­вре­мен­но яв­ля­ет­ся так­же по­слом в Л.). Для раз­ви­тия куль­тур­ных свя­зей с Рос­си­ей мно­го сде­лал про­жи­вав­ший в Л. ба­рон Э. А. фон Фальц-Фейн, ко­то­рый с 1980-х гг. пе­ре­дал в дар ве­ду­щим рос. му­зе­ям и кар­тин­ным га­ле­ре­ям ряд про­из­ве­де­ний рус. ху­дож­ни­ков, а так­же цен­ные ар­хив­ные ма­те­риа­лы. В сент. 1996, в хо­де пер­во­го офиц. ви­зи­та в Л. мин. ин. дел РФ Е. М. При­мако­ва, бы­ло дос­тиг­ну­то со­гла­ше­ние об об­ме­не на­хо­див­ше­го­ся в Рос­сии со вре­мён 2-й ми­ро­вой вой­ны ар­хи­ва Кня­же­ско­го до­ма Лих­тен­штей­нов на ма­те­риа­лы рас­сле­до­ва­ния об­стоя­тельств ги­бе­ли рос. имп. Ни­ко­лая II и его се­мьи (т. н. Ар­хив Со­ко­ло­ва), а так­же под­пи­са­но со­вме­ст­ное за­яв­ле­ние о со­труд­ни­че­ст­ве в об­лас­ти куль­ту­ры, ар­хи­вов и мо­ло­дёж­ных об­ме­нов (фак­тич. об­мен ар­хи­ва­ми со­сто­ял­ся 30.7.1997 в По­соль­ст­ве РФ в Бер­не). В 2006 в г. Ва­дуц от­кры­то поч. кон­суль­ст­во РФ (поч. кон­су­лом на­зна­чен быв. пре­мьер-мин. кня­же­ст­ва М. Бю­хель). В том же го­ду в Мо­ск­ве лич­ный ар­хив Э. А. фон Фальц-Фей­на был пе­ре­дан РГИА.

Автор статьи: А. С. На­ма­зо­ва.

Хо­зяй­ст­во

По об­ще­му объ­ё­му ВВП (4,16 млрд. долл. в 2007, по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти) Л., от­но­ся­щий­ся к ма­лым го­су­дар­ст­вам, за­ни­ма­ет од­но из по­след­них мест в Ев­ро­пе, но по объ­ё­му ВВП в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния (122,1 тыс. долл.) – пер­вое ме­сто в ми­ре.

Клю­че­вую роль в эко­но­ми­ке иг­ра­ет ино­стран­ный (гл. обр. швей­цар­ский) ка­пи­тал. По до­го­во­ру о та­мо­жен­ном сою­зе 1923 Л. вхо­дит во внутр. эко­но­мич. зо­ну Швей­ца­рии. В струк­ту­ре ВВП до­ля сфе­ры ус­луг со­став­ля­ет 54%, пром-сти и строи­тель­ст­ва – 40%, сель­ско­го, лес­но­го хо­зяй­ст­ва и ры­бо­лов­ст­ва – 6% (2007).

Про­мыш­лен­ность. Л. пол­но­стью обес­пе­чи­ва­ет се­бя элек­тро­энер­ги­ей (вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на не­боль­ших ГЭС, рас­по­ло­жен­ных на гор­ных при­то­ках Рей­на – ре­ках Ла­ве­на и За­ми­на). В об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти ха­рак­тер­на уз­ко­от­рас­ле­вая спе­циа­ли­за­ция; б. ч. про­дук­ции (до 97% и бо­лее) идёт на экс­порт. Гл. экс­порт­ные про­из-ва – при­бо­ро­строе­ние (гл. обр. из­го­тов­ле­ние вы­со­ко­точ­ных из­ме­рит. при­бо­ров), вы­пуск ва­ку­ум­ной тех­ни­ки, мик­ро­про­цес­со­ров и ра­дио­элек­трон­ных сис­тем, обо­ру­до­ва­ния для нужд ядер­ной фи­зи­ки. Ве­ду­щие пред­при­ятия – ма­ши­но­стро­ит. за­вод ком­па­нии «OC Oer­li­kon Balzers AG» в Баль­цер­се (при­над­ле­жит швейц. ка­пи­та­лу; сверх­глу­бо­ко­ва­ку­ум­ная тех­ни­ка для оп­тич., мик­ро­элек­трон­ной пром-сти, раз­но­об­раз­ная элек­тро­тех­нич. про­дук­ция) и за­вод точ­но­го ма­ши­но­строе­ния фир­мы «Präzisions-Ap­pa­rate­bau Vaduz» (PAV) в Ва­ду­це. Круп­ней­ший ра­бо­то­да­тель в пром-сти Л. – ком­па­ния «Hilti AG» (1,9 тыс. за­ня­тых, стои­мость про­даж 4,7 млрд. швей­цар­ских фран­ков, 2007), про­из­во­дит кре­пёж­ное и ма­ло­габа­рит­ное стро­ит. обо­ру­до­ва­ние с ав­то­ном­ным пи­та­ни­ем, элек­троп­нев­ма­тич. и бу­ро­вую тех­ни­ку, оп­тич. и ме­ха­нич. при­бо­ры (го­лов­ное пред­при­ятие и штаб-квар­ти­ра – в Ша­не). Ком­па­ния «Thys­sen Krupp Presta AG» (при­над­ле­жит герм. кон­цер­ну «ThyssenKrupp AG») на за­во­де в Эше­не вы­пус­ка­ет ком­плек­тую­щие уз­лы и де­та­ли ав­то­мо­би­лей (в т. ч. при­во­ды управ­ле­ния), а так­же прес­со­ван­ные и штам­по­ван­ные из­де­лия; фир­ма «Hoval AG» (штаб-квар­ти­ра и за­вод – в Ва­ду­це) – ото­пит. сис­те­мы, кот­лы, вен­ти­ляц. и хо­ло­диль­ные ус­та­нов­ки; ком­па­ния «Neutrik AG» – ра­дио­ап­па­ра­ту­ру, пром. и бы­то­вую элек­тро­тех­ни­ку, из­ме­рит. и оп­тич. при­бо­ры.

Раз­ви­то про­из-во мяс­ных кон­сер­вов, мо­лоч­ной про­дук­ции, вин. Ком­па­ния «Os­pelt-Gruppe» от­но­сит­ся к чис­лу ве­ду­щих кор­по­ра­ций та­мо­жен­но­го сою­за Швей­ца­рии и Л., спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на пе­ре­ра­бот­ке мя­са. Лих­тен­штейн­ская ком­па­ния «Hilcona AG» (штаб-квар­ти­ра и пред­при­ятие – в г. Шан, 1,1 тыс. за­ня­тых) вы­пус­ка­ет мяс­ные кон­сер­вы и пи­ще­вые про­дук­ты глу­бо­ко­го ох­ла­ж­де­ния (до 70 тыс. т в год), гл. обр. на экс­порт. Дей­ст­ву­ет ряд пред­при­ятий тек­стиль­ной и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти. В Ша­не рас­по­ло­же­но уни­каль­ное пред­при­ятие фир­мы «Ivoclar Vivadent AG» (ос­но­ва­но в 1923) – круп­ней­ший в ми­ре про­из­во­ди­тель и экс­пор­тёр ис­кус­ст­вен­ных (в т. ч. фар­фо­ро­вых) зу­бов и зуб­ных про­те­зов (до по­ло­ви­ны ми­ро­во­го про­из-ва и экс­пор­та); это же пред­при­ятие вы­пус­ка­ет раз­но­об­раз­ную кос­ме­тич. про­дук­цию, сред­ст­ва лич­ной ги­гие­ны, а так­же юве­лир­ные из­де­лия.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Пре­об­ла­да­ют мел­кие кре­сть­ян­ские хо­зяй­ст­ва. Ос­но­ва с.-х. про­из-ва – вы­со­ко­ин­тен­сив­ное жи­вот­но­вод­ст­во (3/4 объ­ё­ма с.-х. про­из-ва). Гл. от­расль – мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во. Под па­ст­би­ща ис­поль­зу­ет­ся поч­ти 1/2 зе­мель­но­го фон­да стра­ны. Раз­ви­ты так­же сви­но­вод­ст­во, пти­це­вод­ст­во и ов­це­вод­ст­во (на ес­теств. па­ст­би­щах). Рас­те­ние­вод­ст­во рас­про­стра­не­но пре­им. на При­рейн­ской низ­мен­но­сти (в це­лом в Л. об­ра­баты­ва­ет­ся чуть бо­лее 1/10 зе­мель). Из зер­но­вых вы­ра­щи­ва­ют пше­ни­цу и ку­ку­ру­зу; боль­шое зна­че­ние име­ет воз­де­лы­ва­ние кор­мо­вых и ого­род­ных куль­тур (гл. обр. кар­то­фе­ля), та­ба­ка. Ви­но­гра­дар­ст­во и пло­до­вод­ст­во (осо­бен­но ха­рак­тер­ны яб­ло­не­вые са­ды на низ­мен­но­сти и в пред­горь­ях).

Сфе­ра ус­луг. Ве­ду­щий сек­тор эко­но­ми­ки Л. Наи­бо­лее раз­ви­ты бан­ков­ско-фи­нан­со­вое де­ло, оф­шор­ная дея­тель­ность и иностр. ту­ризм. Бан­ков­ско-фи­нан­со­вый сек­тор от­ли­ча­ет­ся вы­со­кой сте­пе­нью кон­цен­тра­ции ка­пи­та­ла. Со­во­куп­ные ак­ти­вы 5 круп­ней­ших бан­ков Л. пре­вы­ша­ют 30 млрд. швей­цар­ских фран­ков (2007). Три ве­ду­щих бан­ка стра­ны – LGT Bank (об­ра­зу­ет сеть фи­нан­со­вых ин­сти­ту­тов «Liechtenstein Global Trust Group» во мно­гих стра­нах Ев­ро­пы), Liech­tensteinische Landesbank (LLB, ста­рей­шая бан­ков­ско-фи­нан­со­вая кор­по­ра­ция Л., соз­дан­ная в 1861) и Verwaltungs- und Privatbank (VP Bank, ос­но­ван в 1956, с 2005 име­ет пред­ста­ви­тель­ст­во в Мо­ск­ве). По­сле вхо­ж­де­ния Л. в Ев­роп. эко­но­мич. про­стран­ст­во в Ва­ду­це, Баль­цер­се, Ша­не, Эше­не от­кры­лись фи­лиа­лы ря­да круп­ных ев­роп. бан­ков.

Низ­кий на­лог на раз­ме­щае­мый ка­пи­тал и от­сут­ст­вие на­ло­га на при­быль, уп­ро­щён­ные про­це­ду­ры от­кры­тия и ре­ги­ст­ра­ции пред­при­ятий, а так­же об­шир­ная сеть бан­ков­ско-кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний ста­ли важ­ны­ми фак­то­ра­ми при­вле­че­ния в Л. иностр. ком­па­ний и ин­ве­сти­ций. В стра­не за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но ок. 75 тыс. хол­дин­го­вых и др. иностр. ком­па­ний, ве­ду­щих биз­нес за пре­де­ла­ми Л. Их дея­тель­ность обес­пе­чи­ва­ет поч­ти 1/3 до­хо­дов гос. бюд­же­та, а так­же яв­ля­ет­ся ис­точ­ни­ком до­хо­дов зна­чит. час­ти на­се­ле­ния стра­ны (по су­ще­ст­вую­ще­му за­ко­но­да­тель­ст­ву ком­па­нии обя­за­ны иметь ме­ст­ных ди­рек­то­ров или чле­нов со­ве­тов).

Л. – центр гор­но­лыж­но­го спор­та и зим­не­го от­ды­ха об­ще­ев­ро­пей­ско­го зна­че­ния. Стра­ну еже­год­но по­се­ща­ют до 150 тыс. иностр. ту­ри­стов. Л. рас­по­ла­га­ет пер­вокласс­ной рек­реа­ци­он­ной, ту­ри­стич. и гос­ти­нич­ной ин­фра­струк­ту­рой. Еже­год­но до 10% бюд­же­та кн-ва да­ёт вы­пуск поч­то­вых ма­рок, в т. ч. кол­лек­ци­он­ных.

Транс­порт. Тер­ри­то­рию стра­ны с за­па­да на вос­ток пе­ре­се­ка­ет един­ст­вен­ная же­лез­ная до­ро­га [дли­на в пре­де­лах Л. 9,5 км; со­еди­ня­ет Фельд­кирх (Ав­ст­рия) и Букс (Швей­ца­рия)]. Осн. вид транс­пор­та – ав­то­мо­биль­ный. Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­до­рог 380 км (2007; все до­ро­ги име­ют твёр­дое по­кры­тие). Внутр. вод­ные пу­ти ис­поль­зу­ют­ся толь­ко для ме­ст­но­го со­об­ще­ния ка­те­ра­ми (28 км по Рей­ну). Авиа­пе­ре­воз­ки осу­ще­ст­в­ля­ют­ся ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­та­ми Швей­ца­рии и Ав­ст­рии.

Внеш­няя тор­гов­ля. По стои­мо­сти то­вар­ный экс­порт Л., как пра­ви­ло, в 2–2,5 раза пре­вы­ша­ет им­порт. В струк­ту­ре экс­пор­та пре­об­ла­да­ет про­дук­ция уз­ко­спе­циа­ли­зир. ма­ши­но­строе­ния, сто­ма­то­ло­гич. ма­те­риа­лы, фар­ма­цев­тич. и кос­ме­тич. то­ва­ры, не­ко­то­рые ви­ды жи­вот­но­водч. про­дук­ции, ке­ра­мич. из­де­лия, а так­же поч­то­вые мар­ки. Им­пор­ти­ру­ют­ся по­тре­би­тель­ские то­ва­ры, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, пром. сы­рьё и др. Гл. тор­го­вые парт­нё­ры Л. – Швей­ца­рия (ок. 20% экс­пор­та Л. и бо­лее по­ло­ви­ны им­пор­та), стра­ны ЕС (до 45% экс­пор­та Л., осн. по­ку­па­те­ли – Гер­ма­ния, Ав­ст­рия и Ита­лия) и США.

Автор статьи: В. Н. Стре­лец­кий.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Ре­гу­ляр­ных Воо­руж. сил в Л. нет (ар­мия рас­пу­ще­на в 1868), име­ет­ся вое­ни­зир. фор­ми­ро­ва­ние – по­ли­ция (св. 30 чел.). От­вет­ст­вен­ность за обо­ро­ну Л. не­сёт Швей­ца­рия.

Здра­во­охра­не­ние

В Л. ста­цио­нар­ную мед. по­мощь ока­зы­ва­ют 1 гос. боль­ни­ца и центр ма­те­рин­ст­ва; сто­ма­то­ло­гич. по­мощь ча­ст­ная. Га­ран­ти­ро­ван­ное ока­за­ние мед. по­мо­щи осу­ще­ст­в­ля­ет­ся за счёт го­су­дар­ст­вен­но-стра­хо­во­го фи­нан­си­ро­ва­ния. Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния: за­ко­ны о здра­во­охра­не­нии (1971), о стра­хо­ва­нии здо­ро­вья (2000), о спор­те (2000). Мин-во здра­во­охра­не­ния обес­пе­чи­ва­ет ока­за­ние ам­бу­ла­тор­ной и боль­нич­ной по­мо­щи, стра­хо­ва­ние здо­ро­вья (обя­за­тель­ное и доб­ро­воль­ное), ле­кар­ст­вен­ную по­мощь, безо­пас­ность пи­ще­вых про­дук­тов, са­ни­тар­но-ги­гие­нич. кон­троль. Осн. при­чи­ны смер­ти: ише­ми­че­ская бо­лезнь серд­ца, це­реб­ро­ва­ску­ляр­ные за­бо­ле­ва­ния, бо­лез­ни лёг­ких (2006).

Спорт

Олим­пий­ский и спор­тив­ный ко­ми­тет соз­дан и при­знан МОК в 1935. С 1936 (Бер­лин) спорт­сме­ны Л. уча­ст­во­ва­ли во всех Олим­пий­ских иг­рах (за ис­клю­че­ни­ем Игр 1956, Мель­бурн; 1980, Мо­ск­ва; 2008, Пе­кин) и в Олим­пий­ских зим­них иг­рах (за ис­клю­че­ни­ем – 1952, Ос­ло).

В 1976 в Ин­сб­ру­ке пер­вую в ис­то­рии олим­пий­скую на­гра­ду вы­иг­ра­ла гор­но­лыж­ни­ца Х. Вен­цель, удо­сто­ен­ная брон­зо­вой ме­да­ли в ги­гант­ском сла­ло­ме. Че­рез 4 го­да она же вы­иг­ра­ла 2 зо­ло­тые ме­да­ли на Бе­лой олим­пиа­де в Лейк-Плэ­си­де (1980) – в сла­ло­ме и ги­гант­ском сла­ло­ме, а так­же ста­ла се­реб­ря­ным при­зё­ром в ско­ро­ст­ном спус­ке. Ус­пеш­но вы­сту­пал и её брат – А. Вен­цель, став­ший об­ла­да­те­лем од­ной се­реб­ря­ной (1980) и од­ной брон­зо­вой (1984) ме­да­лей в ги­гант­ском сла­ло­ме. Сре­ди др. при­зё­ров Бе­лых олим­пи­ад – об­ла­да­те­ли брон­зо­вых на­град: сре­ди муж­чин – гор­но­лыж­ни­ки В. Фром­мельт (Ин­сб­рук, 1976), П. Фром­мельт (Кал­га­ри, 1988), сре­ди жен­щин – У. Кон­цетт (Са­рае­во, 1984). Се­реб­ря­ный при­зёр чем­пио­на­та ми­ра (1999) в ги­гант­ском сла­ло­ме М. Бу­хель вы­иг­рал 4 эта­па Куб­ка ми­ра (2003–08) в разл. гор­но­лыж­ных дис­ци­п­ли­нах.

Сре­ди др. ви­дов спор­та наи­боль­шей по­пу­ляр­но­стью поль­зу­ют­ся: фут­бол, ве­ло­си­пед­ный, гим­на­сти­ка, дзю­до, лёг­кая ат­ле­ти­ка, стрель­ба, шах­ма­ты. Од­на из ста­рей­ших спор­тив­ных ор­га­ни­за­ций – Лих­тен­штейн­ский фут­боль­ный со­юз (1934) про­во­дит Ку­бок Л. по фут­бо­лу (с 1946), с 1974 вхо­дит в ФИФА и УЕФА. Сбор­ная ко­ман­да Л. по фут­бо­лу – по­сто­ян­ный уча­ст­ник от­бо­роч­ных со­стя­за­ний к чем­пио­на­там Ев­ро­пы и ми­ра. Фут­боль­ный клуб «Ва­дуц» неск. раз вы­сту­пал в выс­шей ли­ге швейц. фут­бо­ла; при­ни­ма­ет гос­тей на «Рейн­парк Ста­ди­он» (св. 6 тыс. мест), где иг­ра­ет и сбор­ная ко­ман­да Лих­тен­штей­на.

В 1918 соз­дан пер­вый тен­нис­ный клуб, в 1968 – Нац. фе­де­ра­ция тен­ни­са. С 1996 муж­ская сбор­ная ко­ман­да Л. по тен­ни­су пе­рио­ди­че­ски уча­ст­ву­ет в ро­зы­гры­ше Куб­ка Дэ­ви­са, жен­ская – в ро­зы­гры­ше Куб­ка Фе­де­ра­ции. Сбор­ная ко­ман­да Л. по шах­ма­там с 1988 (Са­ло­ни­ки) при­ни­ма­ет уча­стие во Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пиа­дах.

Автор статьи: В. И. Лин­дер.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Пер­вая еже­днев­ная га­зе­та вы­шла в 1862. Ста­рей­шая совр. еже­днев­ная газ. «Liech­ten­steiner Volksblatt», близ­кая к Про­грес­си­ст­ской гражд. пар­тии, вы­хо­дит в г. Шан с 1878, с 2006 из­да­ёт­ся ак­цио­нер­ным об-вом «Liechtensteiner Volks­blatt», ти­раж ок. 9 тыс. экз. (2006). Круп­ней­шая еже­днев­ная газ. «Liech­ten­steiner Vaterland» яв­ля­ет­ся офиц. пе­чат­ным ор­га­ном пар­тии Отеч. со­юз (вы­хо­дит в г. Ва­дуц с 1913, св. 18 тыс. экз.). Др. пе­чат­ные из­да­ния: еже­не­дель­ная газ. «Neue Liechtensteiner Woche» и еже­ме­сяч­ный ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный ж. «Exclu­siv» (с 1995, 30 тыс. экз.).

Собств. ра­дио­ве­ща­ние с 1995. Пер­во­на­чаль­но осу­ще­ст­в­ля­лось ча­ст­ной ра­дио­стан­ци­ей «Radio L», ко­то­рая в янв. 2004 пре­об­ра­зо­ва­на в об­ще­ст­вен­но-пра­во­вое «Ra­dio Liechtenstein», транс­ля­ции ве­дут­ся ак­цио­нер­ным об-вом «Liechten­s­tei­nische Rundfunk» (LRF, с 2003). Собств. те­ле­ви­де­ние с 1992. Един­ст­вен­ным об­ще­на­цио­наль­ным ТВ-ка­на­лом Л. яв­ля­ет­ся гос. ка­нал «Landeskanal», ве­ду­щий транс­ля­цию по ка­бель­ной се­ти, с 2008 так­же в Ин­тер­не­те. С 1992 по ка­бель­ным се­тям ве­дут ве­ща­ние 11 ТВ-ка­на­лов, при­над­ле­жа­щих отд. об­щи­нам Л. С авг. 2008 ра­бо­та­ет ча­ст­ный ка­нал «1FLTV». С 1962 дей­ст­ву­ет пра­ви­тельств. Агент­ст­во пе­ча­ти и ин­фор­ма­ции.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

Ар­хео­ло­гич. на­ход­ки зоо­морф­ной пла­сти­ки на тер­ри­то­рии Л. вос­хо­дят к же­лез­но­му ве­ку. В ок­ре­ст­но­стях го­ро­дов Ва­дуц, Баль­церс, Шан и Нен­дельн со­хра­ни­лись ос­тат­ки рим. фор­ти­фи­кац. со­ору­же­ний. К пе­рио­ду Сред­не­ве­ко­вья от­но­сят­ся зам­ки Гу­тен­берг в Баль­цер­се (упо­ми­на­ет­ся с 1263) и Ва­ду­це (упо­ми­на­ет­ся с 1322, раз­ру­шен в 1499, вос­ста­нав­ли­вал­ся в 16 и 17 вв., ре­кон­ст­руи­рован в 1905–12), так­же руи­ны зам­ков Ша­лун близ Ва­ду­ца, в Шел­лен­бер­ге, Бен­дер­не и Эше­не; цер­ковь в г. Бен­дерн (1280); ка­пел­лы Св. Ма­мер­та (9–10 вв., баш­ня – 1450; пе­ре­строе­на в 1640-х гг.) и Св. Ма­рии (упо­ми­на­ет­ся с 1208, пе­рестраи­ва­лась в 17 в.) в Три­зе­не; ц. Св. Петра (с 5–6 вв.; фрес­ки в ин­терь­е­ре – 16 в.; ре­кон­ст­рук­ция – 1958–63) в Ша­не. В 17–19 вв. по­строе­ны мно­го­числ. церк­ви: Свя­тых Се­ба­сть­я­на и Ро­ха (1639, пе­ре­строе­на) в Нен­дель­не; Св.Ге­оргия (ме­ж­ду 1650 и 1750, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1980–1981) в Шел­лен­бер­ге; Св. Ио­си­фа (т. н. цер­ковь Вен­це­ля; 1767–69; пе­ре­страи­ва­лась в 1940-е гг., арх. О. А. Лин­дер, скульп­тор И. Трой­ер) с при­мы­каю­щим к ней до­мом при­ход­ско­го свя­щен­ни­ка (1768; ны­не зда­ние му­ни­ци­па­ли­те­та) в Три­зен­бер­ге; Св. Гал­ла (1841–43; рекон­ст­руи­ро­ва­на в 1992–94; рос­пи­си И. Ху­ген­тоб­ле­ра, скульп­ту­ра Э. Кер­на) у под­но­жия го­ры Св. Ма­мер­та в Три­зе­не; Св. Лав­рен­тия (1893, арх. Г. фон Ной­манн) в Ша­не; Св. Мар­ти­на (1890-е гг., ар­хи­тек­то­ры Бей­тен­мил­лер и Кле­бер; близ неё при­ход­ской дом – т. н. Пфрунд­ха­ус, 1860) в Эше­не. Гражд. строи­тель­ст­во пред­став­ле­но па­мят­ни­ка­ми ар­хи­тек­ту­ры в Бен­дер­не (дом пас­то­ра, 1539), Три­зен­бер­ге (де­рев. ко­нюш­ня, 1793; жи­лые до­ма кон. 18 в. и др.), адм. и пром. зда­ния­ми 19 – 1-й пол. 20 вв. в Ва­ду­це, Эше­не, Баль­цер­се и др. го­ро­дах. К по­строй­кам нач. 21 в. в фор­мах не­омо­дер­низ­ма от­но­сят­ся Му­зей ис­кусств Л. (2000, арх. Г. Де­ге­ло и др.) и зда­ние пар­ла­мен­та (2005–07, Х. Гё­риц; оба – в Ва­ду­це).

Ин­те­рес пред­став­ля­ет раз­вив­шее­ся на ба­зе нар. тра­ди­ций де­ко­ра­тив­ное иск-во, в осо­бен­но­сти брон­зо­вое ли­тьё и ке­ра­ми­ка (фаб­ри­ка в Нен­дель­не, ос­но­ван­ная в 1836). В 1955 в Ва­ду­це соз­да­но Лих­тен­штейн­ское об-во по­кро­ви­тель­ст­ва иск-ву и нау­ке, уст­раи­ваю­щее еже­год­ные вы­став­ки ху­дож. про­из­ве­де­ний из кня­же­ско­го со­б­ра­ния.

Му­зы­ка и те­атр

В за­ле Ра­ту­ши и в Об­щин­ном за­ле в Ва­ду­це ста­вят­ся зин­гш­пи­ли и опе­рет­ты (с 1940), мю­зик­лы (с 1998), опе­ры (с 1999); ор­га­ни­за­ци­ей спек­так­лей за­ни­ма­ют­ся муз. обще­ст­ва, в них уча­ст­ву­ют Муж­ской хо­ро­вой со­юз и Ор­кестр ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов. Опе­рет­ты ста­вят­ся так­же в Баль­цер­се (с 1946). Един­ст­вен­ное те­ат­раль­ное зда­ние в Л. – «Теа­тер ам Кирх­плат» в Ша­не (в 1960-х гг. – ка­ба­ре; ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 2004–06). Сим­фо­нич. ор­кестр Л. (1988). Тра­диц. фес­ти­ва­ли хо­ро­во­го пе­ния (с 1879), фес­ти­ва­ли совр. му­зы­ки (с 1985) и джа­за (с 2000). Ре­гу­ляр­ные празд­ни­ки фольк­лор­но­го ис­кус­ст­ва.

Автор статьи: Л. А. По­лё­то­ва.

Иллюстрации:

От­ро­ги хреб­та Ре­ти­кон (Ре­тий­ские Аль­пы). Архив БРЭ;

За­вод ком­па­нии «Hilti AG» в Ша­не;

Про­из­вод­ст­вен­ный ко­мп­лекс фир­мы «Ivoclar Vivadent AG» в Ша­не;

Эм­бле­ма Олим­пий­ско­го и спор­тив­но­го ко­ми­те­та Лих­тен­штей­на;

Три­зен­берг. Цер­ковь Свя­то­го Иоси­фа. 1767–69. Архив БРЭ.