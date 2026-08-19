ЛИХТЕНШТЕЙН (Liechtenstein), Княжество Лихтенштейн (Furstentum Liechtenstein)
Государство в Центральной Европе.
Общие сведения
Л. – государство в Центр. Европе. Расположено в Альпах, на границе между Швейцарией и Австрией (общая протяжённость границ 76 км). Л. вытянут с севера на юг вдоль правого берега р. Рейн на 28 км, макс. протяжённость с запада на восток менее 10 км. Одно из самых маленьких государств мира. Пл. 160 км2. Нас. 35 тыс. чел. (2010). Столица – Вадуц. Офиц. язык – немецкий. Денежная единица – швейцарский франк. Л. состоит из двух историч. областей: Оберланд (Верхний Л., центр – г. Вадуц) и Унтерланд (Нижний Л., центр – г. Шелленберг). В адм. отношении разделено на 11 общин (коммун): Бальцерс, Эшен, Гамприн, Маурен, Планкен, Руггелль, Шан, Шелленберг, Тризен, Тризенберг и Вадуц.
Л. – член ООН (1990), Совета Европы (1978), ОБСЕ (1975), Европ. ассоциации свободной торговли (1991), ВТО (1995).
Автор статьи: В. Н. Стрелецкий.
Государственный строй
Л. – унитарное гос-во. Форма правления – конституц. монархия. Конституция принята в 1921. На референдуме 16.3.2003 утверждена её новая редакция, укрепляющая положение Правящего князя и народа как двух суверенов, на которых зиждется гос. власть.
Глава гос-ва – Правящий князь определяет внутр. политику и представляет Л. во внешних сношениях. Ни одно решение парламента (ландтага) не может обрести силу закона без его согласия. Правящий князь при чрезвычайных обстоятельствах может без согласия парламента издавать указы, имеющие силу закона и действующие до 6 мес. Он вправе по собств. инициативе распустить парламент, имеет право помилования, приостановления уголовного преследования, присвоения титулов и званий, в т. ч. дворянских. Издаваемые Правящим князем декреты и указы нуждаются в контрассигнации главой правительства, а все важнейшие междунар. соглашения – в согласии ландтага.
Высший орган законодат. власти – однопалатный ландтаг. Состоит из 25 депутатов, избираемых прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства (15 депутатов от Оберланда, 10 – от Унтерланда) на 4 года. Ландтаг разрабатывает и принимает законы, утверждает госбюджет, устанавливает налоги и сборы, ратифицирует междунар. договоры, по согласованию с Правящим князем формирует правительство и осуществляет контроль за его деятельностью.
Высший орган исполнит. власти – правительство (председатель – чл. партии, победившей на выборах в ландтаг). Члены правительства назначаются Правящим князем по предложению ландтага. В случае утраты доверия решение о прекращении полномочий любого члена правительства принимается по согласованию между Правящим князем и ландтагом.
В Л. существует многопартийная политич. система. Ведущие политич. партии – Отеч. союз, Прогрессивная гражд. партия, Свободный список.
Природа
Бо́льшую часть территории страны занимают горы – отроги хребта Ретикон (Ретийские Альпы) выс. до 2599 м (гора Граушпиц – высшая точка страны), расчленённые тремя крупными межгорными долинами. На крайнем западе – долина верхнего течения р. Рейн (выс. 400–500 м). В тектонич. отношении территория расположена в области сочленения складчато-покровных горных сооружений Зап. и Вост. Альп кайнозойского возраста. На западе выделяют Гельветскую зону (сложена мезозойскими известняками и мергелями) и Гельветско-Пеннинскую зону (флиш). Вост. часть сложена мезозойскими известняками, доломитами, гипсом, песчаниками, глинистыми сланцами Австроальпийской зоны. В шовной зоне – песчаники, глинистые сланцы, брекчии. Имеются месторождения строит. известняков, глин, гипса.
Климат умеренный, смягчаемый фёнами. Наиболее комфортными климатич. условиями отличается долина Рейна, ср. темп-ры января 0 °C, июля 18 °C. В горах ср. темп-ры января от –10 до –6 °C, июля 12–14 °C. Среднегодовое количество осадков в долине Рейна 700–800 мм, в горах – до 1200–1900 мм. Русло Рейна местами ограждено дамбами для защиты долины от затопления во время половодий, вдоль значительной его части проложен водоотводный канал. Долина Рейна почти целиком осушена и занята с.-х. угодьями; сохранившиеся участки естеств. болотной и луговой растительности расположены в пределах охраняемых территорий. В горах на выс. 800–1800 м произрастают леса: в нижней части пояса – широколиственные (дуб, бук и др.), в верхней – хвойные (в осн. еловые). В целом леса занимают ок. 35% пл. страны. Выше распространены субальпийские и альпийские луга. Территория Л. отличается высоким уровнем биологич. разнообразия, в составе флоры 1600 видов высших растений, в т. ч. 48 видов орхидных. Ок. 24% известных видов высших растений включены в нац. Красную книгу. В составе фауны 55 видов млекопитающих (серна, косуля, благородный олень, каменная куница, выдра и др.), из них 17 видов рукокрылых, ок. 140 видов гнездящихся птиц (рябчик, серая куропатка, перепел, вальдшнеп, сойка, вяхирь, дрозды и др.), 7 видов пресмыкающихся и 10 видов земноводных. В реках обитают 24 вида рыб. Создано ок. 10 охраняемых природных территорий. Территория резервата Руггеллер-Рит в долине Рейна отнесена к водно-болотным угодьям междунар. значения.
Автор статьи: Н. О. Тельнова.
Население
Ок. 67% нас. – коренные лихтенштейнцы (2008); проживают также германошвейцарцы (10,8%), австрийцы (5,7%), немцы (3,5%), итальянцы (3,3%), выходцы из стран быв. Югославии (3,3%), турки (2,6%). 4,8% постоянных жителей Л. имеют гражданство др. стран.
По численности населения Л. в Европе превосходит только Монако, Сан-Марино и Ватикан. В 19 – 1-й пол. 20 вв., несмотря на значит. естеств. прирост, население увеличивалось очень медленно: лихтенштейнцы традиционно выезжали в соседние Австрию и Швейцарию. За 2-ю пол. 20 – нач. 21 вв. население Л. возросло в 3 раза: при сохранении положительного естеств. прироста в этот период иммиграция значительно превысила эмиграцию. Осн. поток иммигрантов в Л. шёл из Австрии и Швейцарии, а также из Италии, Испании (гл. обр. в 1960–1970-х гг.) и Турции (в 1990-х – нач. 2000-х гг.). В кон. 2000-х гг. сохраняются устойчивое положительное сальдо внешних миграций (4,66 на 1000 жит., 2009) и, в отличие от др. стран Зап. Европы, положительный естеств. прирост населения. Рождаемость 9,86 на 1000 жит., смертность 7,42 на 1000 жит. (2009). Показатель фертильности 1,52 ребёнка на 1 женщину; младенческая смертность 4,25 на 1000 живорождённых (2009).
Острая демографич. проблема – старение населения (ср. возраст 41 год, 2009). В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) 16,6%, лиц трудоспособного возраста 69,4%, лиц 65 лет и старше 13,9%. В среднем на 100 женщин приходится 94 мужчины. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 80,1 года (женщины 83,5 года – один из самых высоких показателей в Европе, мужчины 76,6 года).
Ср. плотность населения ок. 219 чел./км2 (2010). Б. ч. населения сосредоточена в сев. и зап. предгорных районах, вдоль Рейна. В Л. нет крупных населённых пунктов; самые большие города (тыс. чел., 2010): Шан (5,8), Вадуц (5,1), Тризен (4,7), Бальцерс (4,5), Эшен (4,2).
В экономике занято ок. 31 тыс. чел. (2007, из них ок. 14 тыс. чел. ежедневно приезжают в Л. на работу из Австрии и Швейцарии, а также из Германии и Италии), в т. ч. в сфере услуг – ок. 55%, пром-сти и строительстве – 43%, сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве – менее 2% (2007). Офиц. уровень безработицы 1,5% (2007, один из самых низких в Европе).
Автор статьи: В. Н. Стрелецкий.
Религия
Ок. 88% нас. Л. – христиане (2000, перепись), в т. ч. 78,4% составляют католики, 8,3% – представители протестантских деноминаций, 1,1% – православные; 4,8% – мусульмане-сунниты, 0,5% – приверженцы др. конфессий. Ок. 7% нас. не причисляют себя ни к одной религ. группе.
Действует 1 архиепископия Римско-католич. церкви, православные приходы находятся в юрисдикции Константинопольской православной церкви и Серб. православной церкви. Ислам исповедуют преим. выходцы из Турции и с Балканского полуострова.
Исторический очерк
По археологич. данным, территория совр. Л. была заселена в 5-м тыс. до н. э. (раскопки у подножий гор Гутенберг и Эшнерберг). Эту местность в древности населяли племена ретов – предки ретороманцев, которые в 15 до н. э. были завоёваны римлянами и вошли в созданную ими пров. Реция. В 1 в. н. э. через Л. прошла рим. дорога, соединившая Италию и правый берег Рейна, что способствовало его экономич. и торговому развитию. Христианизация Л. началась в 4 в. В этот период на севере Л. римляне начали строительство ряда крепостей, в т. ч. крепости Шан (сохр. руины), для отражения нападений герм. племён. В 5 в. территорию Л. заселили алеманны. В 8в. она вошла в состав Франкского государства (населённые пункты Л. впервые упоминаются во франкских документах в 842), в 10 – сер. 12 вв. в составе обл. Нижняя Реция находилась под властью графов Брегенца, после 1152 отошла к графам из рода Монфор, который вскоре разделился на 2 линии – Монфор и Верденберг. В результате одного из последующих делений их владений возникло графство Вадуц (1342). В 1379 император Священной Рим. империи Вацлав IV предоставил графам Верденберг право высшей судебной власти в их владениях, с 1396 графство Вадуц находилось в прямом подчинении у императоров. Род графов Верденберг пресёкся в 1416, Вадуц перешёл под власть баронов Брандис, которые в дальнейшем присоединили к нему сев. часть быв. удела Шелленберг. Л. сильно пострадал во время войн Габсбургов и Швейц. конфедерации (т. н. Аппенцельская война 1405, Старая Цюрихская война 1444–46 и др.). В результате Швабской войны 1499 (см. Швабские войны) он стал пограничной территорией между Священной Рим. империей и Швейцарией. В 1510 барон Брандис продал Вадуц и Шелленберг графам Зульц. После этого начался процесс слияния двух владений, поставленных со временем под юрисдикцию единой судебной палаты. Графы Зульц, будучи католиками, воспрепятствовали проведению в своих владениях Реформации. В 1613 Вадуц и Шелленберг были вновь проданы и перешли под власть графов Хоэнемс. Испытывая материальные затруднения после Тридцатилетней войны 1618–48, графы Хоэнемс были вынуждены продать часть своих владений. В 1699 князья фон унд цу Лихтенштейн купили Шелленберг, а в 1712 – графство Вадуц. С 1719 обе территории вошли в созданное ими кн-во Л., находившееся в непосредств. зависимости от Священной Рим. империи. Князья Л., правившие своими владениями из Вены, провели в кн-ве реформы в духе абсолютизма, что привело к конфликту между ними и сословиями Л. Компромисс был достигнут к 1733, однако права ландтага оказались сильно ограниченными.
В 1799 Л. был оккупирован Францией. В том же году через него прошли войска А. В. Суворова, возвращавшиеся из Итальянского похода 1799. В 1806 Л. вошёл в Рейнский союз как отд. кн-во (медиатизации не подвергался). По результатам Венского конгресса 1814–15 стал частью Германского союза 1815–66. Экономич. изолированность Л. препятствовала развитию мануфактурного (а затем и фабричного) произ-ва, фактически единственной отраслью экономики оставалось с. х-во, осн. поставщиком аграрной продукции являлось мелкое крестьянское хозяйство.
В 1805 в Л. введено обязательное школьное обучение. Гл. требования, предъявляемые в петициях жителей Л. князю в 1848, – введение конституции и свободных выборов ландтага, выработка земельного кадастра и гражд. кодекса, а также отмена феод. повинностей. Революц. активность в Л. в 1848–49 была крайне низкой, что позволило властям сохранить неизменной абсолютистскую систему. В 1852 Л. заключил таможенный договор с Австр. империей, который способствовал развитию торговли и текстильной пром-сти в кн-ве (в 1876–1918 Л. составлял вместе с австр. областью Форарльберг единый таможенный округ). При кн. Иоганне II (1858–1929) в стране проведён ряд реформ, начали выходить газеты, в 1861 открыт первый банк. В 1862 принята конституция. После распада Герм. союза 1815–66 армия Л. по финансовым соображениям в 1868 упразднена. Во 2-й пол. 19 в. экономич. и финансовое положение кн-ва оставалось сложным, единственной отраслью пром-сти было текстильное произ-во, мн. жители Л. были вынуждены эмигрировать или уходить на сезонные работы в соседние страны.
Во время 1-й мировой войны страна сохраняла нейтралитет. В 1918 в Л. возникли первые политич. партии: Христианско-социальная нар. партия (существовала до 1936), а также Лихтенштейнская нар. партия (ЛНП; в 1936 переименована в Отеч. союз, ОС) и Прогрессивная гражд. партия (ПГП). С 1922 две последние попеременно возглавляли правительство Л. (ОС в 1922–28, 1970–74, 1978–2001 и с 2009; ПГП в 1928–70, 1974–1978, 2001–09). В 1918–21 разработана новая Конституция, которая вступила в силу в 1921 (поправки в неё вносились в 1938, 1939, 1965, 1990 и 2003). В 1919 Л. расторг договор с Австрией и в последующие годы заключил ряд соглашений со Швейцарией и её отд. кантонами, важнейшим из которых стал Договор о таможенном, валютном и почтовом союзе (1923), до сих пор являющийся основополагающим документом, на котором базируется партнёрство Л. и Швейцарии. С этого времени валютой Л. стал швейцарский франк (Л. оставил за собой право чеканки золотой монеты), а представительство интересов Л. за границей начало осуществляться Швейцарией (в 2009 Л. имеет собств. дипломатич. представительства в Берлине, Берне, Брюсселе, Вашингтоне, Вене, Нью-Йорке при ООН и в Женеве при Европ. отделении ООН, а также в Страсбуре при Совете Европы).
В 1927 большой урон экономике страны нанесло наводнение на Рейне. В 1928 разразился банковский скандал, в результате которого над кн-вом нависла угроза финансовой катастрофы. После аншлюса Австрии в 1938 кн. Франц- Иосиф II (1938–89) первым из правителей Л. поселился в кн-ве и сделал своей резиденцией замок Вадуц. В 1939 в Л. была пресечена попытка нацистского путча, подготовленного Нем. движением в Л., а в ландтаге введена пропорциональная система представительства Оберланда (Верхний Л., центр – г. Вадуц) и Унтерланда (Нижний Л., центр – г. Шелленберг). Во время 2-й мировой войны Л., поддерживая тесный союз со Швейцарией, сохранял нейтралитет.
После 1945 началось быстрое экономич. развитие Л. К нач. 2000-х гг. по уровню развития пром-сти и сферы услуг, в частности в финансовом секторе, Л. вышел на одно из ведущих мест среди развитых стран Запада. Благодаря единой со Швейцарией банковской, валютной и таможенной системе, благоприятному налоговому и регистрац. режиму, а также охраняемой законом конфиденциальности коммерч. и банковской информации, Л. превратился в крупный финансовый центр и одну из самых значит. офшорных зон Европы. С нач. 1990-х гг. Л. взял курс на активное участие в развитии интеграц. процесса в Европе и постепенное сближение с ЕС, в 1995 вошёл в Европ. экономич. пространство.
В 1984 Л. последним из европ. стран предоставил избират. право женщинам. В 1989 на престол Л. вступил кн. Ханс Адам II. На референдуме 2003 граждане Л. проголосовали за внесение поправок в Конституцию, которые несколько расширили права Правящего князя. 15.8.2004 Ханс Адам II официально передал повседневное руководство гос. делами своему старшему сыну – наследному принцу Алоису (р. 1968). На выборах 2009 победу одержал ОС, завоевавший абсолютное большинство мест в ландтаге, пост премьер-министра занял лидер этой партии К. Чючер.
Активно развиваются политич., экономич. и культурные связи между РФ и Л. 30.1.1994 подписано совместное коммюнике об установлении прямых дипломатич. отношений (посол РФ в Швейцарии одновременно является также послом в Л.). Для развития культурных связей с Россией много сделал проживавший в Л. барон Э. А. фон Фальц-Фейн, который с 1980-х гг. передал в дар ведущим рос. музеям и картинным галереям ряд произведений рус. художников, а также ценные архивные материалы. В сент. 1996, в ходе первого офиц. визита в Л. мин. ин. дел РФ Е. М. Примакова, было достигнуто соглашение об обмене находившегося в России со времён 2-й мировой войны архива Княжеского дома Лихтенштейнов на материалы расследования обстоятельств гибели рос. имп. Николая II и его семьи (т. н. Архив Соколова), а также подписано совместное заявление о сотрудничестве в области культуры, архивов и молодёжных обменов (фактич. обмен архивами состоялся 30.7.1997 в Посольстве РФ в Берне). В 2006 в г. Вадуц открыто поч. консульство РФ (поч. консулом назначен быв. премьер-мин. княжества М. Бюхель). В том же году в Москве личный архив Э. А. фон Фальц-Фейна был передан РГИА.
Автор статьи: А. С. Намазова.
Хозяйство
По общему объёму ВВП (4,16 млрд. долл. в 2007, по паритету покупательной способности) Л., относящийся к малым государствам, занимает одно из последних мест в Европе, но по объёму ВВП в расчёте на душу населения (122,1 тыс. долл.) – первое место в мире.
Ключевую роль в экономике играет иностранный (гл. обр. швейцарский) капитал. По договору о таможенном союзе 1923 Л. входит во внутр. экономич. зону Швейцарии. В структуре ВВП доля сферы услуг составляет 54%, пром-сти и строительства – 40%, сельского, лесного хозяйства и рыболовства – 6% (2007).
Промышленность. Л. полностью обеспечивает себя электроэнергией (вырабатывается на небольших ГЭС, расположенных на горных притоках Рейна – реках Лавена и Замина). В обрабатывающей пром-сти характерна узкоотраслевая специализация; б. ч. продукции (до 97% и более) идёт на экспорт. Гл. экспортные произ-ва – приборостроение (гл. обр. изготовление высокоточных измерит. приборов), выпуск вакуумной техники, микропроцессоров и радиоэлектронных систем, оборудования для нужд ядерной физики. Ведущие предприятия – машиностроит. завод компании «OC Oerlikon Balzers AG» в Бальцерсе (принадлежит швейц. капиталу; сверхглубоковакуумная техника для оптич., микроэлектронной пром-сти, разнообразная электротехнич. продукция) и завод точного машиностроения фирмы «Präzisions-Apparatebau Vaduz» (PAV) в Вадуце. Крупнейший работодатель в пром-сти Л. – компания «Hilti AG» (1,9 тыс. занятых, стоимость продаж 4,7 млрд. швейцарских франков, 2007), производит крепёжное и малогабаритное строит. оборудование с автономным питанием, электропневматич. и буровую технику, оптич. и механич. приборы (головное предприятие и штаб-квартира – в Шане). Компания «Thyssen Krupp Presta AG» (принадлежит герм. концерну «ThyssenKrupp AG») на заводе в Эшене выпускает комплектующие узлы и детали автомобилей (в т. ч. приводы управления), а также прессованные и штампованные изделия; фирма «Hoval AG» (штаб-квартира и завод – в Вадуце) – отопит. системы, котлы, вентиляц. и холодильные установки; компания «Neutrik AG» – радиоаппаратуру, пром. и бытовую электротехнику, измерит. и оптич. приборы.
Развито произ-во мясных консервов, молочной продукции, вин. Компания «Ospelt-Gruppe» относится к числу ведущих корпораций таможенного союза Швейцарии и Л., специализирующихся на переработке мяса. Лихтенштейнская компания «Hilcona AG» (штаб-квартира и предприятие – в г. Шан, 1,1 тыс. занятых) выпускает мясные консервы и пищевые продукты глубокого охлаждения (до 70 тыс. т в год), гл. обр. на экспорт. Действует ряд предприятий текстильной и деревообрабатывающей пром-сти. В Шане расположено уникальное предприятие фирмы «Ivoclar Vivadent AG» (основано в 1923) – крупнейший в мире производитель и экспортёр искусственных (в т. ч. фарфоровых) зубов и зубных протезов (до половины мирового произ-ва и экспорта); это же предприятие выпускает разнообразную косметич. продукцию, средства личной гигиены, а также ювелирные изделия.
Сельское хозяйство. Преобладают мелкие крестьянские хозяйства. Основа с.-х. произ-ва – высокоинтенсивное животноводство (3/4 объёма с.-х. произ-ва). Гл. отрасль – молочное скотоводство. Под пастбища используется почти 1/2 земельного фонда страны. Развиты также свиноводство, птицеводство и овцеводство (на естеств. пастбищах). Растениеводство распространено преим. на Прирейнской низменности (в целом в Л. обрабатывается чуть более 1/10 земель). Из зерновых выращивают пшеницу и кукурузу; большое значение имеет возделывание кормовых и огородных культур (гл. обр. картофеля), табака. Виноградарство и плодоводство (особенно характерны яблоневые сады на низменности и в предгорьях).
Сфера услуг. Ведущий сектор экономики Л. Наиболее развиты банковско-финансовое дело, офшорная деятельность и иностр. туризм. Банковско-финансовый сектор отличается высокой степенью концентрации капитала. Совокупные активы 5 крупнейших банков Л. превышают 30 млрд. швейцарских франков (2007). Три ведущих банка страны – LGT Bank (образует сеть финансовых институтов «Liechtenstein Global Trust Group» во многих странах Европы), Liechtensteinische Landesbank (LLB, старейшая банковско-финансовая корпорация Л., созданная в 1861) и Verwaltungs- und Privatbank (VP Bank, основан в 1956, с 2005 имеет представительство в Москве). После вхождения Л. в Европ. экономич. пространство в Вадуце, Бальцерсе, Шане, Эшене открылись филиалы ряда крупных европ. банков.
Низкий налог на размещаемый капитал и отсутствие налога на прибыль, упрощённые процедуры открытия и регистрации предприятий, а также обширная сеть банковско-кредитных учреждений стали важными факторами привлечения в Л. иностр. компаний и инвестиций. В стране зарегистрировано ок. 75 тыс. холдинговых и др. иностр. компаний, ведущих бизнес за пределами Л. Их деятельность обеспечивает почти 1/3 доходов гос. бюджета, а также является источником доходов значит. части населения страны (по существующему законодательству компании обязаны иметь местных директоров или членов советов).
Л. – центр горнолыжного спорта и зимнего отдыха общеевропейского значения. Страну ежегодно посещают до 150 тыс. иностр. туристов. Л. располагает первоклассной рекреационной, туристич. и гостиничной инфраструктурой. Ежегодно до 10% бюджета кн-ва даёт выпуск почтовых марок, в т. ч. коллекционных.
Транспорт. Территорию страны с запада на восток пересекает единственная железная дорога [длина в пределах Л. 9,5 км; соединяет Фельдкирх (Австрия) и Букс (Швейцария)]. Осн. вид транспорта – автомобильный. Общая протяжённость автодорог 380 км (2007; все дороги имеют твёрдое покрытие). Внутр. водные пути используются только для местного сообщения катерами (28 км по Рейну). Авиаперевозки осуществляются междунар. аэропортами Швейцарии и Австрии.
Внешняя торговля. По стоимости товарный экспорт Л., как правило, в 2–2,5 раза превышает импорт. В структуре экспорта преобладает продукция узкоспециализир. машиностроения, стоматологич. материалы, фармацевтич. и косметич. товары, некоторые виды животноводч. продукции, керамич. изделия, а также почтовые марки. Импортируются потребительские товары, машины и оборудование, пром. сырьё и др. Гл. торговые партнёры Л. – Швейцария (ок. 20% экспорта Л. и более половины импорта), страны ЕС (до 45% экспорта Л., осн. покупатели – Германия, Австрия и Италия) и США.
Автор статьи: В. Н. Стрелецкий.
Вооружённые силы
Регулярных Вооруж. сил в Л. нет (армия распущена в 1868), имеется военизир. формирование – полиция (св. 30 чел.). Ответственность за оборону Л. несёт Швейцария.
Здравоохранение
В Л. стационарную мед. помощь оказывают 1 гос. больница и центр материнства; стоматологич. помощь частная. Гарантированное оказание мед. помощи осуществляется за счёт государственно-страхового финансирования. Правовое регулирование системы здравоохранения: законы о здравоохранении (1971), о страховании здоровья (2000), о спорте (2000). Мин-во здравоохранения обеспечивает оказание амбулаторной и больничной помощи, страхование здоровья (обязательное и добровольное), лекарственную помощь, безопасность пищевых продуктов, санитарно-гигиенич. контроль. Осн. причины смерти: ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, болезни лёгких (2006).
Спорт
Олимпийский и спортивный комитет создан и признан МОК в 1935. С 1936 (Берлин) спортсмены Л. участвовали во всех Олимпийских играх (за исключением Игр 1956, Мельбурн; 1980, Москва; 2008, Пекин) и в Олимпийских зимних играх (за исключением – 1952, Осло).
В 1976 в Инсбруке первую в истории олимпийскую награду выиграла горнолыжница Х. Венцель, удостоенная бронзовой медали в гигантском слаломе. Через 4 года она же выиграла 2 золотые медали на Белой олимпиаде в Лейк-Плэсиде (1980) – в слаломе и гигантском слаломе, а также стала серебряным призёром в скоростном спуске. Успешно выступал и её брат – А. Венцель, ставший обладателем одной серебряной (1980) и одной бронзовой (1984) медалей в гигантском слаломе. Среди др. призёров Белых олимпиад – обладатели бронзовых наград: среди мужчин – горнолыжники В. Фроммельт (Инсбрук, 1976), П. Фроммельт (Калгари, 1988), среди женщин – У. Концетт (Сараево, 1984). Серебряный призёр чемпионата мира (1999) в гигантском слаломе М. Бухель выиграл 4 этапа Кубка мира (2003–08) в разл. горнолыжных дисциплинах.
Среди др. видов спорта наибольшей популярностью пользуются: футбол, велосипедный, гимнастика, дзюдо, лёгкая атлетика, стрельба, шахматы. Одна из старейших спортивных организаций – Лихтенштейнский футбольный союз (1934) проводит Кубок Л. по футболу (с 1946), с 1974 входит в ФИФА и УЕФА. Сборная команда Л. по футболу – постоянный участник отборочных состязаний к чемпионатам Европы и мира. Футбольный клуб «Вадуц» неск. раз выступал в высшей лиге швейц. футбола; принимает гостей на «Рейнпарк Стадион» (св. 6 тыс. мест), где играет и сборная команда Лихтенштейна.
В 1918 создан первый теннисный клуб, в 1968 – Нац. федерация тенниса. С 1996 мужская сборная команда Л. по теннису периодически участвует в розыгрыше Кубка Дэвиса, женская – в розыгрыше Кубка Федерации. Сборная команда Л. по шахматам с 1988 (Салоники) принимает участие во Всемирных шахматных олимпиадах.
Автор статьи: В. И. Линдер.
Средства массовой информации
Первая ежедневная газета вышла в 1862. Старейшая совр. ежедневная газ. «Liechtensteiner Volksblatt», близкая к Прогрессистской гражд. партии, выходит в г. Шан с 1878, с 2006 издаётся акционерным об-вом «Liechtensteiner Volksblatt», тираж ок. 9 тыс. экз. (2006). Крупнейшая ежедневная газ. «Liechtensteiner Vaterland» является офиц. печатным органом партии Отеч. союз (выходит в г. Вадуц с 1913, св. 18 тыс. экз.). Др. печатные издания: еженедельная газ. «Neue Liechtensteiner Woche» и ежемесячный иллюстрированный ж. «Exclusiv» (с 1995, 30 тыс. экз.).
Собств. радиовещание с 1995. Первоначально осуществлялось частной радиостанцией «Radio L», которая в янв. 2004 преобразована в общественно-правовое «Radio Liechtenstein», трансляции ведутся акционерным об-вом «Liechtensteinische Rundfunk» (LRF, с 2003). Собств. телевидение с 1992. Единственным общенациональным ТВ-каналом Л. является гос. канал «Landeskanal», ведущий трансляцию по кабельной сети, с 2008 также в Интернете. С 1992 по кабельным сетям ведут вещание 11 ТВ-каналов, принадлежащих отд. общинам Л. С авг. 2008 работает частный канал «1FLTV». С 1962 действует правительств. Агентство печати и информации.
Архитектура и изобразительное искусство
Археологич. находки зооморфной пластики на территории Л. восходят к железному веку. В окрестностях городов Вадуц, Бальцерс, Шан и Нендельн сохранились остатки рим. фортификац. сооружений. К периоду Средневековья относятся замки Гутенберг в Бальцерсе (упоминается с 1263) и Вадуце (упоминается с 1322, разрушен в 1499, восстанавливался в 16 и 17 вв., реконструирован в 1905–12), также руины замков Шалун близ Вадуца, в Шелленберге, Бендерне и Эшене; церковь в г. Бендерн (1280); капеллы Св. Мамерта (9–10 вв., башня – 1450; перестроена в 1640-х гг.) и Св. Марии (упоминается с 1208, перестраивалась в 17 в.) в Тризене; ц. Св. Петра (с 5–6 вв.; фрески в интерьере – 16 в.; реконструкция – 1958–63) в Шане. В 17–19 вв. построены многочисл. церкви: Святых Себастьяна и Роха (1639, перестроена) в Нендельне; Св.Георгия (между 1650 и 1750, реставрирована в 1980–1981) в Шелленберге; Св. Иосифа (т. н. церковь Венцеля; 1767–69; перестраивалась в 1940-е гг., арх. О. А. Линдер, скульптор И. Тройер) с примыкающим к ней домом приходского священника (1768; ныне здание муниципалитета) в Тризенберге; Св. Галла (1841–43; реконструирована в 1992–94; росписи И. Хугентоблера, скульптура Э. Керна) у подножия горы Св. Мамерта в Тризене; Св. Лаврентия (1893, арх. Г. фон Нойманн) в Шане; Св. Мартина (1890-е гг., архитекторы Бейтенмиллер и Клебер; близ неё приходской дом – т. н. Пфрундхаус, 1860) в Эшене. Гражд. строительство представлено памятниками архитектуры в Бендерне (дом пастора, 1539), Тризенберге (дерев. конюшня, 1793; жилые дома кон. 18 в. и др.), адм. и пром. зданиями 19 – 1-й пол. 20 вв. в Вадуце, Эшене, Бальцерсе и др. городах. К постройкам нач. 21 в. в формах неомодернизма относятся Музей искусств Л. (2000, арх. Г. Дегело и др.) и здание парламента (2005–07, Х. Гёриц; оба – в Вадуце).
Интерес представляет развившееся на базе нар. традиций декоративное иск-во, в особенности бронзовое литьё и керамика (фабрика в Нендельне, основанная в 1836). В 1955 в Вадуце создано Лихтенштейнское об-во покровительства иск-ву и науке, устраивающее ежегодные выставки худож. произведений из княжеского собрания.
Музыка и театр
В зале Ратуши и в Общинном зале в Вадуце ставятся зингшпили и оперетты (с 1940), мюзиклы (с 1998), оперы (с 1999); организацией спектаклей занимаются муз. общества, в них участвуют Мужской хоровой союз и Оркестр духовых инструментов. Оперетты ставятся также в Бальцерсе (с 1946). Единственное театральное здание в Л. – «Театер ам Кирхплат» в Шане (в 1960-х гг. – кабаре; реконструировано в 2004–06). Симфонич. оркестр Л. (1988). Традиц. фестивали хорового пения (с 1879), фестивали совр. музыки (с 1985) и джаза (с 2000). Регулярные праздники фольклорного искусства.
Автор статьи: Л. А. Полётова.
Иллюстрации:
Отроги хребта Ретикон (Ретийские Альпы). Архив БРЭ;
Завод компании «Hilti AG» в Шане;
Производственный комплекс фирмы «Ivoclar Vivadent AG» в Шане;
Эмблема Олимпийского и спортивного комитета Лихтенштейна;
Тризенберг. Церковь Святого Иосифа. 1767–69. Архив БРЭ.