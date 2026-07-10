ЛИХОСЛАВЛЬ

Лихославль — город в Тверской области России, административный центр Лихославльского района. По состоянию на 2016 год насчитывает 11 930 жителей.

Основой будущего Лихославля была небольшая деревня Осташково. В 1870 году через Осташково был проложен участок Николаевской железной дороги , и новая станция была названа в честь деревни — Осташковская. После того, как от неё проложили железнодорожный путь до Торжка, станция была переименована в Новоторжскую. В 1907 году станцию Новоторжская переименовали в Лихославль — по названию реки Лихославки, вытекающей из Мудровского озера.

До Революции 1917 года в Лихославле существовал ряд торговых предприятий, контора для скупки льна, работала начальная школа. В Москву и Санкт-Петербург из Лихославля вывозился, прежде всего, булыжный камень, который собирали в его окрестностях, а также бакалейные товары, сено, лён, овёс, древесина. Вывоз более чем в три раза превышал ввоз. Промышленных предприятий в самом Лихославле не было, но неподалёку от него, близ станции Калашниково, с 1885 года функционировал стекольный завод. С 1905 года там неоднократно проходили забастовки рабочих. Впоследствии, в годы советской власти, завод был переоборудован, а его производство расширено.

В первые десятилетия советской власти в Лихославле появились промысловые артели «Коллективный труд» и «Прогресс», была организована добыча торфа. В 1925 году по распоряжению ВЦИК Лихославлю был присвоен статус города. В 1929 году Лихославль стал центром новообразованного Лихославльского района. На тот момент он насчитывал 500 домов. Большинство из них не имели доступа к водопроводу и канализации, электричество было доступно только половине жителей. Государственное строительство домов в городе началось только в 1938 году. В 1937–1939 годах Лихославль был административным центром Карельского национального округа.

В годы Великой Отечественной войны Лихославль находился в прифронтовой полосе, но оккупирован не был, хотя и понёс серьёзный ущерб от налётов вражеской авиации. В 1941 году в городе некоторое время находился штаб командующего Калининским фронтом И. С. Конева.

В 1997 году Лихославль стал центром Национально-культурной автономии тверских карел.