ЛИХАРЁВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Родился 21.10.1961, г. Уссурийск. Окончил исторический факультет Уссурийского государственного педагогического института (УГПИ) в 1984 г.

Кандидатская диссертация , 1990 г. Докторская диссертация : Морская политика в Великобритании в 1900 –1930 гг. (Санкт-Петербург, 1994).

С 2006 по 2011 г. возглавлял исторический факультет УГПИ

В настоящее время профессор кафедры исторического образования школы педагогики филиала Дальневосточного федерального университета (г. Уссурийск). Член Российской ассоциации историков Первой мировой войны.

Область интересов : Новая и новейшая история стран Европы и Америки (Великобритания, США).

Сочинения: Автор более 90 опубликованных работ, в т.ч. пяти монографий по британской и российской морской истории.

Эра адмирала Фишера: Политическая биография реформатора британского флота. - Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 1993. - 296 с.

Адмирал Дэвид Битти и британский флот в первой половине ХХ века. - СПб.: Корабли и сражения, 1997. - 240 с.

Адмирал Эндрю Каннингхэм: борьба Великобритании за господство на Средиземном море в первой половине XX века. - СПб.-Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2004. - 207 с.

Учителя учителей. История Уссурийского государственного педагогического института, 1909-2004 гг. / Д. В. Лихарев, О. Б. Лынша; Отв. ред. В. И. Тарасов. - Уссурийск, 2004. - 300 с. (В соавт. с О.Б. Лынша)

Цусимское сражение 14-15 мая 1905 г. Историографические проблемы - Уссурийск: Издательство УГПИ, 2009. - 168 c.