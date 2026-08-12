ЛИХАНОВ АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЛИХАНОВ АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ - русский писатель, общественный деятель.
Окончил филологический факультет отделения журналистики Уральского университета имени А.М. Горького в Свердловске (ныне Екатеринбург; 1958).
Работал в газетах, в журнале «Смена» (с 1968 года; в 1975-1988 годах главный редактор). Инициатор создания (1987) и председатель Российского (до 1991 года Советского) детского фонда; с 1988 года одновременно директор НИИ детства Российского детского фонда, с 1991 года президент Международной ассоциации детских фондов.
Дебютировал в печати в 1958 году (очерки о молодёжи). Проза 1960-х - первой половины 1970-х годов посвящена психологии взаимоотношений подростков с учителями, родителями и сверстниками: повести «Звёзды в сентябре» (1966, под названием «Звезда упала в лесу»), «Тёплый дождь» (1968); трилогия «Семейные обстоятельства» (повесть «Чистые камушки», 1967; роман «Лабиринт», 1970; повесть «Обман», 1973) и др.
Произведения середины 1970-х -1980-х годов, обращённые к теме военного и послевоенного детства, объединяет мотив нравственного выбора: роман «Мой генерал» (1975; Государственная премия РСФСР, 1980), повести «Голгофа» (1979), «Благие намерения» (1980), «Высшая мера» (1982), «Последние холода» (1984).
В центре произведений рубежа XX-XXI века - трагические судьбы детей-сирот и беспризорников: романы «Никто» (2000), «Сломанная кукла» (2002).
Среди других сочинений: историческая повесть «Да будет солнце!» (1961) о судьбе опального польского живописца Э. Андриолли; публицистические очерки о бытовых, семейных и производственных конфликтах.
Сочинения:
Драматическая педагогика. 3-е изд. М., 1990;
Недетские заботы Детского фонда: Сборник статей и выступлений. М., 1990;
Собрание сочинений: В 6 т. М., 2000.