ЛИХАНОВ АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ

ЛИХАНОВ АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ - русский пи­са­тель, об­щественный дея­тель.

Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет от­де­ле­ния жур­на­ли­сти­ки Ураль­ско­го университета имени А.М. Горь­ко­го в Сверд­лов­ске (ны­не Ека­те­рин­бург; 1958).

Ра­бо­тал в га­зе­тах, в журнале «Сме­на» (с 1968 года; в 1975-1988 годах главный ре­дак­тор). Ини­циа­тор соз­да­ния (1987) и председатель Рос­сий­ско­го (до 1991 года Со­вет­ско­го) дет­ско­го фон­да; с 1988 года од­но­вре­мен­но ди­рек­тор НИИ дет­ст­ва Российского дет­ско­го фон­да, с 1991 года пре­зи­дент Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции дет­ских фон­дов.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1958 году (очер­ки о мо­ло­дё­жи). Про­за 1960-х - первой половины 1970-х годов по­свя­ще­на пси­хо­ло­гии взаи­мо­от­но­ше­ний под­ро­ст­ков с учи­те­ля­ми, ро­ди­те­ля­ми и свер­ст­ни­ка­ми: по­вес­ти «Звёз­ды в сен­тяб­ре» (1966, под названием «Звез­да упа­ла в ле­су»), «Тё­п­лый дождь» (1968); три­ло­гия «Се­мей­ные об­стоя­тель­ст­ва» (по­весть «Чис­тые ка­муш­ки», 1967; ро­ман «Ла­би­ринт», 1970; по­весть «Об­ман», 1973) и др.

Про­из­ве­де­ния середины 1970-х -1980-х годов, об­ра­щён­ные к те­ме во­ен­но­го и по­сле­во­ен­но­го дет­ст­ва, объ­е­ди­ня­ет мо­тив нрав­ст­вен­но­го вы­бо­ра: ро­ман «Мой ге­не­рал» (1975; Государственная премия РСФСР, 1980), по­вес­ти «Гол­го­фа» (1979), «Бла­гие на­ме­ре­ния» (1980), «Выс­шая ме­ра» (1982), «По­след­ние хо­ло­да» (1984).

В цен­тре про­из­ве­де­ний ру­бе­жа XX-XXI века - тра­гические судь­бы де­тей-си­рот и бес­при­зор­ни­ков: ро­ма­ны «Ни­кто» (2000), «Сло­ман­ная кук­ла» (2002).

Сре­ди других со­чи­не­ний: ис­то­рическая по­весть «Да бу­дет солн­це!» (1961) о судь­бе опаль­но­го польского жи­во­пис­ца Э. Ан­д­ри­ол­ли; пуб­ли­ци­стические очер­ки о бы­то­вых, се­мей­ных и про­из­водственных кон­флик­тах.

Сочинения:

Дра­ма­ти­че­ская пе­да­го­ги­ка. 3-е изд. М., 1990;

Не­дет­ские за­бо­ты Дет­ско­го фон­да: Сборник ста­тей и вы­сту­п­ле­ний. М., 1990;

Собрание сочинений: В 6 т. М., 2000.