ЛИХАЧЁВ Николай Петрович

Историк, археограф, коллекционер.

Окончил историко-филологический факультет Казанского университета (1884). Магистерская диссертация: «Разрядные дьяки XVI в.» (1888). Докторская: «Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве» (1891). Приват-доцент Казанского университета (1888-95), преподаватель Петербургского археологического института (1892-1902). Член Археографической комиссии (1894). Помощник директора Императорской публичной библиотеки (1902-14), член совета министра народного просвещения (1914-17), сотрудник Государственной академии истории материальной культуры (1919-21), директор музея палеографии АН СССР (1925-30). Член-корр. Императорской АН (1901), академик АН СССР (1925).

Член ряда обществ: Общества археологии, истории, этнографии при Казанском университете (1881), Русского археологического общества (1889), Московского нумизматического общества (1892), Московского археологического общества (1896), Союза российских архивных деятелей (1917). Монархист.

В 1930 арестован по т.н. "Академическому делу, сослан" в Астрахань. В 1933 вернулся из ссылки. Внес огромный вклад в развитие ряд вспомогательных исторических дисциплин: генеалогию, филигранологию, сфрагистику, палеографию, нумизматику и др.

Один из создателей научной генеалогии в России. Разработал методику датировки рукописей на основе водяных знаков. Составитель ряда генеалогических и филигранологических справочников, не потерявших научного значения до сих пор. Собрал огромную библиотеку (ок. 80 тыс. томов), коллекционировал иконы.

Сочинения:

Разрядные дьяки: Опыт исторического исследования. СПб., 1886;

Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве: Историко-археографический очерк. СПб., 1891;

Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб., 1899. Ч. 1-3;

Материалы для истории русского иконописания: Атлас. СПб., 1906. Ч. 1-2;

Дипломатика. СПб., 1901;

Древнейшая сфрагистика. СПб., 1906;

Западная и русская дипломатика и сфрагистика Древнего Востока. СПб., 1907;

Историческое значение итало-греческой иконописи. СПб., 1911;

Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Л., 1928-30. Вып. 1-2;

Моливдовулы греческого Востока. М., 1991.