ЛИХАЧЁВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ
ЛИХАЧЁВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ (в крещении Филимон) - русский государственный деятель, окольничий (1686).
Младший брат А. Т. Лихачёва. Начал службу в Сытном дворе (вместе с братом Алексеем): чарочник (1660), путный ключник (1671), степенный ключник (1674). С началом правления царя Фёдора Алексеевича пожалован в стольники [14(24).08.1676] и назначен 3-м судьёй Судного дворцового приказа (до октября 1676 года). Пожалован в стряпчие «с ключом» 1(11).10.1676 года и стал 2-м судьёй Царской мастерской палаты (1676-1680). Наряду со старшим братом, а также с боярином И. М. Языковым Лихачев - ближайший советник царя. Под влиянием Лихачева царь увлёкся партесным пением, пришедшим в Русское государство из Малороссии и Речи Посполитой. В 1680 году царь объявил новые палаты Лихачева на Никитской улице в Москве образцом для каменного строительства в столице. 1-й судья Казённого приказа [4(14).09.1681-20(30).05.1682].
После смерти Фёдора Алексеевича попал в опалу: 1(11).05.1682 Лихачеву было запрещено появляться во дворце. Во время Стрелецкого восстания 1682 года по требованию его участников 17(27).05.1682 года отправлен в ссылку в Сибирь, однако почти сразу место ссылки изменено на Нилову пустынь на озере Селигер. В июле 1682 году Лихачев вернулся из ссылки в Москву. Пожалован в думные дворяне [19(29).08.1683]. 2-й судья Оружейного приказа (1685-1688), 1-й судья Оружейного приказа, Золотой и Серебряной палат (1691), 2-й судья приказа Большой казны (1694). 18(29).03.1700 года оставлен управлять царским двором вместе с боярином князем И. Б. Троекуровым на время отъезда Петра I.