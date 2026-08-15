ЛИХАЧЁВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ

ЛИХАЧЁВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ (в кре­ще­нии Фи­ли­мон) - русский государственный дея­тель, околь­ни­чий (1686).

Млад­ший брат А. Т. Ли­ха­чё­ва. На­чал служ­бу в Сыт­ном дво­ре (вме­сте с бра­том Алек­се­ем): ча­роч­ник (1660), пут­ный ключ­ник (1671), сте­пен­ный ключ­ник (1674). С на­ча­лом прав­ле­ния ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча по­жа­ло­ван в столь­ни­ки [14(24).08.1676] и на­зна­чен 3-м судь­ёй Суд­но­го двор­цово­го при­ка­за (до октября 1676 года). По­жа­ло­ван в стряп­чие «с клю­чом» 1(11).10.1676 года и стал 2-м судь­ёй Цар­ской мас­тер­ской па­ла­ты (1676-1680). На­ря­ду со стар­шим бра­том, а так­же с боя­ри­ном И. М. Язы­ко­вым Лихачев - бли­жай­ший со­вет­ник ца­ря. Под влия­ни­ем Лихачева царь ув­лёк­ся пар­тес­ным пе­ни­ем, при­шед­шим в Русское государство из Ма­ло­рос­сии и Ре­чи По­спо­ли­той. В 1680 году царь объ­я­вил но­вые па­ла­ты Лихачева на Ни­кит­ской улице в Мо­ск­ве об­раз­цом для ка­мен­но­го строи­тель­ст­ва в сто­ли­це. 1-й су­дья Ка­зён­но­го при­ка­за [4(14).09.1681-20(30).05.1682].

По­сле смер­ти Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча по­пал в опа­лу: 1(11).05.1682 Лихачеву бы­ло за­пре­ще­но по­яв­лять­ся во двор­це. Во вре­мя Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1682 года по тре­бо­ва­нию его уча­ст­ни­ков 17(27).05.1682 года от­прав­лен в ссыл­ку в Си­бирь, од­на­ко поч­ти сра­зу ме­сто ссыл­ки из­ме­не­но на Ни­ло­ву пус­тынь на озере Се­ли­гер. В ию­ле 1682 году Лихачев вер­нул­ся из ссыл­ки в Мо­ск­ву. По­жа­ло­ван в дум­ные дво­ря­не [19(29).08.1683]. 2-й су­дья Ору­жей­но­го при­ка­за (1685-1688), 1-й су­дья Ору­жей­но­го при­ка­за, Зо­ло­той и Се­реб­ря­ной па­лат (1691), 2-й су­дья при­ка­за Боль­шой каз­ны (1694). 18(29).03.1700 года ос­тав­лен управ­лять цар­ским дво­ром вме­сте с боя­ри­ном князем И. Б. Трое­ку­ро­вым на вре­мя отъ­ез­да Пет­ра I.