ЛИХАЧЁВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ЛИХАЧЁВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ - Российский филолог, культуролог, искусствовед, общественный деятель, академик РАН (1970), Герой Социалистического Труда (1986).
Окончил романо- германскую и славяно- русскую секции отделения языкознания и литературы факультета общественных наук Ленинградского университета (1928). 8.02.1928 года арестован за участие в студенческом кружке «Космическая академия наук»; осуждён на 5 лет «за контрреволюционную деятельность»; с ноября 1928 года политзаключённый Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН), с ноября 1931 года работал на строительстве Беломорско-Балтийского канала. После досрочного освобождения (8.08.1932) вернулся в Ленинград; работал литературным редактором, корректором. 27.07.1936 с Лихачева снята судимость; полностью реабилитирован 12.02.1992 года. В 1942-1945 годы в эвакуации в Казани. С 1938 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (с 1986 года заведующий отделом древнерусской литературы). Проф. ЛГУ (с 1951 года). С 1956 года член (с 1974 член бюро) Археографической комиссии АН СССР. С 1955 года активно выступал в защиту исторических памятников; с 1967 года член Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (с 1982 года в составе Президиума). В 1971-1978 годы председатель редколлегии серии АН СССР «Литературные памятники». С 1972 года руководил Археографической группой Ленинградского отделения архива АН СССР. В 1986-1993 года председатель правления Российского фонда культуры (до 1991 года Советский фонд культуры).
Первую научную работу опубликовал находясь в заключении (1930, журнал «Соловецкие острова»). В блокадном Ленинграде издал свою первую книгу - «Оборона древнерусских городов» (1942, совместно с М. А. Тихановой). Создал фундаменатальные работы по древнерусской литературе и истории русской культуры: «Русские летописи и их культурно-историческое значение» (1947), «Человек в литературе Древней Руси» (1958), «Поэтика древнерусской литературы» (1967, Государственная премия СССР, 1969), «Художественное наследие Древней Руси и современность» (1971, cовместно с В. Д. Лихачёвой), «Развитие русской литературы Х-XVII века: Эпохи и стили» (1973), «Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси» (1975). Занимался широким кругом вопросов, связанных с возникновением и развитием древнерусской литературы, её специфики как эстетического феномена (жанровые и стилевые системы, методы изображения человека, зарождение литературных направлений, значение ритуальности и этикетности и др.).
В работах по истории русского летописания доказал оригинальность его происхождения, заложил основы изучения летописей как литературных памятников. Одним из первых обратился к изучению общественной роли смеха в культуре Древней Руси («"Смеховой мир" Древней Руси», совместно с А. М. Панченко, 1976). Автор работ по текстологии литературы допетровского периода («Текстология: На материале русской литературы Х-XVII века», 1962; 2-е изд., переработанное и дополненное, 1983), исследований «Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей» (1982), «Русское искусство от древности до авангарда» (1992), статей о творчестве русских писателей XIX–XX века (сборник «Литература - реальность - литература», 1981). Перевёл на современный литературный язык и издал с научным комментарием «Слово о полку Игореве» и «Повесть временных лет» (ч. 1-2, совместно с Б. А. Романовым; оба в 1950); участвовал в составлении и редактировании «Словаря-справочника "Слова о полку Игореве"» (выпуски 1-6, 1965-1984), в издании коллективного научного труда «История культуры Древней Руси. Т. 2: Домонгольский период» (1951; Государственная премия СССР, 1952) и монументальной серии «Памятники литературы Древней Руси» (т. 1-12, 1978-1994; Государственная премия РФ, 1993). Среди других произведений: «Очерки по философии художественного творчества» (1996), сборник статей «Об интеллигенции» (1997), научно-популярные очерки, публицистика, мемуары.
Государственная премия РФ (1999, посмертно). Награждён орденами Ленина (1986), «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (1996); первый кавалер ордена Св. Андрея Первозванного «За веру и верность Отечеству» (1998). Большая золотая медаль РАН им. М. В. Ломоносова (1993). Многолетние усилия Лихачева по сохранению национально исторического наследия, его выступления в защиту культуры, подкреплённые авторитетом крупного учёного, способствовали возрождению в общественном сознании образа настоящего русского интеллигента.
Сочинения:
Избранные работы. Л., 1987. Т. 1–3; Избранное: «Слово о полку Игореве» и культура его времени. [Работы последних лет]. СПб., 1998;
Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. СПб., 1999;
Воспоминания. 3-е изд. СПб., 2006;
Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет: В 3 т. СПб., 2006.