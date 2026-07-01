ЛИХАЧЁВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ЛИХАЧЁВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ - Российский фи­ло­лог, куль­ту­ро­лог, ис­кус­ст­во­вед, об­щественный дея­тель, академик РАН (1970), Ге­рой Социалистического Тру­да (1986).

Окон­чил ро­ма­но- германскую и сла­вя­но- русскую сек­ции от­де­ле­ния язы­ко­зна­ния и литературы факультета об­щественных на­ук Ле­нинградского университета (1928). 8.02.1928 года аре­сто­ван за уча­стие в сту­денческом круж­ке «Кос­ми­че­ская ака­де­мия на­ук»; осу­ж­дён на 5 лет «за контр­ре­во­люционную дея­тель­ность»; с но­ября 1928 года по­лит­за­клю­чён­ный Со­ло­вец­ко­го ла­ге­ря осо­бо­го на­зна­че­ния (СЛОН), с но­ября 1931 года ра­бо­тал на строи­тель­ст­ве Бе­ло­мор­ско-Бал­тий­ско­го ка­на­ла. По­сле дос­роч­но­го ос­во­бо­ж­де­ния (8.08.1932) вер­нул­ся в Ле­нин­град; ра­бо­тал литературным ре­дак­то­ром, кор­рек­то­ром. 27.07.1936 с Лихачева сня­та су­ди­мость; пол­но­стью реа­би­ли­ти­ро­ван 12.02.1992 года. В 1942-1945 годы в эва­куа­ции в Ка­за­ни. С 1938 года в Институте русской литературы (Пуш­кин­ский Дом) РАН (с 1986 года заведующий от­де­лом древнерусской литературы). Проф. ЛГУ (с 1951 года). С 1956 года член (с 1974 член бю­ро) Ар­хео­гра­фической ко­мис­сии АН СССР. С 1955 года ак­тив­но вы­сту­пал в за­щи­ту ис­то­рических па­мят­ни­ков; с 1967 года член Центрального со­ве­та Все­российского общества ох­ра­ны па­мят­ни­ков ис­то­рии и куль­ту­ры (с 1982 года в со­ста­ве Пре­зи­диу­ма). В 1971-1978 годы председатель ред­кол­ле­гии се­рии АН СССР «Ли­те­ра­тур­ные па­мят­ни­ки». С 1972 года ру­ко­во­дил Ар­хео­гра­фической груп­пой Ле­нинградского от­де­ле­ния ар­хи­ва АН СССР. В 1986-1993 года председатель прав­ле­ния Российского фон­да куль­ту­ры (до 1991 года Советский фонд куль­ту­ры).

Пер­вую на­учную ра­бо­ту опуб­ли­ко­вал на­хо­дясь в за­клю­че­нии (1930, журнал «Со­ло­вец­кие ост­ро­ва»). В бло­кад­ном Ле­нин­гра­де из­дал свою пер­вую книгу - «Обо­ро­на древ­не­рус­ских го­ро­дов» (1942, совместно с М. А. Ти­ха­но­вой). Соз­дал фун­даменатальные ра­бо­ты по древнерусской литературе и ис­то­рии русской куль­ту­ры: «Рус­ские ле­то­пи­си и их куль­тур­но-ис­то­ри­че­ское зна­че­ние» (1947), «Че­ло­век в ли­те­ра­ту­ре Древ­ней Ру­си» (1958), «По­эти­ка древ­не­рус­ской ли­те­ра­ту­ры» (1967, Государственная премия СССР, 1969), «Ху­до­же­ст­вен­ное на­сле­дие Древ­ней Ру­си и со­вре­мен­ность» (1971, cовместно с В. Д. Ли­ха­чё­вой), «Раз­ви­тие рус­ской ли­те­ра­ту­ры Х-XVII века: Эпо­хи и сти­ли» (1973), «Ве­ли­кое на­сле­дие: Клас­си­че­ские про­из­ве­де­ния ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си» (1975). За­ни­мал­ся ши­ро­ким кру­гом во­про­сов, свя­зан­ных с воз­ник­но­ве­ни­ем и раз­ви­ти­ем древнерусской литературы, её спе­ци­фи­ки как эс­те­тического фе­но­ме­на (жан­ро­вые и сти­ле­вые сис­те­мы, ме­то­ды изо­бра­же­ния че­ло­ве­ка, за­ро­ж­де­ние литературных на­прав­ле­ний, зна­че­ние ри­ту­аль­но­сти и эти­кет­но­сти и др.).

В ра­бо­тах по ис­то­рии русского ле­то­пи­са­ния до­ка­зал ори­ги­наль­ность его про­ис­хо­ж­де­ния, за­ло­жил ос­но­вы изу­че­ния ле­то­пи­сей как литературных па­мят­ни­ков. Од­ним из пер­вых об­ра­тил­ся к изу­че­нию об­щественной ро­ли сме­ха в куль­ту­ре Древней Ру­си («"Сме­хо­вой мир" Древ­ней Ру­си», совместно с А. М. Пан­чен­ко, 1976). Ав­тор ра­бот по тек­сто­ло­гии литературы до­пет­ров­ско­го пе­рио­да («Тек­сто­ло­гия: На ма­те­риа­ле рус­ской ли­те­ра­ту­ры Х-XVII века», 1962; 2-е изд., пе­ре­ра­бо­тан­ное и до­пол­нен­ное, 1983), ис­сле­до­ва­ний «По­эзия са­дов: К се­ман­ти­ке са­до­во-пар­ко­вых сти­лей» (1982), «Рус­ское ис­кус­ст­во от древ­но­сти до аван­гар­да» (1992), ста­тей о твор­че­ст­ве русских пи­са­те­лей XIX–XX века (сборник «Ли­те­ра­ту­ра - ре­аль­ность - ли­те­ра­ту­ра», 1981). Пе­ре­вёл на современный литературный язык и из­дал с на­учным ком­мен­та­ри­ем «Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве» и «По­весть вре­мен­ных лет» (ч. 1-2, совместно с Б. А. Ро­ма­но­вым; оба в 1950); уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии и ре­дак­ти­рова­нии «Сло­ва­ря-спра­воч­ни­ка "Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве"» (выпуски 1-6, 1965-1984), в из­да­нии кол­лек­тив­но­го на­учного тру­да «Ис­то­рия куль­ту­ры Древ­ней Ру­си. Т. 2: До­мон­голь­ский пе­ри­од» (1951; Государственная премия СССР, 1952) и мо­ну­мен­таль­ной се­рии «Па­мят­ни­ки ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си» (т. 1-12, 1978-1994; Государственная премия РФ, 1993). Сре­ди других про­изве­де­ний: «Очер­ки по фи­ло­со­фии ху­до­же­ст­вен­но­го твор­че­ст­ва» (1996), сборник ста­тей «Об ин­тел­ли­ген­ции» (1997), на­уч­но-по­пу­ляр­ные очер­ки, пуб­ли­ци­сти­ка, ме­муа­ры.

Государственная премия РФ (1999, посмертно). На­граж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1986), «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» 2-й сте­пе­ни (1996); пер­вый ка­ва­лер ор­де­на Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го «За ве­ру и вер­ность Оте­че­ст­ву» (1998). Боль­шая зо­ло­тая ме­даль РАН им. М. В. Ло­мо­но­со­ва (1993). Мно­го­лет­ние уси­лия Лихачева по со­хра­не­нию национально ис­то­рического на­сле­дия, его вы­ступ­ле­ния в за­щи­ту куль­ту­ры, под­креп­лён­ные ав­то­ри­те­том круп­но­го учё­но­го, спо­соб­ст­во­ва­ли воз­рож­де­нию в об­щественном со­зна­нии об­ра­за на­стоя­ще­го русского ин­тел­ли­ген­та.

Сочинения:

Из­бран­ные ра­бо­ты. Л., 1987. Т. 1–3; Из­бран­ное: «Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве» и куль­ту­ра его вре­ме­ни. [Ра­бо­ты по­след­них лет]. СПб., 1998;

Ис­то­ри­че­ская по­эти­ка рус­ской ли­те­ра­ту­ры. Смех как ми­ро­воз­зре­ние и дру­гие ра­бо­ты. СПб., 1999;

Вос­по­ми­на­ния. 3-е изд. СПб., 2006;

Вос­по­ми­на­ния. Раз­ду­мья. Ра­бо­ты раз­ных лет: В 3 т. СПб., 2006.