ЛИХАЧЁВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
ЛИХАЧЁВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ - русский государственный деятель, окольничий (1683).
Брат М. Т. Лихачёва. Отец Лихачева был стряпчим Сытного двора у Лжедмитрия II. Лихачев впервые упоминается в 1658 году как путный ключник в Сытном дворе. Состоял стряпчим «с крюком» (одевал и обувал царевичей, носил за ними предметы одежды) у наследников престола - сначала у царевича Алексея Алексеевича, затем у Фёдора Алексеевича. С воцарением последнего при покровительстве влиятельных бояр Б. М. Хитрово и Ю. А. Долгорукова сохранил эту должность, ведая входом в царские покои: 20.02(01.03).1676 года пожалован в стряпчие «у крюка в комнате», а 15(25).08.1677 - в спальники «в комнате у крюка».
В конце 1670-х годов Лихачев, его брат Михаил, а также боярин И. М. Языков стали ближайшими советниками царя. Выступали сторонниками военного союза с Речью Посполитой, направленного против Османской империи. Поддерживали заключение брака царя с дочерью польского дворянина на русской службе А. С. Грушецкой. 16(26).08.1680 года Лихачев пожалован в постельничие. В 1680-1682 годы возглавлял Царскую мастерскую палату. Вероятно, являлся одним из сторонников европейских нововведений в русской культуре и быте (распространение европейского платья, музыки, образования и др.). Со смертью Фёдора Алексеевича попал в опалу. 1(11).05.1682 года Лихачев вместе с братом Михаилом и боярином Языковым было запрещено появляться при царе Петре I. В ходе Стрелецкого восстания 1682 года отправлен в ссылку в Сибирь в числе других противников Милославских, но возвращён с дороги с указом жить в Троицком Макарьеве Калязине монастыре. Вскоре (возможно, уже осенью) опала с Лихачева была снята.
В 1680-1690-х годах Лихачев не занимал значительных постов. 24.08(04.09).1700 года Лихачеву указано «золотых и серебряных и иных руд дела ведать» и состоять в приказе Большой казны «особо».
По свидетельству В. Н. Татищева, Лихачев написал историю царствования Фёдора Алексеевича, которая не сохранилась; её пересказ Татищевым является источником уникальных сведений о придворной жизни того времени. В 1724 году Лихачев пожертвовал значительную часть своей библиотеки Успенскому женскому монастырю в Александровой слободе (ныне город Александров).