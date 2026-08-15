ЛИХАЧЁВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

ЛИХАЧЁВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ - русский государственный дея­тель, околь­ни­чий (1683).

Брат М. Т. Ли­ха­чё­ва. Отец Лихачева был стряп­чим Сыт­но­го дво­ра у Лже­дмит­рия II. Лихачев впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1658 году как пут­ный ключ­ник в Сыт­ном дво­ре. Со­сто­ял стряп­чим «с крю­ком» (оде­вал и обу­вал ца­ре­ви­чей, но­сил за ни­ми пред­ме­ты оде­ж­ды) у на­след­ни­ков пре­сто­ла - сна­ча­ла у ца­ре­ви­ча Алек­сея Алек­сее­ви­ча, за­тем у Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча. С во­ца­ре­ни­ем по­след­не­го при по­кро­ви­тель­ст­ве влия­тель­ных бо­яр Б. М. Хит­ро­во и Ю. А. Дол­гору­ко­ва со­хра­нил эту долж­ность, ве­дая вхо­дом в цар­ские по­кои: 20.02(01.03).1676 года по­жа­ло­ван в стряп­чие «у крю­ка в ком­на­те», а 15(25).08.1677 - в спаль­ни­ки «в ком­на­те у крю­ка».

В конце 1670-х годов Лихачев, его брат Ми­ха­ил, а так­же боя­рин И. М. Язы­ков ста­ли бли­жай­ши­ми со­вет­ни­ка­ми ца­ря. Вы­сту­па­ли сто­рон­ни­ка­ми во­енного сою­за с Ре­чью По­спо­ли­той, на­прав­лен­но­го про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии. Под­дер­жи­ва­ли за­клю­че­ние бра­ка ца­ря с до­че­рью польского дво­ря­ни­на на русской служ­бе А. С. Гру­шец­кой. 16(26).08.1680 года Лихачев по­жа­ло­ван в по­стель­ни­чие. В 1680-1682 годы воз­глав­лял Цар­скую мас­тер­скую па­ла­ту. Ве­ро­ят­но, яв­лял­ся од­ним из сто­рон­ни­ков ев­ропейских но­во­вве­де­ний в русской куль­ту­ре и бы­те (рас­про­стра­не­ние ев­ропейского пла­тья, му­зы­ки, об­ра­зо­ва­ния и др.). Со смер­тью Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча по­пал в опа­лу. 1(11).05.1682 года Лихачев вме­сте с бра­том Ми­хаи­лом и боя­ри­ном Язы­ко­вым бы­ло за­пре­ще­но по­яв­лять­ся при ца­ре Пет­ре I. В хо­де Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1682 года от­прав­лен в ссыл­ку в Си­бирь в чис­ле других про­тив­ни­ков Ми­ло­слав­ских, но воз­вра­щён с до­ро­ги с ука­зом жить в Тро­иц­ком Ма­карь­е­ве Ка­ля­зи­не монастыре. Вско­ре (воз­мож­но, уже осе­нью) опа­ла с Лихачева бы­ла сня­та.

В 1680-1690-х годах Лихачев не за­ни­мал зна­чительных по­стов. 24.08(04.09).1700 года Лихачеву ука­за­но «зо­ло­тых и се­реб­ря­ных и иных руд де­ла ве­дать» и со­сто­ять в при­ка­зе Боль­шой каз­ны «осо­бо».

По сви­де­тель­ст­ву В. Н. Та­ти­ще­ва, Лихачев на­пи­сал ис­то­рию цар­ст­во­ва­ния Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча, ко­то­рая не со­хра­ни­лась; её пе­ре­сказ Та­ти­ще­вым яв­ля­ет­ся ис­точ­ни­ком уни­каль­ных све­де­ний о при­двор­ной жиз­ни то­го вре­ме­ни. В 1724 году Лихачев по­жерт­во­вал зна­чительную часть сво­ей биб­лио­те­ки Ус­пен­ско­му жен­ско­му монастырю в Алек­сан­д­ро­вой сло­бо­де (ны­не город Алек­сан­д­ров).