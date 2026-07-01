ЛИГУРЫ

ЛИГУРЫ - близкая сикулам группа древних племён .

За­се­лив­ших ко 2-му тысячелетию до н. э. зна­чительная часть Апен­нин­ско­го полуострова, юг современной Фран­ции и Ис­па­нию (где они, сме­шав­шись с кель­та­ми, по­лу­чи­ли название кель­то­ли­гии ). Рим­ля­не счи­та­ли Лигуров древ­ней­шим на­се­ле­ни­ем Ита­лии, современные учё­ные - но­си­те­ля­ми куль­тур не­оли­та (3-е тысячелетие до н. э.), хал­ко­ли­та (с конца 3-го тысячелетия до н. э.) и ран­не­го же­лез­но­го ве­ка (куль­ту­ра Га­ло­сек­ка). С по­яв­ле­ни­ем на по­лу­ост­ро­ве ита­ли­ков на­ча­лось вы­тес­не­ние Лигуров с их зе­мель, в чём по­рой уча­ст­во­ва­ли кель­ты и др. К середины 1-го тысячелетия до н. э. Лигуры ока­за­лись от­тес­не­ны на се­ве­ро-за­пад по­лу­ост­ро­ва, в мест­ность ме­ж­ду При­мор­ски­ми Аль­па­ми, Апен­ни­на­ми и мо­рем (по­лу­чив­шим название Ли­гу­рий­ско­го моря). Эта об­ласть ком­пакт­но­го про­жи­ва­ния Лигуров, от­де­лён­ная са­мой при­ро­дой от со­се­дей, бы­ла на­зва­на Ли­гу­ри­ей; она от­ли­ча­лась го­ри­стым рель­е­фом, бо­ло­ти­сты­ми лож­би­на­ми и не­хват­кой па­хот­ных уго­дий, поэ­то­му Лигуры бы­ли за­ня­ты в основном охо­той и ско­то­вод­ст­вом, ве­ли не­при­тя­за­тель­ный и су­ро­вый об­раз жиз­ни в ус­ло­ви­ях столк­но­ве­ний с со­се­дя­ми. Кон­флик­ты с рим­ля­на­ми уча­сти­лись в III веке до н. э., ко­гда Лигуры при­мкну­ли к Ган­ни­ба­лу. С 200 года до н. э. на­ча­лось их по­ко­ре­ние Ри­мом в кам­па­ни­ях 197, 194-191, 187-167 годов до н. э. Ожес­то­чён­ность со­про­тив­ле­ния, осо­бен­но на се­ве­ре, при­ве­ла к римской по­ли­ти­ке пе­ре­се­ле­ния Лигуров: в 180 году до н. э. жив­ших на реке Мак­ре Лигуров-апуа­нов от­пра­ви­ли в Сам­ний, в рай­он Тав­ра­сии, вско­ре вто­рая их груп­па (7 тысяч человек) бы­ла пе­ре­се­ле­на рим­ля­на­ми ту­да же, на вы­де­лен­ную пе­ре­се­лен­цам часть агер пуб­ли­кус.

В эко­но­ми­че­ском и куль­тур­ном от­но­ше­ни­ях Лигуры раз­ви­ва­лись мед­лен­но. Со­хра­няя ро­до­вые ус­тои на ста­дии их раз­ло­же­ния, жи­ли сель­ски­ми об­щи­на­ми, бы­ли сво­бо­до­лю­би­вы и храб­ры. Лишь в по­след­ней тре­ти 1-го тысячелетия до н. э. сре­ди их го­ро­дищ ста­ли по­яв­лять­ся го­ро­да как цен­тры ре­мес­ла и тор­гов­ли ле­сом, ко­жа­ми и т. д. (Кла­сти­дий, Дер­то­на, главный го­род - порт Ге­нуя). Из­вест­но, что в конце II века до н. э. в Ге­нуе стал скла­ды­вать­ся по­лис на ба­зе объ­е­ди­не­ния ге­нуа­тов с близ­ле­жа­щи­ми кас­тел­ла­ми (ук­ре­п­лён­ны­ми се­ле­ния­ми) лан­ге­нов-ли­ту­ри­ев, по­диа­тов, ка­ва­ту­ри­нов и др. и об­ра­зо­ва­ния у них об­щей агер пуб­ли­кус, что от­ра­же­но в таб­ли­це из Поль­че­ве­ры (117 до н. э.). За­вер­ше­ние по­доб­ных про­цес­сов и фор­ми­ро­ва­ние му­ни­ци­паль­ных по­ряд­ков в эпо­ху прин­ци­па­та из­вест­но на при­ме­рах округа Ве­лейя (на ос­но­ва­нии Ве­лей­ской таб­ли­цы I века н. э.), а так­же Бе­не­вен­та, сре­ди Лигуров-бе­биа­нов (по Бе­не­вент­ской таб­ли­це). Лигуры не соз­да­ли сво­ей пись­мен­но­сти, о язы­ке их мож­но су­дить лишь по то­по­ни­ми­ке и оно­ма­сти­ке. Ра­нее Лигуры счи­та­лись не­ин­до­ев­ро­пей­ца­ми, но в по­след­нее вре­мя учё­ные скло­ня­ют­ся к ин­до­ев­ро­пей­ской при­над­леж­но­сти ли­гу­рий­ско­го язы­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)