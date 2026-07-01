ЛИГУРЫ
ЛИГУРЫ - близкая сикулам группа древних племён.
Заселивших ко 2-му тысячелетию до н. э. значительная часть Апеннинского полуострова, юг современной Франции и Испанию (где они, смешавшись с кельтами, получили название кельтолигии). Римляне считали Лигуров древнейшим населением Италии, современные учёные - носителями культур неолита (3-е тысячелетие до н. э.), халколита (с конца 3-го тысячелетия до н. э.) и раннего железного века (культура Галосекка). С появлением на полуострове италиков началось вытеснение Лигуров с их земель, в чём порой участвовали кельты и др. К середины 1-го тысячелетия до н. э. Лигуры оказались оттеснены на северо-запад полуострова, в местность между Приморскими Альпами, Апеннинами и морем (получившим название Лигурийского моря). Эта область компактного проживания Лигуров, отделённая самой природой от соседей, была названа Лигурией; она отличалась гористым рельефом, болотистыми ложбинами и нехваткой пахотных угодий, поэтому Лигуры были заняты в основном охотой и скотоводством, вели непритязательный и суровый образ жизни в условиях столкновений с соседями. Конфликты с римлянами участились в III веке до н. э., когда Лигуры примкнули к Ганнибалу. С 200 года до н. э. началось их покорение Римом в кампаниях 197, 194-191, 187-167 годов до н. э. Ожесточённость сопротивления, особенно на севере, привела к римской политике переселения Лигуров: в 180 году до н. э. живших на реке Макре Лигуров-апуанов отправили в Самний, в район Таврасии, вскоре вторая их группа (7 тысяч человек) была переселена римлянами туда же, на выделенную переселенцам часть агер публикус.
В экономическом и культурном отношениях Лигуры развивались медленно. Сохраняя родовые устои на стадии их разложения, жили сельскими общинами, были свободолюбивы и храбры. Лишь в последней трети 1-го тысячелетия до н. э. среди их городищ стали появляться города как центры ремесла и торговли лесом, кожами и т. д. (Кластидий, Дертона, главный город - порт Генуя). Известно, что в конце II века до н. э. в Генуе стал складываться полис на базе объединения генуатов с близлежащими кастеллами (укреплёнными селениями) лангенов-литуриев, подиатов, каватуринов и др. и образования у них общей агер публикус, что отражено в таблице из Польчеверы (117 до н. э.). Завершение подобных процессов и формирование муниципальных порядков в эпоху принципата известно на примерах округа Велейя (на основании Велейской таблицы I века н. э.), а также Беневента, среди Лигуров-бебианов (по Беневентской таблице). Лигуры не создали своей письменности, о языке их можно судить лишь по топонимике и ономастике. Ранее Лигуры считались неиндоевропейцами, но в последнее время учёные склоняются к индоевропейской принадлежности лигурийского языка.