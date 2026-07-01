ЛИГУРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЛИГУРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА - государственно-административное образование, созданное на территории Генуэзской республики после её захвата войсками революционной Франции.

В ию­не 1797 года. Своё на­зва­ние по­лу­чи­ла от ли­гу­ров. По ито­гам по­бе­до­нос­но­го для Фран­ции Италь­ян­ско­го по­хо­да На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та 1796-1797 годов Ге­нуя за­клю­чи­ла 6 ию­ня кон­вен­цию с французскими вла­стя­ми, по ко­то­рой взя­ла на се­бя обя­за­тель­ст­во из­ме­нить ари­сто­кра­тическую кон­сти­ту­цию. Офи­ци­аль­но рес­пуб­ли­ка про­воз­гла­ше­на 14.6.1797 года в ка­чест­ве од­ной из до­чер­них рес­пуб­лик Фран­ции. Кон­сти­ту­ция Лигурийской республики, со­став­лен­ная по об­раз­цу французской кон­сти­ту­ции 1795 года, бы­ла одоб­ре­на на­се­ле­ни­ем 2.12.1797 года и всту­пи­ла в си­лу с 1798 года. Со­глас­но ей, власть в Лигурийской республике при­над­ле­жа­ла Ди­рек­то­рии, со­стоя­щей из 5 чле­нов, но фак­ти­че­ски по­сле бит­вы при Ма­рен­го, при под­го­тов­ке ко­то­рой в ию­не 1800 года Лигурийская республика на ко­рот­кое вре­мя бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на австрийской ар­ми­ей, управ­ле­ние осу­ще­ст­в­лял французский генерал Ж.Ф.Э. Де­жан.

В 1802 году про­шла рес­тав­ра­ция, к вла­сти вер­ну­лись до­жи. В ию­не 1805 года Лигурийская республика вклю­че­на На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том в со­став Французской им­пе­рии и раз­де­ле­на на 3 де­пар­та­мен­та. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов Лигурийская республика во­шла в Сар­дин­ское ко­ро­лев­ст­во (1815).

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