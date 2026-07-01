ЛИГУРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЛИГУРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА - государственно-административное образование, созданное на территории Генуэзской республики после её захвата войсками революционной Франции.
В июне 1797 года. Своё название получила от лигуров. По итогам победоносного для Франции Итальянского похода Наполеона Бонапарта 1796-1797 годов Генуя заключила 6 июня конвенцию с французскими властями, по которой взяла на себя обязательство изменить аристократическую конституцию. Официально республика провозглашена 14.6.1797 года в качестве одной из дочерних республик Франции. Конституция Лигурийской республики, составленная по образцу французской конституции 1795 года, была одобрена населением 2.12.1797 года и вступила в силу с 1798 года. Согласно ей, власть в Лигурийской республике принадлежала Директории, состоящей из 5 членов, но фактически после битвы при Маренго, при подготовке которой в июне 1800 года Лигурийская республика на короткое время была оккупирована австрийской армией, управление осуществлял французский генерал Ж.Ф.Э. Дежан.
В 1802 году прошла реставрация, к власти вернулись дожи. В июне 1805 года Лигурийская республика включена Наполеоном I Бонапартом в состав Французской империи и разделена на 3 департамента. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов Лигурийская республика вошла в Сардинское королевство (1815).