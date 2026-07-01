ЛИГУОРИ АЛЬФОНСО МАРИЯ ДЕ
ЛИГУОРИ АЛЬФОНСО МАРИЯ ДЕ - итальянский епископ, богослов.
основатель Конгрегации Святейшего Искупителя (редемптористы), католический святой.
Из аристократического рода. Окончил Неаполитанский университет со степенью доктора права (1713). Занимался юридической практикой. С 1724 года посвятил себя проповеднической деятельности в Неаполе и окрестностях. Рукоположен в священники 21.12.1726 года. С 1731 года жил в городе Скала (близ Амальфи), где в 1732 году основал монашескую Конгрегацию Святейшего Спасителя (в 1749 году утверждена папой Римским Бенедиктом XIV под названием Конгрегация Святейшего Искупителя). Основной задачей её членов являлась миссионерская деятельность в сельских районах Южной Италии. В 1762 году Лигуори избран епископом города Сант-Агата-деи-Готи (близ Беневенто), рукоположен в Риме 20.6.1762 года. В 1775 году после ухудшения здоровья удалился на покой в Ночера-де-Пагани, посвятив себя управлению конгрегацией. В 1780 году под давлением короля обеих Сицилий часть редемптористов приняла новый устав конгрегации, сильно отличавшийся от первоначального. В нём не упоминался обет бедности, декларировалась возможность свободного выхода из контрегации, устанавливался контроль над ней светских властей. Почти ослепший к тому времени, Лигуори подписал его не читая. Новый устав вызвал возражения в Римской курии, и папа Римский Пий VI запретил неаполитанскую ветвь редемптористов. Лишь после смерти Лигуори, когда произошло воссоединение конгрегации (1793), обвинения с него были сняты.
Перу Лигуори принадлежит более 100 сочинений, посвящённых главным образом догматических, нравственному и пастырскому богословию, аскетике и мистике. В пастырском богословии Лигуори подчёркивал важность простоты и доступности проповеди, а также проявления милосердия к кающемуся грешнику. В христологии Лигуори делал акцент на любви Христа к людям и Его страданиях как доказательстве этой любви. Широкую известность получили работы Лигуори по мариологии, сыгравшие важную роль в распространении учений о непорочном зачатии Девы Марии и о Её взятии на небо с душой и телом. Весомый вклад внёс Лигуори в разработку католического нравственного богословия, в особенности в казуистику (как учение о пределах и мере греха в различных ситуациях). Стремясь избежать моральной гибкости исповедуемого иезуитами пробабилизма и ригоризма янсенистов (смотри Янсенизм), Лигуори разработал собственное учение - эквипробабилизм. Согласно ему, менее безопасному с нравственной точки зрения мнению можно следовать не только тогда, когда оно более вероятно, но и тогда, когда оно одинаково вероятно с мнением более безопасным. Беатифицирован папой Римским Пием VII в 1816 году, канонизирован папой Григорием XVI (1831-1846 годы) в 1839 году, в 1871 году папа Пий IX провозгласил Лигуори учителем Церкви. День памяти в календаре Римско-католической церкви - 1 августа.
Сочинения:
Opera omnia. Monza; Torino, 1822-1887. Vol. 1-22;
Lettere. Roma, 1887-1890. Vol. 1-3