ЛИГУОРИ АЛЬФОНСО МАРИЯ ДЕ

ЛИГУОРИ АЛЬФОНСО МАРИЯ ДЕ - итальянский епископ , богослов.

ос­но­ва­тель Кон­гре­га­ции Свя­тей­ше­го Ис­ку­пи­те­ля (ре­дем­пто­ри­сты), ка­то­лический свя­той.

Из ари­сто­кра­тического ро­да. Окон­чил Неа­по­ли­тан­ский университет со сте­пе­нью доктора пра­ва (1713). За­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой. С 1724 года по­свя­тил се­бя про­по­вед­нической дея­тель­но­сти в Не­апо­ле и ок­ре­ст­но­стях. Ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки 21.12.1726 года. С 1731 года жил в городе Ска­ла (близ Амаль­фи), где в 1732 году ос­но­вал мо­на­ше­скую Кон­гре­га­цию Свя­тей­ше­го Спа­си­те­ля (в 1749 году ут­вер­жде­на па­пой Рим­ским Бе­не­дик­том XIV под названием Кон­гре­га­ция Свя­тей­ше­го Ис­ку­пи­те­ля). Основной за­да­чей её чле­нов яв­ля­лась мис­сио­нер­ская дея­тель­ность в сель­ских рай­онах Южной Ита­лии. В 1762 году Лигуори из­бран епи­ско­пом города Сант-Ага­та-деи-Го­ти (близ Бе­не­вен­то), ру­ко­по­ло­жен в Ри­ме 20.6.1762 года. В 1775 году по­сле ухуд­ше­ния здо­ро­вья уда­лил­ся на по­кой в Но­че­ра-де-Па­га­ни, по­свя­тив се­бя управ­ле­нию кон­гре­га­ци­ей. В 1780 году под дав­ле­ни­ем ко­ро­ля обе­их Си­ци­лий часть ре­дем­пто­ри­стов при­ня­ла но­вый ус­тав кон­гре­га­ции, силь­но от­ли­чав­ший­ся от пер­во­на­чаль­но­го. В нём не упо­ми­нал­ся обет бед­но­сти, дек­ла­ри­ро­ва­лась воз­мож­ность сво­бод­но­го вы­хо­да из конт­ре­га­ции, ус­та­нав­ли­вал­ся конт­роль над ней свет­ских вла­стей. Поч­ти ос­леп­ший к то­му вре­ме­ни, Лигуори под­пи­сал его не чи­тая. Но­вый ус­тав вы­звал воз­ра­же­ния в Рим­ской ку­рии, и па­па Рим­ский Пий VI за­пре­тил не­апо­ли­тан­скую ветвь ре­дем­пто­ри­стов. Лишь по­сле смер­ти Лигуори, ко­гда про­изош­ло вос­со­еди­не­ние кон­гре­га­ции (1793), об­ви­не­ния с не­го бы­ли сня­ты.

Пе­ру Лигуори при­над­ле­жит бо­лее 100 со­чи­не­ний, по­свя­щён­ных главным образом дог­ма­тических, нрав­ст­вен­но­му и пас­тыр­ско­му бо­го­сло­вию, ас­ке­ти­ке и мис­ти­ке. В пас­тыр­ском бо­го­сло­вии Лигуори под­чёр­ки­вал важ­ность про­сто­ты и дос­туп­но­сти про­по­ве­ди, а так­же про­яв­ле­ния ми­ло­сер­дия к каю­ще­му­ся греш­ни­ку. В хри­сто­ло­гии Лигуори де­лал ак­цент на люб­ви Хри­ста к лю­дям и Его стра­да­ни­ях как до­ка­за­тель­ст­ве этой люб­ви. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли ра­бо­ты Лигуори по ма­рио­ло­гии, сыг­рав­шие важ­ную роль в рас­про­стра­не­нии уче­ний о не­по­роч­ном за­ча­тии Де­вы Ма­рии и о Её взя­тии на не­бо с ду­шой и те­лом. Ве­со­мый вклад внёс Лигуори в раз­ра­бот­ку ка­то­лического нрав­ст­вен­но­го бо­го­сло­вия, в осо­бен­но­сти в ка­зуи­сти­ку (как уче­ние о пре­де­лах и ме­ре гре­ха в различных си­туа­ци­ях). Стре­мясь из­бе­жать мо­раль­ной гиб­ко­сти ис­по­ве­дуе­мо­го ие­зуи­та­ми про­ба­би­лиз­ма и ри­го­риз­ма ян­се­ни­стов (смотри Ян­се­низм), Лигуори раз­ра­бо­тал собственное уче­ние - эк­ви­про­ба­би­лизм. Со­глас­но ему, ме­нее безо­пас­но­му с нрав­ст­вен­ной точ­ки зре­ния мне­нию мож­но сле­до­вать не толь­ко то­гда, ко­гда оно бо­лее ве­ро­ят­но, но и то­гда, ко­гда оно оди­на­ко­во ве­ро­ят­но с мне­ни­ем бо­лее безо­пас­ным. Беа­ти­фи­ци­ро­ван па­пой Рим­ским Пи­ем VII в 1816 году, ка­но­ни­зи­ро­ван па­пой Гри­го­ри­ем XVI (1831-1846 годы) в 1839 году, в 1871 году па­па Пий IX про­воз­гла­сил Лигуори учи­те­лем Церк­ви. День па­мя­ти в ка­лен­да­ре Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 1 ав­гу­ста.

Сочинения:

Opera omnia. Monza; Torino, 1822-1887. Vol. 1-22;

Lettere. Roma, 1887-1890. Vol. 1-3