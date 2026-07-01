ЛИГА ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИГА ОБРАЗОВАНИЯ - всероссийская общественная педагогическая организация.
Основана в Санкт-Петербурге в 1906 году (устав утверждён в 1907 году) для объединения и координации деятельности педагогических и просветительных организаций в России. Создана по образцу Лиги образования Франции (1866). Членами-учредителями Лиги образования являлись сотрудники закрытых правительством (1895) Санкт-Петербургского и Московского комитетов грамотности, члены Вольного экономического общества. В организационный комитет входили К.К. Арсеньев, H.H. Бекетов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, С.А. Венгеров, П.Ф. Каптерев, Л.Ф. Пантелеев, Г.А. Фальборк, А.П. Философова, В.И. Чарнолуский и др. Правление Лиги образования в Санкт-Петербурге возглавляли Фальборк (председатель) и П.Н. Милюков (секретарь). Официальная задача Лиги образования заключалась в «содействии постановке образования в России на началах, соответствующих вполне развитому демократическому строю общества». Главная цель - распространение знаний в провинции путём создания сетевой структуры, охватывающей всю территорию страны; теоретическая и практическая разработка вопросов образования, основание научных и просветительских учреждений. Сфера деятельности лиги включала все ступени школьного образования, а также внешкольное образование. В 1906 году отделения Лиги образования открыты в Москве, Вильне, Саратове, в 1907 году - в Красноярске, в 1908 году - в Омске. К июню 1908 года Лига образования координировала деятельность 5 всероссийских и 17 местных обществ образования. Провинциальные общества пользовались автономией, имели собственный устав (часто по образцу, рекомендованному Лигой образования) и финансировали лигу. Среди областных отделов особенно выделялся Московский (1906). Отдел открыл летние курсы для учителей, лекционное бюро, создал комиссию для выработки положения об организации начальной школы на демократических началах. В 1907 году издавал журнал «Просвещение». Закрыт в 1907 году по приказу градоначальника «на время усиления охраны».
В 1906-1908 годах при правлении Лиги образования образованы 5 самостоятельных обществ: школьного просвещения; содействия внешкольному просвещению (создавало библиотеки, музеи, народные университеты и пр.); изящных искусств (способствовало организации художественных выставок и галерей, народных театров; в числе членов - Б.М. Кустодиев, Е.Е. Лансере, С.К. Маковский, Н.К. Рерих); университетское (разработка вопросов высшего образования, открытие вольных высших школ; в числе членов - В.М. Бехтерев, И.М. Гревс, А.С. Лаппо-Данилевский, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, П.Ф. Лесгафт, С.Ф. Ольденбург); образования и воспитания ненормальных детей (разрабатывало первые коррекционные и обучающие программы для детей-инвалидов). Создан также ряд комиссий: по организации и деятельности Педагогичскойе академии в Санкт-Петербурге (1907, в 1916 году перешла в число учреждений Общества экспериментальной педагогики); по организации Центральной педагогической библиотеки; по реформе школьного законодательства и др. 1-й общий съезд Лиги образования (28-31.12.1908 года) принял резолюцию об отмене правительственных ограничений на просветительную деятельность в любых формах; наметил издание печатного органа (вместо выходившей в 1907-1908 годах газеты «Жизнь и школа»); одобрил выработанный специальной комиссией Лиги образования проект закона «О развитии и расширении начального обучения», предусматривавший введение бесплатного всеобщего начального образования. Проект вместе с прилагающимся финансовым планом был представлен для рассмотрения во 2-ю Государственную думу, однако думское большинство его отклонило, т. к. проект закона не был согласован с Министерством народного просвещения (МНП). Лига образования обратилась также в Государственную думу с ходатайством о прекращении преследований учителей по политическим мотивам и возвращении в школы репрессированных учителей.
После поражения Революции 1905-1907 годов кадеты, отказавшись от различных форм нелегальной работы, попытались использовать Лигу образования для ведения агитационно-пропагандистской работы. В циркуляре Департамента полиции, направленном в 1908 году губернаторам и начальникам жандармских управлений, утверждалось, что «отделы Лиги образования вместо просветительских задач, определённых их уставами... под предлогом просвещения народных масс стали вырабатывать в народной среде агитаторов и пропагандистов с целью вызвать революционное брожение». В 1913 году по требованию МНП в устав Лиги образования были внесены изменения, ограничивающие её общественную деятельность и организующую роль. После 1917 года Лига образования прекратила свою деятельность.