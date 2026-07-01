ЛИГА ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИГА ОБРАЗОВАНИЯ - всероссийская общественная педагогическая организация.

Ос­но­ва­на в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1906 году (ус­тав ут­вер­ждён в 1907 году) для объ­е­ди­не­ния и ко­ор­ди­на­ции дея­тель­но­сти пе­да­го­ги­че­ских и про­све­ти­тель­ных организаций в Рос­сии. Соз­да­на по об­раз­цу Ли­ги об­ра­зо­ва­ния Фран­ции (1866). Чле­на­ми-уч­ре­ди­те­ля­ми Лиги образования яв­ля­лись со­труд­ни­ки за­кры­тых пра­ви­тель­ст­вом (1895) Санкт-Пе­тербургского и Московского ко­ми­те­тов гра­мот­но­сти, чле­ны Воль­но­го эко­но­ми­че­ско­го об­ще­ст­ва. В ор­га­ни­зационный ко­ми­тет вхо­ди­ли К.К. Ар­сень­ев, H.H. Бе­ке­тов, И.А. Бо­ду­эн де Кур­те­нэ, С.А. Вен­ге­ров, П.Ф. Кап­те­рев, Л.Ф. Пан­те­ле­ев, Г.А. Фаль­борк, А.П. Фи­ло­со­фо­ва, В.И. Чар­но­лу­ский и др. Прав­ле­ние Лиги образования в Санкт-Пе­тер­бур­ге воз­глав­ля­ли Фаль­борк (пред­се­да­тель) и П.Н. Ми­лю­ков (сек­ре­тарь). Официальная за­да­ча Лиги образования за­клю­ча­лась в «со­дей­ст­вии по­ста­нов­ке об­ра­зо­ва­ния в Рос­сии на на­ча­лах, со­от­вет­ст­вую­щих впол­не раз­ви­то­му де­мо­кра­ти­че­ско­му строю об­ще­ст­ва». Главная цель - рас­про­стра­не­ние зна­ний в про­вин­ции пу­тём со­з­дания се­те­вой струк­ту­ры, ох­ва­ты­ваю­щей всю тер­ри­то­рию стра­ны; тео­ре­тическая и прак­тическая раз­ра­бот­ка во­про­сов об­ра­зова­ния, ос­но­ва­ние на­учных и про­све­тительских уч­ре­ж­де­ний. Сфе­ра дея­тель­но­сти ли­ги вклю­ча­ла все сту­пе­ни школь­но­го об­ра­зо­ва­ния, а так­же вне­шко­ль­ное об­ра­зо­ва­ние. В 1906 году от­де­ле­ния Лиги образования от­кры­ты в Мо­ск­ве, Виль­не, Са­ра­то­ве, в 1907 году - в Крас­но­яр­ске, в 1908 году - в Ом­ске. К ию­ню 1908 года Лига образования ко­ор­ди­ни­ро­ва­ла дея­тель­ность 5 все­рос­сий­ских и 17 ме­ст­ных об­ществ об­разо­ва­ния. Про­винциальные об­ще­ст­ва поль­зо­ва­лись ав­то­но­ми­ей, име­ли собственный ус­тав (час­то по об­раз­цу, ре­ко­мен­до­ван­но­му Лигой образования) и фи­нан­си­ро­ва­ли ли­гу. Сре­ди об­ла­ст­ных от­де­лов осо­бен­но вы­де­лял­ся Мо­с­ков­ский (1906). От­дел от­крыл лет­ние кур­сы для учи­те­лей, лек­ци­он­ное бю­ро, соз­дал ко­мис­сию для выра­бот­ки по­ло­же­ния об ор­га­ни­за­ции на­чаль­ной шко­лы на де­мо­кра­тических на­ча­лах. В 1907 году из­да­вал журнал «Про­све­ще­ние». За­крыт в 1907 году по при­ка­зу гра­до­на­чаль­ни­ка «на вре­мя уси­ле­ния ох­ра­ны».

В 1906-1908 годах при прав­ле­нии Лиги образования об­ра­зо­ва­ны 5 са­мо­сто­ятельных об­ществ: школь­но­го про­све­ще­ния; со­дей­ст­вия вне­шко­ль­но­му про­све­ще­нию (соз­да­ва­ло биб­лио­те­ки, му­зеи, на­род­ные уни­вер­си­те­ты и пр.); изящ­ных ис­кусств (спо­соб­ст­во­ва­ло ор­га­ни­за­ции ху­дожественных вы­ста­вок и га­ле­рей, народных те­ат­ров; в чис­ле чле­нов - Б.М. Кус­то­ди­ев, Е.Е. Лан­се­ре, С.К. Ма­ков­ский, Н.К. Ре­рих); уни­вер­си­тет­ское (раз­ра­бот­ка во­про­сов выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния, от­кры­тие воль­ных выс­ших школ; в чис­ле чле­нов - В.М. Бех­те­рев, И.М. Гревс, А.С. Лап­по-Да­ни­лев­ский, Ф.Ю. Ле­вин­сон-Лес­синг, П.Ф. Лес­гафт, С.Ф. Оль­ден­бург); об­ра­зо­ва­ния и вос­пи­та­ния не­нор­маль­ных де­тей (раз­ра­ба­ты­ва­ло пер­вые кор­рек­ци­он­ные и обу­чаю­щие про­грам­мы для де­тей-ин­ва­ли­дов). Соз­дан так­же ряд ко­мис­сий: по ор­га­ни­за­ции и дея­тель­но­сти Пе­да­гогичскойе ака­де­мии в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1907, в 1916 году пе­ре­шла в чис­ло уч­реж­де­ний Общества эк­спе­риментальной пе­да­го­ги­ки); по ор­га­ни­за­ции Центральной пе­даго­гической библиотеки; по ре­фор­ме школь­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва и др. 1-й об­щий съезд Лиги образования (28-31.12.1908 года) при­нял ре­зо­лю­цию об от­ме­не пра­ви­тельственных ог­ра­ни­че­ний на про­све­ти­тель­ную дея­тель­ность в лю­бых фор­мах; на­ме­тил из­да­ние пе­чат­но­го ор­га­на (вме­сто вы­хо­див­шей в 1907-1908 годах газеты «Жизнь и шко­ла»); одоб­рил вы­ра­бо­тан­ный специальной ко­мис­си­ей Лиги образования про­ект за­ко­на «О раз­ви­тии и рас­ши­ре­нии на­чаль­но­го обу­че­ния», пре­ду­смат­ри­вав­ший вве­де­ние бес­плат­но­го все­об­ще­го на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния. Про­ект вме­сте с при­ла­гаю­щим­ся фи­нан­со­вым пла­ном был пред­став­лен для рас­смот­ре­ния во 2-ю Государственную ду­му, од­на­ко дум­ское боль­шин­ст­во его от­кло­ни­ло, т. к. про­ект за­ко­на не был со­гла­со­ван с Министерством народного про­све­ще­ния (МНП). Лига образования об­ра­ти­лась так­же в Государственную ду­му с хо­да­тай­ст­вом о пре­кра­ще­нии пре­сле­до­ва­ний учи­те­лей по по­ли­тическим мо­ти­вам и воз­вра­ще­нии в шко­лы ре­прес­си­ро­ван­ных учи­те­лей.

По­сле по­ра­же­ния Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов ка­де­ты, от­ка­зав­шись от различных форм не­ле­галь­ной ра­бо­ты, по­пы­та­лись ис­поль­зо­вать Лигу образования для ве­де­ния аги­та­ци­он­но-про­па­ган­ди­ст­ской ра­бо­ты. В цир­ку­ля­ре Департамента по­ли­ции, на­прав­лен­ном в 1908 году гу­бер­на­то­рам и на­чаль­ни­кам жан­дарм­ских управ­ле­ний, ут­вер­жда­лось, что «от­де­лы Ли­ги об­ра­зо­ва­ния вме­сто про­све­ти­тель­ских за­дач, оп­ре­де­лён­ных их ус­та­ва­ми... под пред­ло­гом про­све­ще­ния на­род­ных масс ста­ли вы­ра­ба­ты­вать в на­род­ной сре­де аги­та­то­ров и про­па­ган­ди­стов с це­лью вы­звать ре­во­люционное бро­же­ние». В 1913 году по тре­бо­ва­нию МНП в ус­тав Лиги образования бы­ли вне­се­ны из­ме­не­ния, ог­ра­ни­чи­ваю­щие её об­щественную дея­тель­ность и ор­га­ни­зую­щую роль. По­сле 1917 года Лига образования пре­кра­ти­ла свою дея­тель­ность.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)