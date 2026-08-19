ЛИГА НАЦИЙ

Организация независимых государств, созданная в рамках Версальской системы для урегулирования международных споров мирным правовым путем.

Создать Лигу уже в ходе Первой мировой войны предложил президент США В. Вильсон. Он считал, что Лига может гарантировать “политическую независимость и территориальную целостность равно большим и малым государствам”. Пакт Лиги стал составной частью Версальского договора 1919 г. и вступил в силу в 1920 г. Устав Лиги был основан на нормах международного права, предусматривал отказ от войны и наказание агрессора. Государства, нарушившие нормы международного права, могли подвергнуться санкциям со стороны всех стран Лиги, включая эмбарго на торговлю и даже вооруженное вторжение. Ежегодно созывалась Ассамблея Лиги наций, которая обсуждала все международные вопросы, постоянно работал Совет Лиги и комиссии (в частности – по делам беженцев). Большинство независимых стран постепенно вошло в Лигу наций (всего 63 государства). Но большинство народов не входили в Лигу, так как находились в колониальной зависимости. Германские колонии были переданы от имени Лиги наций (в соответствии с ее мандатом) в управление европейцам и японцам. США, не желая нести ответственность за европейские дела, не вошли в Лигу.

27 марта 1933 г., в ответ на протесты Лиги против агрессивных действий Японии в Китае она вышла из этой организации. 19 октября Германия покинула Лигу, так как А. Гитлер считал необходимым разрушить Версальскую систему. Но в ответ на очищение Лиги наций от государств-агрессоров 18 сентября 1934 г. в нее вошел СССР.

Во второй половине 30-х гг., по мере развития агрессии государств Антикоминтерновского пакта, Лига наций показала свою слабость, так как ее ведущие государства (Великобритания и Франция) не были готовы дать отпор агрессии, придерживаясь политики «умиротворения». Санкции Лиги против Италии во время Итало-эфиопской войны оказались неэффективными. После этого сдерживание агрессии велось уже не с помощью механизма Лиги наций, а путем переговоров между сильнейшими державами мира. Последняя попытка Лиги наций наказать агрессора была предпринята в 14 декабря 1939 г., когда СССР был исключен из нее за нападение на Финляндию (см. Советско-финляндская война 1939-1940 гг.). Но этот шаг стал роковым для Лиги наций, так как после Второй мировой войны СССР уже не был заинтересован в восстановлении этой организации, и 19 апреля 1946 г. Лига была официально распущена. Вместо нее была создана Организация объединенных наций.

Исторические источники:

Документы внешней политики СССР. Т. 17-23. М., 1971-1992;

Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) и Европа. Решения «Особой папки» 1923-1939. М., 2001.

Автор статьи: Шубин А.В.