ЛИГA HАЦИЙ
ЛИГA HАЦИЙ - универсальная международная организация в 1920-1946 годах.
Создана по окончании 1-й мировой войны. Провозглашала своей целью развитие сотрудничества между народами, содействие предотвращению военных конфликтов и укрепление всеобщего мира и безопасности. Предложения о создании универсальной международной организации высказывались на Гаагских конференциях мира 1899 и 1907 годов. Устав Лиги Наций разработан специальной комиссией, созданной на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов, и включён в Версальский мирный договор 1919 года и другие договоры, завершившие 1-ю мировую войну (устав вступил в силу 10.1.1920 года). Первоначально Устав Лиги Наций подписали 44 государства, которые являлись членами Антанты или присоединились к ней, а также государства, придерживавшиеся нейтралитета в ходе 1-й мировой войны. Из 65 крупных государств, существовавших в 1920-1940-х годах, все, за исключением США и Саудовской Аравии, в тот или иной период были членами Лиги Наций.
Штаб-квартира Лиги Наций располагалась в Женеве (Швейцария). Основными органами являлись: Ассамблея (в её работе участвовали все члены Лиги Наций; сессии Ассамблеи проходили ежегодно в сентябре, кроме того, периодически созывались специальные сессии); Совет Лиги Наций [первоначально состоял из 4 постоянных членов-представителей (Великобритании, Франции, Италии и Японии) и 4 непостоянных членов; впоследствии состав и число членов Совета менялись]; Постоянный секретариат во главе с Генеральным секретарём Лиги Наций. Все решения Ассамблеи и Совета, за исключением решений по процедурным вопросам, должны были приниматься единогласно. Принятие новых государств в Лигу Наций производилось после одобрения заявки на вступление двумя третями голосов членов Ассамблеи. Любой участник Лиги мог после предварительного уведомления выйти из неё при условии, что он выполнил к этому моменту все свои международные обязательства. Каждое государство - член Лиги Наций, представленное в Совете, располагало лишь одним голосом и имело в нём только одного представителя.
Все члены Лиги Наций были обязаны «обмениваться самым исчерпывающим образом всеми сведениями, относящимися к масштабу их вооружений, к их военным, морским и воздушным программам и к состоянию тех из отраслей их промышленности, которые могут быть использованы для войны». Уставом Лиги Наций предусматривалось заключение членами Лиги взаимных соглашений по арбитражу, юридическому урегулированию и осуществлению специальных расследований Совета, а также соглашений о совместных действиях по применению экономических и военных санкций. В Уставе также отмечалось: если член Лиги Наций всё-таки «прибегает к войне, вопреки обязательствам, то он рассматривается как совершивший акт войны против всех членов Лиги Наций. Последние обязуются немедленно порвать с ним все торговые или финансовые отношения, воспретить все сношения между своими гражданами и гражданами государства, нарушившего Устав, и пресечь финансовые, торговые или личные сношения между гражданами этого государства и гражданами всякого другого государства, является ли оно членом Лиги или нет». Статья 16 Устава содержала положение, согласно которому из Лиги Наций мог быть исключён любой её член, нарушивший одно из взятых им на себя при вступлении в организацию обязательств. Решение об исключении принималось голосами всех остальных членов Лиги Наций, представленных в Совете. При Лиге Наций на правах автономных организаций были созданы Постоянная палата международного правосудия, Международная организация труда и др.
Ведущую роль в Лиге Наций с момента её возникновения играли Великобритания и Франция, пытавшиеся использовать эту организацию в качестве инструмента реализации своих внешнеполитических интересов. В первые годы существования Лига Наций была одним из центров организации борьбы против Советского государства. Под прикрытием Лиги Наций в начале 1920-х годов произведён раздел колоний между государствами - победителями в 1-й мировой войне («передовыми нациями») в форме раздачи мандатов на управление территориями, населёнными «народами, ещё не способными самостоятельно руководить собой в особо трудных условиях современного мира» (смотри Мандатные территории).
В начале 1930-х годов в условиях нарастания агрессивных устремлений Германии (вступила в Лигу Наций 8.9.1926 года, вышла 21.10.1933 года), Японии (вышла из Лиги Наций 27.3.1933 года) и Италии (вышла из Лиги Наций 11.12.1937 года) по инициативе министра иностранных дел Франции Л. Барту 30 государств - членов Лиги Наций 15.9.1934 года обратились к СССР с предложением вступить в Лигу Наций. СССР вошёл в эту организацию 18.9.1934 года, заняв постоянное место в её Совете. Советское правительство предупредило при этом всех участников Лиги Наций, что оно не принимает на себя ответственность за их предшествующие решения и договоры, заключённые без участия СССР. Важнейшими вопросами, обсуждавшимися в Лиге Наций в период членства в ней СССР, были: итальянская агрессия против Эфиопии (1935-1936 годы), нарушение Германией международных договоров в связи с ремилитаризацией Рейнской зоны в 1936 году, итало-германская интервенция в Испании (1936-1939 годы), аншлюс Австрии (1938) и др. СССР последовательно выступал в Лиге Наций за коллективное противодействие актам агрессии и применение к агрессорам эффективных санкций. Позиция СССР не получила поддержки со стороны Великобритании и Франции. Лига Наций оказалась неспособна предотвратить возникновение 2-й мировой войны. Обострившиеся с осени 1939 года противоречия между, с одной стороны, Великобританией и Францией, а с другой - СССР, противодействовавшим попыткам втянуть его в войну, сделали нежелательным для западных держав присутствие СССР в Лиге Наций. Использовав в качестве предлога советско-финляндскую войну 1939-1940 годов, правительства Великобритании и Франции добились принятия Советом Лиги Наций 14.12.1939 года решения об исключении СССР из Лиги. С этого момента деятельность Лиги Наций фактически прекратилась. После образования Организации Объединённых Наций Лига Наций официально ликвидирована по решению специально созванной Ассамблеи (апрель 1946 года).