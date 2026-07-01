ЛИГA HАЦИЙ

ЛИГA HАЦИЙ - универсальная международная организация в 1920-1946 годах.

Соз­да­на по окон­ча­нии 1-й ми­ро­вой вой­ны . Про­воз­гла­ша­ла сво­ей це­лью раз­ви­тие со­труд­ни­че­ст­ва ме­ж­ду на­ро­да­ми, со­дей­ст­вие пре­дот­вра­ще­нию во­енных кон­флик­тов и ук­ре­п­ле­ние все­об­ще­го ми­ра и безо­пас­но­сти. Пред­ло­же­ния о соз­да­нии уни­вер­саль­ной ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ции вы­ска­зы­ва­лись на Га­аг­ских кон­фе­рен­ци­ях ми­ра 1899 и 1907 годов. Ус­тав Лиги Наций раз­ра­бо­тан специальной ко­мис­си­ей, соз­дан­ной на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов, и вклю­чён в Вер­саль­ский мир­ный до­го­вор 1919 года и другие до­го­во­ры, за­вер­шив­шие 1-ю ми­ро­вую вой­ну (ус­тав всту­пил в си­лу 10.1.1920 года). Пер­во­на­чаль­но Ус­тав Лиги Наций под­пи­са­ли 44 го­су­дар­ст­ва, ко­то­рые яв­ля­лись чле­на­ми Ан­тан­ты или при­со­еди­ни­лись к ней, а так­же го­су­дар­ст­ва, при­дер­жи­вав­шие­ся ней­тра­ли­те­та в хо­де 1-й ми­ро­вой вой­ны. Из 65 круп­ных го­су­дарств, су­ще­ст­во­вав­ших в 1920-1940-х годах, все, за ис­клю­че­ни­ем США и Са­удовской Ара­вии, в тот или иной пе­ри­од бы­ли чле­на­ми Ли­ги На­ций.

Штаб-квар­ти­ра Лиги Наций рас­по­ла­га­лась в Же­не­ве (Швей­ца­рия). Основными ор­га­на­ми яв­ля­лись: Ас­самб­лея (в её ра­бо­те уча­ст­во­ва­ли все чле­ны Лиги Наций; сес­сии Ас­самб­леи про­хо­ди­ли еже­год­но в сен­тяб­ре, кро­ме то­го, пе­рио­ди­че­ски со­зы­ва­лись специальные сес­сии); Со­вет Лиги Наций [пер­во­на­чаль­но со­сто­ял из 4 по­сто­ян­ных чле­нов-пред­ста­ви­те­лей (Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Ита­лии и Япо­нии) и 4 не­по­сто­ян­ных чле­нов; впо­след­ст­вии со­став и чис­ло чле­нов Со­ве­та ме­ня­лись]; По­сто­ян­ный сек­ре­та­ри­ат во гла­ве с Ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём Лиги Наций. Все ре­ше­ния Ас­самб­леи и Со­ве­та, за ис­клю­че­ни­ем ре­ше­ний по про­це­дур­ным во­про­сам, долж­ны бы­ли при­ни­мать­ся еди­но­глас­но. При­ня­тие но­вых го­су­дарств в Лигу Наций про­из­во­ди­лось по­сле одоб­ре­ния за­яв­ки на всту­п­ле­ние дву­мя тре­тя­ми го­ло­сов чле­нов Ас­самб­леи. Лю­бой уча­ст­ник Ли­ги мог по­сле пред­ва­ри­тель­но­го уве­дом­ле­ния вый­ти из неё при ус­ло­вии, что он вы­пол­нил к это­му мо­мен­ту все свои ме­ж­ду­народные обя­за­тель­ст­ва. Ка­ж­дое го­су­дар­ст­во - член Лиги Наций, пред­став­лен­ное в Со­ве­те, рас­по­ла­га­ло лишь од­ним го­ло­сом и име­ло в нём толь­ко од­но­го пред­ста­ви­те­ля.

Все чле­ны Лиги Наций бы­ли обя­за­ны «об­мени­вать­ся са­мым ис­чер­пы­ваю­щим об­ра­зом все­ми све­де­ния­ми, от­но­ся­щи­ми­ся к мас­шта­бу их воо­ру­же­ний, к их во­ен­ным, мор­ским и воз­душ­ным про­грам­мам и к со­стоя­нию тех из от­рас­лей их про­мыш­лен­но­сти, ко­то­рые мо­гут быть ис­поль­зо­ва­ны для вой­ны». Ус­та­вом Лиги Наций пре­ду­смат­ри­ва­лось за­клю­че­ние чле­на­ми Ли­ги вза­им­ных со­гла­ше­ний по ар­бит­ра­жу, юри­дическому уре­гу­ли­ро­ва­нию и осу­ще­ст­в­ле­нию специальных рас­сле­до­ва­ний Со­ве­та, а так­же со­гла­ше­ний о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях по при­ме­не­нию эко­но­мических и во­енных санк­ций. В Ус­та­ве так­же от­ме­ча­лось: ес­ли член Лиги Наций всё-та­ки «при­бе­га­ет к вой­не, во­пре­ки обя­за­тель­ст­вам, то он рас­смат­ри­ва­ет­ся как со­вер­шив­ший акт вой­ны про­тив всех чле­нов Ли­ги На­ций. По­след­ние обя­зу­ют­ся не­мед­лен­но по­рвать с ним все тор­го­вые или фи­нан­со­вые от­но­ше­ния, вос­пре­тить все сно­ше­ния ме­ж­ду свои­ми гра­ж­да­на­ми и гра­ж­да­на­ми го­су­дар­ст­ва, на­ру­шив­ше­го Ус­тав, и пре­сечь фи­нан­со­вые, тор­го­вые или лич­ные сно­ше­ния ме­ж­ду гра­ж­да­на­ми это­го го­су­дар­ст­ва и гра­ж­да­на­ми вся­ко­го дру­гого го­су­дар­ст­ва, яв­ля­ет­ся ли оно чле­ном Ли­ги или нет». Статья 16 Ус­та­ва со­дер­жа­ла по­ло­же­ние, со­глас­но ко­то­ро­му из Лиги Наций мог быть ис­клю­чён лю­бой её член, на­ру­шив­ший од­но из взя­тых им на се­бя при всту­п­ле­нии в ор­га­ни­за­цию обя­за­тельств. Ре­ше­ние об ис­клю­че­нии при­ни­ма­лось го­ло­са­ми всех ос­таль­ных чле­нов Лиги Наций, пред­став­лен­ных в Со­ве­те. При Лиге Наций на пра­вах ав­то­ном­ных ор­га­ни­за­ций бы­ли соз­да­ны По­сто­ян­ная па­ла­та ме­ж­ду­народного пра­во­су­дия, Ме­ж­ду­народная ор­га­ни­за­ция тру­да и др.

Ве­ду­щую роль в Лиге Наций с мо­мен­та её воз­ник­но­ве­ния иг­ра­ли Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция, пы­тав­шие­ся ис­поль­зо­вать эту ор­га­ни­за­цию в ка­че­ст­ве ин­ст­ру­мен­та реа­ли­за­ции сво­их внеш­не­по­ли­тических ин­те­ре­сов. В пер­вые го­ды су­ще­ст­во­ва­ния Лига Наций бы­ла од­ним из цен­тров ор­га­ни­зации борь­бы про­тив Советского государства. Под при­кры­ти­ем Лиги Наций в начале 1920-х годов про­из­ве­дён раз­дел ко­ло­ний ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми - по­бе­ди­те­ля­ми в 1-й ми­ро­вой вой­не («пе­ре­до­вы­ми на­ция­ми») в фор­ме раз­да­чи ман­да­тов на управ­ле­ние тер­ри­то­рия­ми, на­се­лён­ны­ми «на­ро­да­ми, ещё не спо­соб­ны­ми са­мо­стоя­тель­но ру­ко­во­дить со­бой в осо­бо труд­ных ус­ло­ви­ях со­вре­мен­но­го ми­ра» (смотри Ман­дат­ные тер­ри­то­рии).

В начале 1930-х годов в ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния аг­рес­сив­ных уст­рем­ле­ний Гер­ма­нии (всту­пи­ла в Лигу Наций 8.9.1926 года, вы­шла 21.10.1933 года), Япо­нии (вы­шла из Лиги Наций 27.3.1933 года) и Ита­лии (вы­шла из Лиги Наций 11.12.1937 года) по ини­циа­ти­ве министра иностранных дел Фран­ции Л. Бар­ту 30 го­су­дарств - чле­нов Лиги Наций 15.9.1934 года об­ра­ти­лись к СССР с пред­ло­же­ни­ем всту­пить в Лигу Наций. СССР во­шёл в эту ор­га­ни­за­цию 18.9.1934 года, за­няв по­сто­ян­ное ме­сто в её Со­ве­те. Советское пра­витель­ст­во пре­ду­пре­ди­ло при этом всех уча­ст­ни­ков Лиги Наций, что оно не при­ни­ма­ет на се­бя от­вет­ст­вен­ность за их пред­ше­ствую­щие ре­ше­ния и до­го­во­ры, за­клю­чён­ные без уча­стия СССР. Важ­ней­ши­ми во­про­са­ми, об­су­ж­дав­ши­ми­ся в Лиге Наций в пе­ри­од член­ст­ва в ней СССР, бы­ли: итальянская аг­рес­сия про­тив Эфио­пии (1935-1936 годы), на­ру­ше­ние Гер­ма­ни­ей ме­ж­ду­народных до­го­во­ров в свя­зи с ре­ми­ли­та­ри­за­ци­ей Рейн­ской зо­ны в 1936 году, ита­ло-германская ин­тер­вен­ция в Ис­па­нии (1936-1939 годы), ан­шлюс Ав­ст­рии (1938) и др. СССР по­сле­до­ватель­но вы­сту­пал в Лиге Наций за кол­лек­тив­ное про­ти­во­дей­ст­вие ак­там аг­рес­сии и при­ме­не­ние к аг­рес­со­рам эф­фек­тив­ных санк­ций. По­зи­ция СССР не по­лу­чи­ла под­держ­ки со сто­ро­ны Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции. Лига Наций ока­за­лась не­спо­соб­на пре­дот­вра­тить воз­ник­но­ве­ние 2-й ми­ро­вой вой­ны . Обо­ст­рив­шие­ся с осе­ни 1939 года про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду, с од­ной сто­ро­ны, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей, а с дру­гой - СССР, про­ти­во­дей­ст­во­вав­шим по­пыт­кам втя­нуть его в вой­ну, сде­ла­ли не­же­ла­тель­ным для западных дер­жав при­сут­ст­вие СССР в Лиге Наций. Ис­поль­зо­вав в ка­че­ст­ве пред­ло­га советско-финляндскую вой­ну 1939-1940 годов, пра­ви­тель­ст­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции до­би­лись при­ня­тия Со­ве­том Лиги Наций 14.12.1939 года ре­ше­ния об ис­клю­че­нии СССР из Ли­ги. С это­го мо­мен­та дея­тель­ность Лиги Наций фак­ти­че­ски пре­кра­ти­лась. По­сле об­ра­зо­ва­ния Ор­га­ни­за­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций Лига Наций офи­ци­аль­но ли­к­ви­ди­ро­ва­на по ре­ше­нию спе­ци­аль­но со­зван­ной Ас­самб­леи (апрель 1946 года).

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