ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ
ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ - региональная межправительственная политических организация независимых арабских государств.
Основана 22.3.1945 года в городе Каир на конференции представителей семи стран-учредителей: Египта (исключён в марте 1979 года, членство восстановлено в мае 1989 года), Ирака, Сирии, Ливана, Трансиордании (с 1946 года Иордания), Саудовской Аравии и Йемена. После достижения независимости в ЛАГ вступили другие арабские и союзные им неарабские государства: Ливия (1953), Судан (1956), Тунис, Марокко (1958), Кувейт (1961), Алжир (1962), Катар, Бахрейн, Оман и Объединённые Арабские Эмираты (1971), Мавритания (1973), Сомали (1974), Джибути (1977), Коморские острова (Коморы; 1993). С 1964 года в работе ЛАГ участвует Организация освобождения Палестины (официально вошла в 1976 году). В принятом 22.3.1945 года Пакте ЛАГ излагались её базовые принципы: укрепление отношений между странами-участницами, координация их политических действий, защита независимости, а также рассмотрение вопросов, затрагивающих интересы всех арабских стран. Особое внимание ЛАГ уделяет нефтяной политике арабских государств, а также вопросам экономического сотрудничества.
Высший орган ЛАГ - Совет Лиги, созываемый дважды в год (в марте и сентябре) на уровне министров иностранных дел. Совет также может собираться на внеочередные заседания по запросам, поступившим не менее чем от двух стран - участниц ЛАГ. В Совете каждое государство имеет один голос, независимо от того, какую территорию оно занимает и какова численность его населения. Председательствующие в Совете сменяются согласно расположению государств-членов в списке (в порядке арабского алфавита). Согласно статье 7 Пакта, решения Совета и организаций при ЛАГ обязательны только для тех стран-участниц, которые за них голосовали. При Совете ЛАГ действуют Политический комитет, Совет совместной обороны, Экономический совет, Комитет начальников штабов вооруженных сил и др. Между сессиями Совета (2 раза в год) постоянным исполнительным органом является Секретариат во главе с генеральным секретарём, избираемым Советом на 5 лет. Резиденции ЛАГ и генерального секретаря ЛАГ находятся в Каире. ЛАГ имеет представительства или информационные бюро во Франции, Великобритании, ФРГ, Испании, Австрии, Италии, Бельгии, Швейцарии, Греции, Канаде, США, Бразилии, Аргентине, Мексике, Японии, Китае, Индии, Кении, Сенегале, Эфиопии, а также в Российской Федерации.
В 1950 году страны - участницы ЛАГ заключили Договор о совместной обороне и экономическом сотрудничестве и образовали Объединённый совет обороны (в него входят министры иностранных дел и министры обороны), а также Постоянную военную комиссию (включает начальников генеральных штабов и их представителей). В 1950 году Лиге был предоставлен статус наблюдателя при ООН. В марте 1977 года в Каире ЛАГ провела совместную с Организацией африканского единства (с 2002 года Африканский союз) первую конференцию глав арабских и африканских государств, на которой был принят «Документ об организации и осуществлении арабо-африканского сотрудничества» и создан постоянный комитет по координации действий в этом направлении. В июне 1996 года в Каире на совещании в верхах лидерами арабских государств выработана согласованная позиция по основным проблемам ближневосточного урегулирования. В 1990-х - начале 2000-х годов ЛАГ активно выступала за урегулирование ситуации вокруг Ирака мирными средствами. В марте 2005 года на Алжирском саммите ЛАГ был создан временный Общеарабский парламент (первая сессия состоялась 27.12.2005 года в Каире) и решено, что в течение первых 5 лет парламент будет формироваться путём делегирования в него по 4 представителя от 22 арабских стран, включая Палестинскую национальную автономию; в дальнейшем планируется переход к прямым выборам.