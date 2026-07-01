ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ

ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ - региональная межправительственная политических организация независимых арабских государств.

Ос­но­ва­на 22.3.1945 года в городе Ка­ир на кон­фе­рен­ции пред­ста­ви­те­лей се­ми стран-уч­ре­ди­те­лей: Егип­та (ис­клю­чён в мар­те 1979 года, член­ст­во вос­ста­нов­ле­но в мае 1989 года), Ира­ка, Си­рии, Ли­ва­на, Транс­иор­да­нии (с 1946 года Иор­да­ния), Сау­дов­ской Ара­вии и Йе­ме­на. По­сле дос­ти­же­ния не­за­ви­си­мо­сти в ЛАГ всту­пи­ли другие араб­ские и со­юз­ные им не­араб­ские го­су­дар­ст­ва: Ли­вия (1953), Су­дан (1956), Ту­нис, Ма­рок­ко (1958), Ку­вейт (1961), Ал­жир (1962), Ка­тар, Бах­рейн, Оман и Объ­еди­нён­ные Арабские Эми­ра­ты (1971), Мав­ри­та­ния (1973), Со­ма­ли (1974), Джи­бу­ти (1977), Ко­мор­ские ост­ро­ва (Ко­мо­ры; 1993). С 1964 года в ра­бо­те ЛАГ уча­ст­ву­ет Ор­га­ни­за­ция ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны (офи­ци­аль­но во­шла в 1976 году). В при­ня­том 22.3.1945 года Пак­те ЛАГ из­ла­га­лись её ба­зо­вые прин­ци­пы: ук­ре­п­ле­ние от­ноше­ний ме­ж­ду стра­на­ми-уча­ст­ни­ца­ми, ко­ор­ди­на­ция их по­ли­тических дей­ст­вий, за­щи­та не­за­ви­си­мо­сти, а так­же рас­смот­ре­ние во­про­сов, за­тра­ги­ваю­щих ин­те­ре­сы всех арабских стран. Осо­бое вни­ма­ние ЛАГ уде­ля­ет неф­тя­ной по­ли­ти­ке арабских го­су­дарств, а так­же во­про­сам эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва.

Выс­ший ор­ган ЛАГ - Со­вет Ли­ги, со­зы­вае­мый два­ж­ды в год (в мар­те и сен­тяб­ре) на уров­не ми­ни­ст­ров иностранных дел. Со­вет так­же мо­жет со­би­рать­ся на вне­оче­ред­ные за­се­да­ния по за­про­сам, по­сту­пив­шим не ме­нее чем от двух стран - уча­ст­ниц ЛАГ. В Со­ве­те ка­ж­дое го­су­дар­ст­во име­ет один го­лос, не­за­ви­си­мо от то­го, ка­кую тер­ри­то­рию оно за­ни­ма­ет и ка­ко­ва чис­лен­ность его на­се­ле­ния. Пред­се­да­тель­ст­вую­щие в Со­ве­те сме­ня­ют­ся со­глас­но рас­по­ло­же­нию го­су­дарств-чле­нов в спи­ске (в по­ряд­ке арабского ал­фа­ви­та ). Со­глас­но статье 7 Пак­та, ре­ше­ния Со­ве­та и ор­га­ни­за­ций при ЛАГ обя­за­тель­ны толь­ко для тех стран-уча­ст­ниц, ко­то­рые за них го­ло­со­ва­ли. При Со­ве­те ЛАГ дей­ст­ву­ют По­ли­тический комитет, Со­вет со­вме­ст­ной обо­ро­ны, Эко­но­мический со­вет, Комитет на­чаль­ни­ков шта­бов воо­руженных сил и др. Ме­ж­ду сес­сия­ми Со­ве­та (2 раза в год) по­сто­ян­ным ис­пол­нительным ор­га­ном яв­ля­ет­ся Сек­ре­та­ри­ат во гла­ве с ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём, из­би­рае­мым Со­ве­том на 5 лет. Ре­зи­ден­ции ЛАГ и ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЛАГ на­хо­дят­ся в Каи­ре. ЛАГ име­ет пред­ста­ви­тель­ст­ва или ин­фор­мационные бю­ро во Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, ФРГ, Ис­па­нии, Ав­ст­рии, Ита­лии, Бель­гии, Швей­ца­рии, Гре­ции, Ка­на­де, США, Бра­зи­лии, Ар­ген­ти­не, Мек­си­ке, Япо­нии, Ки­тае, Ин­дии, Ке­нии, Се­не­га­ле, Эфио­пии, а так­же в Российской Фе­де­ра­ции.

В 1950 году стра­ны - уча­ст­ни­цы ЛАГ за­клю­чи­ли До­го­вор о со­вме­ст­ной обо­ро­не и эко­но­мическом со­труд­ни­че­ст­ве и об­ра­зо­ва­ли Объ­е­ди­нён­ный со­вет обо­ро­ны (в не­го вхо­дят ми­ни­ст­ры иностранных дел и ми­ни­ст­ры обо­ро­ны), а так­же По­сто­ян­ную во­енную ко­мис­сию (вклю­ча­ет на­чаль­ни­ков ге­не­раль­ных шта­бов и их пред­ста­ви­те­лей). В 1950 году Ли­ге был пре­дос­тав­лен ста­тус на­блю­да­те­ля при ООН. В мар­те 1977 года в Каи­ре ЛАГ про­ве­ла со­вме­ст­ную с Организаци­ей африканского един­ст­ва (с 2002 года Африканский со­юз) пер­вую кон­фе­рен­цию глав арабских и африканских го­су­дарств, на ко­то­рой был при­нят «До­ку­мент об ор­га­ни­за­ции и осу­ще­ст­в­ле­нии ара­бо-африканского со­труд­ни­че­ст­ва» и соз­дан по­сто­ян­ный ко­ми­тет по ко­ор­ди­на­ции дей­ст­вий в этом на­прав­ле­нии. В ию­не 1996 года в Каи­ре на со­ве­ща­нии в вер­хах ли­де­ра­ми арабских го­су­дарств вы­ра­бо­та­на со­гла­со­ван­ная по­зи­ция по основным про­бле­мам ближ­не­во­сточ­но­го уре­гу­ли­ро­ва­ния. В 1990-х - начале 2000-х годов ЛАГ ак­тив­но вы­сту­па­ла за уре­гу­ли­ро­ва­ние си­туа­ции во­круг Ира­ка мир­ны­ми сред­ст­ва­ми . В мар­те 2005 года на Ал­жир­ском сам­ми­те ЛАГ был соз­дан временный Об­ще­араб­ский пар­ла­мент (пер­вая сес­сия со­стоя­лась 27.12.2005 года в Каи­ре) и ре­ше­но, что в те­че­ние пер­вых 5 лет пар­ла­мент бу­дет фор­ми­ро­вать­ся пу­тём де­ле­ги­ро­ва­ния в не­го по 4 пред­ста­ви­те­ля от 22 арабских стран, вклю­чая Па­ле­стин­скую национальную ав­то­но­мию; в даль­ней­шем пла­ни­ру­ет­ся пе­ре­ход к пря­мым вы­бо­рам.

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