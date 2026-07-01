ЛИФЛЯНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ЛИФЛЯНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на западе России и Российской империи.
Центр - город Рига. Образована как Рижская губерния указом царя Петра I от 28.07(08.08).1713 года. В её состав вошли территория Лифляндии, завоёванная в ходе Северной войны 1700-1721 годов, а также часть упразднённой Смоленской губернии. Делилась на 9 уездов: Бельский, Венденский, Вяземский, Дорогобужский, Перновский, Рижский, Рославльский, Смоленский, Эзельский. По сенатскому указу от 29.05(09.06).1719 года разделена на две провинции: Рижскую и Смоленскую. В 1722 году к Рижской губернии присоединён город Дерпт (ныне Тарту), который имел особое управление, с уездом. В 1726 году Смоленская провинция выделена из состава Рижской губернии в самостоятоятельную губернию.
Указом императрицы Екатерины II от 3(14).07.1783 года Рижская губерния преобразована в Рижское наместничество. Делилось на 9 уездов: Валкский, Венденский, Вольмарский, Дерптский (с 1893 года Юрьевский), Кирумпекойкульский (с 1784 года Верроский), Перновский, Рижский, Феллинский, Эзельский (с 1784 года Аренсбургский). Указом императора Павла I от 12(23).12.1796 года Рижское наместничество переименовано в Лифляндскую губернию Площадь свыше 48,5 тыс. км2; население свыше 1,3 млн. человек (1897; около 45% - латыши, около 40% - эстонцы, 8% - немцы, 5% - русские, а также евреи и поляки).
Лифляндская губерния была одной из наиболее развитых в экономическм отношении губерний Прибалтики. В результате крестьянской реформы в Остзейском крае 1804-1819 годов в Лифляндской губернии отменено крепостное право, крестьяне получили личную свободу, однако вся земля осталась у немецких помещиков (к начану XX века в их руках находилось свыше 51% земли). Законами 1849 и 1860 годов крестьянам разрешалось покупать земли в личную собственность, однако к началу XX века до 80% сельских жителей составляли безземельные.
Осноынфе сельско-хозяйственные культуры: рожь, пшеница, овёс, ячмень, гречиха, горох, чечевица, бобы, картофель. Повсеместно были развиты садоводство (фрукты из Лифляндской губернии поступали в СанктПетербург, а также в Великое княжество Финляндское) и животноводство; морское и речное рыболовство. Формировалась прослойка зажиточных крестьян, являвшихся (наряду с помещиками) главными поставщиками товарной сельско-хозяйственной продукции. Значительное распространение получили отхожие промыслы и батрачество, были развиты кустарные промыслы, в том числе гончарный, плетение сетей и др.
Во 2-й половине XIX века в Лифляндской губернии (главным образом в Риге) начала активно развиваться промышленноссть: в 1900 году действовали 1215 предприятий (2/3 находилось в Риге, в т. ч. Рижская фабрика Т-ва М. С. Кузнецова, Рижский вагоностроительный завод Общества «Феникс»), в основном обрабатывающие. Рига стала важнейшим портом Прибалтики.
В концу XIX - началу XX веков Лифлянская губерния обладала одной из наиболее развитых сетей железных дорог среди губерний Российской империи, по её территории прошли линии: Рига - Динабург (1861), Торенсберг (предместье Риги) - Митава (1868), Рига - Мюльграбен (1872), Рига - Больдераа (1873), Тапс - Дерпт (1876), Рига - Валк (1889), Валк - Дерпт (1889), Валк - Пернов с веткой на Феллин (1897), Феллин - Ревель (1901), Валк - Мариенбург - Штокмансгоф (1903), Смильтен - Гайнаш (1912).
Во время 1-й мировой войны (к концу 1915 года) Лифляндская губерния оказалась в прифронтовой зоне, на её территории дислоцировалась 12-я армия Северного фронта. В 1915-1917 годы в Лифяндской губернии размещались беженцы из Курляндской губернии. В 1915 году проведена массовая эвакуация промышленности в восточные районы Российской империи (только из Риги эвакуировано около 920 предприятий и 75 тысяч рабочих).
После Февральской революции 1917 года Временное правительство 12(25).04.1917 года декларировало автономию Эстонии и определило её границы, в частности к ней отошла значительная часть Лифляндской губернии (Аренсбургский, Валкский, Верроский, Перновский, Феллинский, Юрьевский уезды). Оставшиеся уезды Лифляндской губернии (Рижский, Венденский и Вольмарский) позднее вошли в состав Латвийской республики. Окончательно эти изменения закреплены Юрьевским договором 1920 года и Рижским мирным договором 1920 года.