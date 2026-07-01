ЛИФЛЯНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЛИФЛЯНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца на за­па­де Рос­сии и Российской им­пе­рии.

Центр - город Ри­га. Об­ра­зо­ва­на как Риж­ская губерния ука­зом ца­ря Пет­ра I от 28.07(08.08).1713 года. В её со­став во­шли тер­ри­то­рия Лиф­лян­дии, за­воё­ван­ная в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов, а так­же часть уп­разд­нён­ной Смо­лен­ской гу­бер­нии. Де­ли­лась на 9 уез­дов: Бель­ский, Вен­ден­ский, Вя­зем­ский, До­ро­го­буж­ский, Пер­нов­ский, Риж­ский, Ро­славль­ский, Смо­лен­ский, Эзель­ский. По се­нат­ско­му ука­зу от 29.05(09.06).1719 года раз­де­ле­на на две про­вин­ции: Риж­скую и Смо­лен­скую. В 1722 году к Риж­ской губернии при­сое­ди­нён город Дерпт (ны­не Тар­ту), ко­то­рый имел осо­бое уп­рав­ле­ние, с уез­дом. В 1726 году Смо­лен­ская провинция вы­де­ле­на из со­ста­ва Риж­ской губернии в са­мо­сто­ятоятельную гу­бер­нию.

Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 3(14).07.1783 года Риж­ская губерния пре­об­ра­зо­ва­на в Риж­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во. Де­ли­лось на 9 уез­дов: Валк­ский, Вен­ден­ский, Воль­мар­ский, Дерпт­ский (с 1893 года Юрь­ев­ский), Ки­рум­пе­кой­куль­ский (с 1784 года Вер­ро­ский), Пер­нов­ский, Риж­ский, Фел­лин­ский, Эзель­ский (с 1784 года Аренс­бург­ский). Ука­зом императора Пав­ла I от 12(23).12.1796 года Риж­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во пе­ре­име­но­ва­но в Лифляндскую губернию Площадь свыше 48,5 тыс. км2; население свыше 1,3 млн. человек (1897; около 45% - ла­ты­ши, около 40% - эс­тон­цы, 8% - нем­цы, 5% - рус­ские, а так­же ев­реи и по­ля­ки).

Лифляндская губерния бы­ла од­ной из наи­бо­лее раз­ви­тых в эко­но­мическм от­но­ше­нии гу­бер­ний При­бал­ти­ки. В ре­зуль­та­те кре­сть­ян­ской ре­фор­мы в Ост­зей­ском крае 1804-1819 годов в Лифляндской губернии от­ме­не­но кре­по­ст­ное пра­во, кре­сть­я­не по­лу­чи­ли лич­ную сво­бо­ду, од­на­ко вся зем­ля ос­та­лась у немецких по­ме­щи­ков (к начану XX века в их ру­ках на­хо­ди­лось свыше 51% зем­ли). За­ко­на­ми 1849 и 1860 годов кре­сть­я­нам раз­ре­ша­лось по­ку­пать зем­ли в лич­ную соб­ст­вен­ность, од­на­ко к началу XX века до 80% сель­ских жи­те­лей со­став­ля­ли без­зе­мель­ные.

Осноынфе сельско-хозяйственные куль­ту­ры: рожь, пше­ни­ца, овёс, яч­мень, гре­чи­ха, го­рох, че­че­ви­ца, бо­бы, кар­то­фель. По­все­ме­ст­но бы­ли раз­ви­ты са­до­вод­ст­во (фрук­ты из Лифляндской губернии по­сту­па­ли в СанктПе­тер­бург, а так­же в Великое княжество Фин­лянд­ское) и жи­вот­но­вод­ст­во; морское и реч­ное ры­бо­лов­ст­во. Фор­ми­ро­ва­лась про­слой­ка за­жи­точ­ных кре­сть­ян, яв­ляв­ших­ся (на­ря­ду с по­ме­щи­ка­ми) главными по­став­щи­ка­ми то­вар­ной сельско-хозяйственной про­дук­ции. Зна­чительное рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли от­хо­жие про­мыс­лы и бат­ра­че­ст­во, бы­ли раз­ви­ты кус­тар­ные про­мыс­лы, в том числе гон­чар­ный, пле­те­ние се­тей и др.

Во 2-й половине XIX века в Лифляндской губернии (главным образом в Ри­ге) на­ча­ла ак­тив­но раз­ви­вать­ся промышленноссть: в 1900 году дей­ст­во­ва­ли 1215 пред­при­ятий (2/3 на­хо­ди­лось в Ри­ге, в т. ч. Риж­ская фаб­ри­ка Т-ва М. С. Куз­не­цо­ва, Риж­ский ва­го­но­стро­ительный за­вод Общества «Фе­никс»), в основном об­ра­ба­ты­ваю­щие. Ри­га ста­ла важ­ней­шим пор­том При­бал­ти­ки.

В концу XIX - началу XX веков Лифлянская губерния об­ла­да­ла од­ной из наи­бо­лее раз­ви­тых се­тей же­лез­ных до­рог сре­ди гу­бер­ний Российской им­пе­рии, по её тер­ри­то­рии про­шли ли­нии: Ри­га - Ди­на­бург (1861), То­ренс­берг (предместье Ри­ги) - Ми­та­ва (1868), Ри­га - Мюль­гра­бен (1872), Ри­га - Боль­де­раа (1873), Тапс - Дерпт (1876), Ри­га - Валк (1889), Валк - Дерпт (1889), Валк - Пер­нов с вет­кой на Фел­лин (1897), Фел­лин - Ре­вель (1901), Валк - Ма­ри­ен­бург - Шток­манс­гоф (1903), Смиль­тен - Гай­наш (1912).

Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны (к концу 1915 года) Лифляндская губерния ока­за­лась в приф­рон­то­вой зо­не, на её тер­ри­то­рии дис­ло­ци­ро­ва­лась 12-я ар­мия Северного фрон­та. В 1915-1917 годы в Лифяндской губернии раз­ме­ща­лись бе­жен­цы из Кур­лянд­ской губернии. В 1915 году про­ве­де­на мас­со­вая эва­куа­ция промышленности в восточные рай­оны Российской им­пе­рии (толь­ко из Ри­ги эва­куи­ро­ва­но около 920 пред­при­ятий и 75 тысяч ра­бо­чих).

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года Временное пра­ви­тель­ст­во 12(25).04.1917 года дек­ла­ри­ро­ва­ло ав­то­но­мию Эс­то­нии и оп­ре­де­ли­ло её гра­ни­цы, в ча­ст­но­сти к ней ото­шла зна­чительная часть Лифляндской губернии (Аренс­бург­ский, Валк­ский, Вер­ро­ский, Пер­нов­ский, Фел­лин­ский, Юрь­ев­ский уез­ды). Ос­тав­шие­ся уез­ды Лифляндской губернии (Риж­ский, Вен­ден­ский и Воль­мар­ский) позд­нее во­шли в со­став Латвийской рес­пуб­ли­ки. Окон­ча­тель­но эти из­ме­не­ния за­кре­п­ле­ны Юрь­ев­ским до­го­во­ром 1920 года и Риж­ским мир­ным до­го­во­ром 1920 года.

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