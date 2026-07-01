ЛИФЛЯНДИЯ

ЛИФЛЯНДИЯ (нем. Livland) - Шведская про­вин­ция в XVII - начале XVIII века.

Центр - город Ри­га. Ох­ва­ты­ва­ла часть Ли­во­нии, за­воё­ван­ную Шве­ци­ей в хо­де поль­ско-шведской войн 1620-1625 годов и 1626-1629 годов и вхо­див­шую ра­нее в со­став За­двин­ско­го гер­цог­ст­ва. Офи­ци­аль­но за­кре­п­ле­на за Шве­ци­ей по ус­ло­ви­ям Альт­марк­ско­го пе­ре­ми­рия 1629 года и Олив­ско­го ми­ра 1660 года. Управ­ля­лась генерал-гу­бер­на­то­ром, на­зна­чае­мым ко­ро­лём, так­же в Лифляндии со­зы­ва­лись ланд­та­ги (в 1694 году в ре­зуль­та­те кон­флик­та ме­ст­но­го дво­рян­ст­ва с генерад-гу­бер­на­то­ром дея­тель­ность ланд­та­га бы­ла по­став­ле­на под кон­троль генерал-губернатора). В 1630-1640-е годы про­ве­де­на су­деб­ная ре­фор­ма. В пе­ри­од русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов тер­ри­то­рия Лифляндии (в т. ч. Ди­на­бург, Дерпт, Воль­мар и другие го­ро­да) бы­ла вре­мен­но за­ня­та русскими вой­ска­ми. В хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов тер­ри­то­рия Лифляндии в 1709-1713 годы вновь за­ня­та русскими вой­ска­ми и со­ста­ви­ла яд­ро Риж­ской губернии (см. в статье Лиф­лянд­ская гу­бер­ния). Вклю­че­ние Лифлянлии в со­став Рос­сии за­кре­п­ле­но Ни­штадт­ским ми­ром 1721 года.

В Латвийской рес­пуб­ли­ке тер­ри­то­рия ис­то­рической Лифляндии (без острова Саа­ре­маа и город Ри­га с ок­ре­ст­но­стя­ми) со­ста­ви­ла один из её ре­гио­нов (куль­тур­но-ис­то­рических кра­ёв) - Вид­зе­ме.

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