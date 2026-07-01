ЛИФЛЯНДИЯ
ЛИФЛЯНДИЯ (нем. Livland) - Шведская провинция в XVII - начале XVIII века.
Центр - город Рига. Охватывала часть Ливонии, завоёванную Швецией в ходе польско-шведской войн 1620-1625 годов и 1626-1629 годов и входившую ранее в состав Задвинского герцогства. Официально закреплена за Швецией по условиям Альтмаркского перемирия 1629 года и Оливского мира 1660 года. Управлялась генерал-губернатором, назначаемым королём, также в Лифляндии созывались ландтаги (в 1694 году в результате конфликта местного дворянства с генерад-губернатором деятельность ландтага была поставлена под контроль генерал-губернатора). В 1630-1640-е годы проведена судебная реформа. В период русско-шведской войны 1656-1658 годов территория Лифляндии (в т. ч. Динабург, Дерпт, Вольмар и другие города) была временно занята русскими войсками. В ходе Северной войны 1700-1721 годов территория Лифляндии в 1709-1713 годы вновь занята русскими войсками и составила ядро Рижской губернии (см. в статье Лифляндская губерния). Включение Лифлянлии в состав России закреплено Ништадтским миром 1721 года.
В Латвийской республике территория исторической Лифляндии (без острова Сааремаа и город Рига с окрестностями) составила один из её регионов (культурно-исторических краёв) - Видземе.