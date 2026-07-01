ЛИФАРЬ СЕРЖ

ЛИФА́РЬ (Lifar) СЕРЖ (настоящее имя и от­че­ст­во Сер­гей Ми­хай­ло­вич) - российский и французский ар­тист ба­ле­та, хо­рео­граф, пе­да­гог, те­ат­раль­ный дея­тель.

С 1921 года учил­ся в ки­ев­ской сту­дии Б. Ф. Ни­жин­ской. С 1923 года жил во Фран­ции. В 1923-1929 годы ра­бо­тал в труп­пе Рус­ский ба­лет Дя­ги­ле­ва и обу­чал­ся у Э. Чек­кет­ти. Ис­пол­нил главные пар­тии в ба­ле­тах «Апол­лон Му­са­гет» И. Ф. Стра­вин­ско­го, «Блуд­ный сын» С. С. Про­кофь­е­ва (оба - в по­ста­нов­ке Дж. Ба­лан­чи­на) и др. Тан­цов­щик клас­сической шко­лы, об­ла­дав­ший раз­ви­той тех­ни­кой, дра­ма­тической экс­прес­си­ей и ли­рическим да­ром, Лифарь с середины 1930-х годов ог­ра­ни­чил свой ре­пер­ту­ар глаными пар­тия­ми в собственных по­ста­нов­ках. Как хо­рео­граф впер­вые вы­сту­пил в 1929 году («Бай­ка про Ли­су, Пе­ту­ха, Ко­та да Ба­ра­на» Стра­вин­ско­го). В 1930-1944, 1947-1959, 1962-1963 годы и в 1977 году ба­лет­мей­стер, со­лист (до 1956 года) и пе­да­гог Па­риж­ской опе­ры. В 1944-1947 годы ру­ко­во­дил труп­пой «Ну­во бал­ле де Мон­те-Кар­ло». Ра­бо­тал как ба­лет­мей­стер в различных стра­нах. В 1947 году ос­но­вал в Па­ри­же Институт хо­рео­гра­фии; с 1955 года вёл курс ис­то­рии и тео­рии тан­ца в Сор­бон­не. Дея­тель­ность Лифаря име­ла боль­шое зна­че­ние для ут­вер­жде­ния на французской сце­не прин­ци­пов русской хо­рео­гра­фии XX века, воз­ро­ж­де­ния французского ба­ле­та в 1920-1940-е годы. Под его ру­ко­во­дством ба­лет­ная труп­па Па­риж­ской опе­ры ста­ла од­ной из луч­ших в Ев­ро­пе. По­ста­вил бо­лее 200 ба­ле­тов, в т. ч.: «Икар» на рит­мы Ж. Си­фе­ра и Лифаря в ор­ке­ст­ров­ке А. До­ра­ти при уча­стии А. Онег­ге­ра (1935), «Сюи­та в бе­лом» на музыку Э. Ла­ло (1943), «Шо­та Рус­та­ве­ли» Онег­ге­ра, Н. Н. Че­реп­ни­на, Т. Ар­са­ни (1945), «Ро­мео и Джуль­ет­та» на музыку П. И. Чай­ков­ско­го (1949), «Даф­нис и Хлоя» М. Ра­ве­ля (1958), «Пи­ко­вая да­ма» на музыку Чай­ков­ско­го (1960). Ба­ле­там Лифаря при­су­щи изо­щрён­ная сти­ли­за­ция и ста­ту­ар­ность ми­зан­сцен, по­рой -– па­те­ти­ка и ме­ло­дра­ма­тизм. Его пла­стический язык от­ли­ча­ла скульп­тур­но-жи­во­пис­ная вы­ра­зи­тель­ность. Тща­тель­но раз­ра­ба­ты­вая пар­тии про­та­го­ни­стов, про­ти­во­пос­тав­ляя их кор­де­ба­ле­ту, Лифарь по­вы­сил зна­че­ние муж­ско­го тан­ца в ба­ле­те. Ав­тор многих ис­то­рических и тео­ре­тических тру­дов о ба­ле­те.

Сочинения:

Le manifeste du chorégraphe. P., 1935;

La danse: le grand courants de la danse acad ́emi­que. P., 1938;

Pensées sur la danse. P., 1946;

Traité de danse académique. [P.], 1949;

Histoire du ballet russe. P., [1950];

Traité de chorégra­phie. [P.], 1952;

Au service de la danse... P., 1958;

La Danse: la danse aca­démique et l’art chorégraphique. [Gen., 1965];

Histoire du ballet. P., 1966;

Страд­ные го­ды. К., 1994; Ме­муа­ры Ика­ра. М., 1995;

Дя­ги­лев и с Дя­ги­ле­вым. М., 2005.