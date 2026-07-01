ЛИФАРЬ СЕРЖ
ЛИФА́РЬ (Lifar) СЕРЖ (настоящее имя и отчество Сергей Михайлович) - российский и французский артист балета, хореограф, педагог, театральный деятель.
С 1921 года учился в киевской студии Б. Ф. Нижинской. С 1923 года жил во Франции. В 1923-1929 годы работал в труппе Русский балет Дягилева и обучался у Э. Чеккетти. Исполнил главные партии в балетах «Аполлон Мусагет» И. Ф. Стравинского, «Блудный сын» С. С. Прокофьева (оба - в постановке Дж. Баланчина) и др. Танцовщик классической школы, обладавший развитой техникой, драматической экспрессией и лирическим даром, Лифарь с середины 1930-х годов ограничил свой репертуар глаными партиями в собственных постановках. Как хореограф впервые выступил в 1929 году («Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана» Стравинского). В 1930-1944, 1947-1959, 1962-1963 годы и в 1977 году балетмейстер, солист (до 1956 года) и педагог Парижской оперы. В 1944-1947 годы руководил труппой «Нуво балле де Монте-Карло». Работал как балетмейстер в различных странах. В 1947 году основал в Париже Институт хореографии; с 1955 года вёл курс истории и теории танца в Сорбонне. Деятельность Лифаря имела большое значение для утверждения на французской сцене принципов русской хореографии XX века, возрождения французского балета в 1920-1940-е годы. Под его руководством балетная труппа Парижской оперы стала одной из лучших в Европе. Поставил более 200 балетов, в т. ч.: «Икар» на ритмы Ж. Сифера и Лифаря в оркестровке А. Дорати при участии А. Онеггера (1935), «Сюита в белом» на музыку Э. Лало (1943), «Шота Руставели» Онеггера, Н. Н. Черепнина, Т. Арсани (1945), «Ромео и Джульетта» на музыку П. И. Чайковского (1949), «Дафнис и Хлоя» М. Равеля (1958), «Пиковая дама» на музыку Чайковского (1960). Балетам Лифаря присущи изощрённая стилизация и статуарность мизансцен, порой -– патетика и мелодраматизм. Его пластический язык отличала скульптурно-живописная выразительность. Тщательно разрабатывая партии протагонистов, противопоставляя их кордебалету, Лифарь повысил значение мужского танца в балете. Автор многих исторических и теоретических трудов о балете.
Сочинения:
Le manifeste du chorégraphe. P., 1935;
La danse: le grand courants de la danse acad ́emique. P., 1938;
Pensées sur la danse. P., 1946;
Traité de danse académique. [P.], 1949;
Histoire du ballet russe. P., [1950];
Traité de chorégraphie. [P.], 1952;
Au service de la danse... P., 1958;
La Danse: la danse académique et l’art chorégraphique. [Gen., 1965];
Histoire du ballet. P., 1966;
Страдные годы. К., 1994; Мемуары Икара. М., 1995;
Дягилев и с Дягилевым. М., 2005.