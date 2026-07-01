ЛИЕУ ХАНЬ

Лие́у Хань (Принцесса Лиеу Хань, вьет. Liễu Hạnh) — центральный женский персонаж во вьетнамской мифологии и народных верованиях, одна из Четырех бессмертных духов.

Кем был исторический прототип Л. Х. и существовал ли он в принципе — является предметом научных дискуссий. Согласно местным верованиям, Л. Х. была одной из дочерей Нефритового императора (Юй-Ди). Считается, что в XV—XVII вв. она несколько раз воплощалась в человеческом обличье, часто меняя образ.

Культ Л. Х. получил распространение с XVI в.; в XVIII в. вклад в рост популярности Л. Х. внесла знаменитая поэтесса Доан Тхи Дием, посвятившая ей поэму, которая в свою очередь стала источником для появления новых мифов и преданий. В возникновении культа Л. Х. вьетнамские исследователи видят ответ народной религии на приниженное положение женщин в неоконфуцианстве, официально доминировавшем в стране в XV—XIX вв.

В Демократической Республике ­Вьетнам и Социалистической Республике Вьетнам культ Л. Х., как и многие другие религиозные традиции, был отодвинут на второй план, однако в последние годы интерес к нему возрос.

Л. Х. возглавляет пантеон Материнской религии, управляя Небесным дворцом в системе Четырех дворцов. Это верование в 2016 было признано ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Фестиваль в честь поминовения Л. Х. ежегодно проводится в третий день третьего лунного месяца. Наибольший масштаб культ Л. Х. приобрел в Сев. Вьетнаме.

Лит.: Dror O. Cult, Culture, and Authority: Princess Lieu Hanh in Vietnamese History. Honolulu, 2007; Trấn Ngọc Th^em. Cơ sở văn hoa Vie.t Nam. Ha Nội, 2011. М. А. Сюннерберг.