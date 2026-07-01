ЛИЕПАЯ
ЛИЕПАЯ - город на юго-западе Латвии.
Население 84,0 тысяч человек (2010; 3-й по числу жителей город страны после Риги и Даугавпилса). Расположен на побережье Балтийского моря, частично - на перешейке между морем и озером Лиепаяс, соединёнными каналом. Транспортный узел: железнодорожные линии на Ригу, Вильнюс, Вентспилс; автомагистрали на Ригу и Клайпеду. Морской порт; паромное сообщение с городом Травемюнде (Германия). Международный аэропорт.
Впервые упоминается в 1253 году как рыбацкий посёлок Лива (Līva) во владениях Ливонского ордена. В 1560 году после его распада под названием Либава передан в залог Пруссии. С 1609 года в составе Курляндского герцогства, городское право с 1625 года. В 1697 году началось строительство порта. С 1795 года в составе Российской империи, уездный город Курляндской губернии. Один из 5 крупнейших портов страны в начале XX века. В 1915 году в ходе 1-й мировой войны оккупирован германской армией. В 1917 году переименован в Лиепаю. В 1919 году место пребывания латвийского временного правительства, до 1940 года один из основных экономических центров Латвийской республики. В 1940 году Лиепая присоединена к СССР, в 1941 году оккупирована германской армией, освобождена 9.5.1945 года. В 1945-1991 годах в составе Латвийской ССР. В 1967 году Лиепая приобрела статус «закрытого города», одна из главных баз советского Балтийского флота. С 1991 года в Латвийской Республике.
Центральная часть Лиепаи (т. н. Старый город) со средневековой нерегулярной планировкой подверглась значительному разрушению в период 2-й мировой войны, реконструирована в 1953-1957 годах (архитекторы В.Г. Круглов, М. Жагаре). Среди архитектурных памятников - лютеранские церкви Святой Анны (1587, перестроена в 1890-1893 годах; алтарь 1697, мастер резьбы Н. Сефренс) и Святой Троицы (1742-1758 годы; архитектор И.Х. Дорн; резной деревянный алтарь и «герцогская ложа» в стиле рококо), православные церкви Святой Троицы (1867) и Святителя Алексия, митрополита Московского (1905-1907 годы) в русском стиле, католический собор Святого Иосифа (1894-1900 годы, алтарь XVIII века; резиденция епископа Курземского); здания водолечебницы (1902) и рынка Петертиргус (1910). Сохранилось свыше 200 деревянных строений XVII-XVIII веков (в т. ч. Дом ремесленников, дом Хойер, в котором в 1697 году жил Пётр I). Памятник погибшим морякам и рыбакам в Приморском парке. Новый город (к северу от канала) включает район Кароста (первоначально военный городок Порт императора Александра III, позднее военный порт), где сохранились постройки конца XIX - начала XX веков: здание Офицерского морского дворянского собрания (ныне Исторический музей ВМС), православный Свято-Никольский морской собор (1900-1903 годы, архитектор Вас.А. Косяков), водонапорная башня (1905, высота 37 м), тюрьма (гауптвахта; 1900; ныне музей). В микрорайоне Эзеркрасте - церковь Святого Мейнарда (перенесена из Ганновера в 2002 году).
Университет (основан в 1954 году как педагогический институт, современный статус с 2008 года). Лиепайский музей (открыт в 1924 году; здание 1901, архитекторы Э. фон Ине и М.П. Берчи); художественные галереи. Театр (1907; здание 1912-1915 годов; в 1930-е, 1960-1970-е годы работала оперная труппа), кукольный театр. Городской симфонический оркестр (1882). Основные концертные площадки: здание лютеранской церкви Святой Троицы (с органом мастера Г. А. Контиуса, 1773–80), Дом гор. латыш. об-ва (2004), концертный зал под открытым небом «Вей, ветерок!». Аллея славы латвийской музыки (2006). Ежегодно проводятся музыкальные фестивали - рок-музыки «Лиепайский янтарь» (с 1968 года, в августе), «Фестиваль фортепианных звёзд» (с 1993 года, в марте), «Baltic Beach Party» (с 2001 года, в июле), органной музыки (с 2002 года, в сентябре).
При спортивном клубе «Лиепаяс Металургс» созданы хоккейная (5-кратный чемпион Латвии) и футбольная (чемпион Латвии, 2005 и 2009) команды; первая выступает в одноименном ледовом дворце (1998; около 1140 мест), вторая - на стадионе «Даугава» (свыше 5 тысяч мест). В 2008 году открыт многофункциональный спортивный центр. Проводятся авторалли «Курземе» и международный шахматный турнир «Лиепаяс Рокаде».
Лиепая - приморский климатический и бальнеогрязевой курорт. Климат характеризуется мягкой зимой (средняя температура января -2 °C) и умеренно тёплым летом (средняя температура июля около 17 °C); осадков 630 мм в год. Наряду с климатотерапией и морскими купаниями проводится лечение торфяными грязями (из озёр Лиепаяс и Саулес-Муска) и минеральной водой (бромистая хлоридная натриевая; выведена в 1976 году на поверхность с глубины 1280 м), которая применяется для ванн. Лечение больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, гинекологическими заболеваниями.
Традиционно в экономике города ведущую роль играет обслуживание портовой деятельности и курортного хозяйства. Грузооборот порта около 4,4 миллионов тонн (2009; 3-е место после Вентспилса и Риги), основные грузы: зерно, металл и металлопродукция, лесоматериалы, нефть и нефтепродукты. Лиепая - 2-й после Риги индустриальный центр Латвии. Ведущее промышленное предприятие - передельный металлургический завод «Liepa̅jas Metalurgs» (единственное металлургическое предприятие в странах Балтии), производит сортовой прокат, холоднотянутую проволоку, гвозди, литейную продукцию и др. Фабрика «Laumа» (женское бельё), предприятия пищевой промышленности; производство стройматериалов. В пределах Лиепайской специальной экономической зоны (создана в 1997 году) наряду с логистическими компаниями (осуществляют экспедиторские, складские и другие услуги) действуют завод «Tosmares kuģubu̅ve̅tava» (судостроение и ремонт), предприятия по металло- и деревообработке, переработке рыбы и др.