ЛИЕПАЯ

ЛИЕПАЯ - город на юго-западе Латвии.

Население 84,0 тысяч человек (2010; 3-й по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Ри­ги и Дау­гав­пил­са). Рас­по­ло­жен на по­бе­режье Бал­тий­ско­го моря, час­тич­но - на пе­ре­шей­ке ме­ж­ду мо­рем и озером Лие­па­яс, со­еди­нён­ны­ми ка­на­лом. Транс­порт­ный узел: железнодорожные ли­нии на Ри­гу, Виль­нюс, Вент­с­пилс; ав­то­ма­ги­ст­ра­ли на Ри­гу и Клай­пе­ду. Морской порт; па­ром­ное со­об­ще­ние с городом Тра­ве­мюн­де (Гер­ма­ния). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт .

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1253 году как ры­бац­кий по­сё­лок Ли­ва (Līva) во вла­де­ни­ях Ли­вон­ско­го ор­де­на. В 1560 году по­сле его рас­па­да под названием Ли­ба­ва пе­ре­дан в за­лог Прус­сии. С 1609 года в со­ста­ве Кур­лянд­ско­го гер­цог­ст­ва, го­род­ское пра­во с 1625 года. В 1697 году на­ча­лось строи­тель­ст­во пор­та. С 1795 года в со­ста­ве Российской им­пе­рии, уезд­ный го­род Кур­лянд­ской гу­бер­нии. Один из 5 круп­ней­ших пор­тов стра­ны в начале XX века. В 1915 году в хо­де 1-й ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ван германской ар­ми­ей. В 1917 году пе­ре­име­но­ван в Лиепаю. В 1919 году ме­сто пре­бы­ва­ния латвийского временного пра­ви­тель­ст­ва, до 1940 года один из основных эко­но­мических цен­тров Латвийской рес­пуб­ли­ки. В 1940 году Лиепая при­сое­ди­не­на к СССР, в 1941 году ок­ку­пи­ро­ва­на германской ар­ми­ей, ос­во­бо­ж­де­на 9.5.1945 года. В 1945-1991 годах в со­ста­ве Латвийской ССР. В 1967 году Лиепая при­об­ре­ла ста­тус «за­кры­то­го го­ро­да», од­на из главных баз советского Балтийского фло­та. С 1991 года в Латвийской Рес­пуб­ли­ке.

Центральная часть Лиепаи (т. н. Ста­рый го­род) со средневековой не­ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой под­вер­глась зна­чительному раз­ру­ше­нию в пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1953-1957 годах (ар­хи­тек­то­ры В.Г. Круг­лов, М. Жа­га­ре). Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - лю­те­ран­ские церк­ви Святой Ан­ны (1587, пе­ре­строе­на в 1890-1893 годах; алтарь 1697, ма­стер резь­бы Н. Сефре­нс) и Святой Трои­цы (1742-1758 годы; архитектор И.Х. Дорн; рез­ной де­ревянный ал­тарь и «гер­цог­ская ло­жа» в сти­ле ро­ко­ко), пра­во­слав­ные церк­ви Святой Трои­цы (1867) и Святителя Алек­сия, митрополита Мо­с­ков­ско­го (1905-1907 годы) в рус­ском сти­ле, ка­то­лический со­бор Святого Ио­си­фа (1894-1900 годы, ал­тарь XVIII века; ре­зи­ден­ция епи­ско­па Кур­зем­ско­го); зда­ния во­до­ле­чеб­ни­цы (1902) и рын­ка Пе­тер­тир­гус (1910). Со­хра­ни­лось свыше 200 де­ревянных строе­ний XVII-XVIII веков (в т. ч. Дом ре­мес­лен­ни­ков, дом Хой­ер, в ко­то­ром в 1697 году жил Пётр I). Па­мят­ник по­гиб­шим мо­ря­кам и ры­ба­кам в При­мор­ском пар­ке. Но­вый го­род (к се­ве­ру от ка­на­ла) вклю­ча­ет рай­он Ка­ро­ста (пер­во­на­чаль­но во­енный го­ро­док Порт императора Алек­сан­д­ра III, позд­нее во­енный порт), где со­хра­ни­лись по­строй­ки конца XIX - начала XX веков: зда­ние Офи­цер­ско­го морского дво­рян­ско­го со­б­ра­ния (ны­не Ис­то­рический му­зей ВМС), пра­во­слав­ный Свя­то-Ни­коль­ский морской со­бор (1900-1903 годы, архитектор Вас.А. Ко­сяков), во­до­на­пор­ная баш­ня (1905, высота 37 м), тюрь­ма (га­упт­вах­та; 1900; ны­не му­зей). В мик­ро­рай­оне Эзер­кра­сте - церковь Святого Мей­нар­да (пе­ре­не­се­на из Ган­но­ве­ра в 2002 году).

Университет (ос­но­ван в 1954 году как пе­да­го­гический институт, современный ста­тус с 2008 года). Лие­пай­ский му­зей (от­крыт в 1924 году; зда­ние 1901, ар­хи­тек­то­ры Э. фон Ине и М.П. Бер­чи); ху­дожественные га­ле­реи. Те­атр (1907; зда­ние 1912-1915 годов; в 1930-е, 1960-1970-е годы ра­бо­тала опер­ная труп­па), ку­коль­ный те­атр. Городской сим­фо­нический ор­кестр (1882). Основные кон­церт­ные пло­щад­ки: зда­ние лю­те­ран­ской церкви Святой Трои­цы (с ор­га­ном мас­те­ра Г. А. Кон­тиу­са, 1773–80), Дом гор. ла­тыш. об-ва (2004), кон­церт­ный зал под от­кры­тым не­бом «Вей, ве­те­рок!». Ал­лея сла­вы латвийской му­зы­ки (2006). Еже­год­но про­во­дят­ся музыкальные фес­ти­ва­ли - рок-му­зыки «Лие­пай­ский ян­тарь» (с 1968 года, в ав­гу­сте), «Фес­ти­валь фор­те­пи­ан­ных звёзд» (с 1993 года, в мар­те), «Baltic Beach Party» (с 2001 года, в ию­ле), ор­ган­ной му­зы­ки (с 2002 года, в сен­тяб­ре).

При спор­тив­ном клу­бе «Лие­па­яс Ме­та­лургс» соз­да­ны хок­кей­ная (5-крат­ный чем­пи­он Лат­вии) и фут­боль­ная (чем­пи­он Лат­вии, 2005 и 2009) ко­ман­ды; пер­вая вы­сту­па­ет в од­но­именном ле­до­вом двор­це (1998; около 1140 мест), вто­рая - на ста­дио­не «Дау­га­ва» (свыше 5 тысяч мест). В 2008 году от­крыт мно­го­функ­цио­наль­ный спор­тив­ный центр. Про­во­дят­ся ав­то­рал­ли «Кур­зе­ме» и ме­ж­ду­народный шах­мат­ный тур­нир «Лие­па­яс Ро­ка­де».

Лиепая - при­мор­ский кли­ма­тический и баль­нео­гря­зе­вой ку­рорт. Кли­мат ха­рак­те­ри­зу­ет­ся мяг­кой зи­мой (средняя температура ян­ва­ря -2 °C) и уме­рен­но тё­п­лым ле­том (средняя температура ию­ля около 17 °C); осад­ков 630 мм в год. На­ря­ду с кли­ма­то­те­ра­пи­ей и морскими ку­па­ния­ми про­во­дит­ся ле­че­ние тор­фя­ны­ми гря­зя­ми (из озёр Лие­па­яс и Сау­лес-Мус­ка) и ми­неральной во­дой (бро­ми­стая хло­рид­ная на­трие­вая; вы­ве­де­на в 1976 году на по­верх­ность с глу­би­ны 1280 м), ко­то­рая при­ме­ня­ет­ся для ванн. Ле­че­ние боль­ных с за­бо­ле­ва­ния­ми опор­но-дви­га­тель­но­го ап­па­ра­та, пе­ри­фе­рической нерв­ной сис­те­мы, ги­не­ко­ло­гическими за­бо­ле­ва­ния­ми.

Тра­ди­ци­он­но в эко­но­ми­ке го­ро­да ве­ду­щую роль иг­ра­ет об­слу­жи­ва­ние пор­то­вой дея­тель­но­сти и ку­рорт­но­го хо­зяй­ст­ва. Гру­зо­обо­рот пор­та около 4,4 миллионов тонн (2009; 3-е ме­сто по­сле Вент­с­пил­са и Ри­ги), основные гру­зы: зер­но, ме­талл и ме­тал­ло­про­дук­ция, ле­со­ма­те­риа­лы, нефть и неф­те­про­дук­ты. Лиепая - 2-й по­сле Ри­ги ин­ду­ст­ри­аль­ный центр Лат­вии. Ве­ду­щее промышленное пред­при­ятие - пе­ре­дель­ный ме­тал­лур­гический за­вод «Liepa̅jas Metalurgs» (един­ст­вен­ное ме­тал­лур­гическое пред­при­ятие в стра­нах Бал­тии), про­из­во­дит сор­то­вой про­кат, хо­лод­но­тя­ну­тую про­во­ло­ку, гвоз­ди, ли­тей­ную про­дук­цию и др. Фаб­ри­ка «Lau­mа» (жен­ское бе­льё), пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности; производство строй­ма­те­риа­лов. В пре­де­лах Лие­пай­ской специальной эко­но­мической зо­ны (соз­да­на в 1997 году) на­ря­ду с ло­ги­стическими ком­па­ния­ми (осу­ще­ст­в­ля­ют экс­пе­ди­тор­ские, склад­ские и другие ус­лу­ги) дей­ст­ву­ют за­вод «Tos­mares kuģubu̅ve̅­tava» (су­до­строе­ние и ре­монт), пред­при­ятия по ме­тал­ло- и де­ре­во­об­ра­бот­ке, пе­ре­ра­бот­ке ры­бы и др.

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