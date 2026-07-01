ЛИДЖ ИЯСУ

ЛИДЖ ИЯСУ (Ия­су V) - некоронованный негус Эфиопии в 1913-1916 годах.

В 1913-1916 годах. Из се­мьи пра­ви­те­ля области Уол­ло-Гал­лас, внук не­гу­са Ме­не­ли­ка II. В свя­зи с бо­лез­нью Ме­не­ли­ка II объ­яв­лен им в 1908 году (по другим дан­ным, в 1909 году) на­след­ни­ком пре­сто­ла; с 1911 года ре­гент. По­сле смер­ти Ме­не­ли­ка II в 1913 году взял на се­бя управ­ле­ние стра­ной. Бу­ду­чи хри­стиа­ни­ном, опи­рал­ся главным образом на му­сульманскую феодальную знать.

По­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны под­дер­жи­вал ак­тив­ные кон­так­ты с пред­ста­ви­те­ля­ми Тур­ции и Гер­ма­нии, что ста­ло при­чи­ной фор­ми­ро­ва­ния в хри­сти­ан­ских кру­гах оп­по­зи­ции, поль­зо­вав­шей­ся под­держ­кой Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции. Сверг­нут 27.9.1916 года в ре­зуль­та­те двор­цо­во­го пе­ре­во­ро­та и от­лу­чён от Церк­ви (им­пе­рат­рицей про­воз­гла­ше­на Зо­уди­ту). По­сле не­сколь­ких не­удач­ных по­пы­ток вер­нуть власть скры­вал­ся в восточных об­лас­тях стра­ны. В 1921 году схва­чен и за­клю­чён в тюрь­му. Со всту­п­ле­ни­ем на пре­стол в 1930 году Тэ­фэ­ри Мэ­кон­ны­на (ко­ро­но­вал­ся под име­нем Хай­ле Се­лас­сие I) бе­жал, был пой­ман и вновь взят под стра­жу. Умер по­сле втор­же­ния в Эфио­пию итальянских войск (смотри Ита­ло-эфи­оп­ские вой­ны). Су­ще­ст­ву­ет так­же пред­по­ло­же­ние, что Лидж Иясу умер­щв­лён по при­ка­зу Хай­ле Се­лас­сие I, по­сколь­ку пре­тен­зии Лидж Иясы на пре­стол под­дер­жи­ва­лись Ита­ли­ей.

Ме­сто за­хо­ро­не­ния Лидж Иясы не­из­вест­но.