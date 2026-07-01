ЛИДЖ ИЯСУ
ЛИДЖ ИЯСУ (Иясу V) - некоронованный негус Эфиопии в 1913-1916 годах.
В 1913-1916 годах. Из семьи правителя области Уолло-Галлас, внук негуса Менелика II. В связи с болезнью Менелика II объявлен им в 1908 году (по другим данным, в 1909 году) наследником престола; с 1911 года регент. После смерти Менелика II в 1913 году взял на себя управление страной. Будучи христианином, опирался главным образом на мусульманскую феодальную знать.
После начала 1-й мировой войны поддерживал активные контакты с представителями Турции и Германии, что стало причиной формирования в христианских кругах оппозиции, пользовавшейся поддержкой Великобритании и Франции. Свергнут 27.9.1916 года в результате дворцового переворота и отлучён от Церкви (императрицей провозглашена Зоудиту). После нескольких неудачных попыток вернуть власть скрывался в восточных областях страны. В 1921 году схвачен и заключён в тюрьму. Со вступлением на престол в 1930 году Тэфэри Мэконнына (короновался под именем Хайле Селассие I) бежал, был пойман и вновь взят под стражу. Умер после вторжения в Эфиопию итальянских войск (смотри Итало-эфиопские войны). Существует также предположение, что Лидж Иясу умерщвлён по приказу Хайле Селассие I, поскольку претензии Лидж Иясы на престол поддерживались Италией.
Место захоронения Лидж Иясы неизвестно.