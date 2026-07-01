ЛИДЗБАРСКИЙ МАРК
ЛИДЗБАРСКИЙ МАРК - германский семитолог-эпиграфист.
Из хасидской семьи, во время учёбы в Берлинском университете (1889-1893 годы) перешёл в протестантизм. С 1895 года приват-доцент Кильского университета, доктор филологии (1896), профессор Грейфсвальдского (с 1907 года), Гёттингенского (с 1917 года) университетов. С 1918 года членГёттингенской АН.
Лидзабарский является основоположником мировой семитской эпиграфики. Его труды, охватывающие все отрасли этой науки, сохраняют своё значение и поныне. На международных конгрессах востоковедов за лучшие труды по эпиграфике присуждаются медали имени Лидзбарского.
Сочинения:
Handbuch der nordsemitischen Epigraphik. Weimar, 1898. Bd 1-2;
Ephemeris für sermtische Epigraphik. Giessen, 1900-1915. Bd 1-3;
Mandäische Liturgien. B., 1920 (Hrsg.);
Ginza̅. Der Schatz oder das grosse Buch der Mandäer. Gött.; Lpz., 1925 (Hrsg.)