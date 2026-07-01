ЛИДВАЛЬ ФЁДОР ИВАНОВИЧ

ЛИДВАЛЬ ФЁДОР ИВАНОВИЧ (Йохан Фред­рик) - российский архитектор .

Академик ар­хи­тек­ту­ры пе­тербургской АХ (1909). Ро­дил­ся в се­мье со­стоя­тель­но­го шведского порт­но­го . На­чал обу­че­ние в 1888 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге в Центральном училище тех­нического ри­со­ва­ния ба­ро­на Штиг­ли­ца, в 1890 году пе­ре­шёл в АХ, где учил­ся у Л.Н. Бе­нуа, в 1896 году за ди­плом­ный «про­ект за­ла для вы­став­ки» по­лу­чил зва­ние ху­дож­ни­ка ар­хи­тек­ту­ры. Сра­зу по окон­ча­нии АХ на­чал ак­тив­ную творческую дея­тель­ность, с пер­вых ша­гов про­явив се­бя при­вер­жен­цем се­вер­но­го мо­дер­на, сдер­жан­но­го по фор­мам, но бо­га­то­го по фа­сад­ной фак­ту­ре.

Пер­вая круп­ная ра­бо­та Лидваля в Санкт-Пе­тер­бур­ге - до­ход­ный дом И.Б. Лид­валь (ма­те­ри ар­хи­тек­то­ра; 1899-1904 годы), ко­то­рый от­ли­чал­ся ра­цио­наль­но­стью про­стран­ст­вен­ной ор­га­ни­за­ции и удоб­ст­вом пла­ни­ров­ки: на боль­шом и слож­ном по кон­фи­гу­ра­ции уча­ст­ке ар­хи­тек­тор раз­мес­тил во­круг внутреннего дво­ра несколько кор­пу­сов раз­ных очер­та­ний и раз­ме­ров с фа­са­дами, ре­шён­ны­ми в изы­скан­ной цве­то­вой гам­ме. Даль­ней­шее твор­че­ст­во Лидваля ста­но­вит­ся стро­же и ла­ко­нич­нее по де­ко­ру; во все­гда со­хра­няю­щих ма­не­ру мо­дер­на про­ек­тах по­яв­ля­ют­ся эле­мен­ты и приё­мы клас­сической ар­хи­тек­ту­ры. Лидваль стро­ил в основном мно­го­квар­тир­ные до­ма и стал од­ним из ве­ду­щих российских ар­хи­тек­то­ров, стро­ив­ших зда­ния это­го ти­па в начале XX века. В сто­ли­це Лидваль воз­вёл свыше 30 жи­лых (дом М.П. Тол­сто­го, 1910-1912 годы; ком­плекс «но­бе­лев­ский го­ро­док», 1910-1913 годы), ком­мер­че­ских (Азов­ско-Дон­ской банк, 1908-1913 годы) и об­ще­ст­вен­ных (гос­ти­ни­ца «Ас­то­рия», 1911-1912 годы; ин­терь­е­ры гос­ти­ни­цы «Ев­ро­пей­ская», 1908-1910 годы) со­ору­же­ний. По его про­ек­там по­строе­ны так­же зда­ния от­де­ле­ний Азов­ско-Дон­ско­го бан­ка в Ас­т­ра­ха­ни (1910), Са­ра­то­ве (1914) и Харь­ко­ве (1914), бан­ка для внеш­ней тор­гов­ли (1913-1915 годы) в Кие­ве, управ­ле­ния же­лез­ной до­ро­ги в Ом­ске (1913).

Лидваль поль­зо­вал­ся ав­то­ри­те­том и как опыт­ный строи­тель, лич­но воз­глав­ляв­ший ре­а­ли­за­цию сво­их про­ек­тов. В мас­тер­ской Лидваля под его ру­ко­во­дством ра­бо­та­ли мо­ло­дые ар­хи­тек­то­ры А.А. Оль, Р.И. Кит­нер, А.Б. Ре­гель­сон и др., став­шие за­тем круп­ны­ми мас­те­ра­ми. Около 1909 года Лидваль по­лу­чил пред­ло­же­ние стать при­двор­ным ар­хи­тек­то­ром, но от­ка­зал­ся, т. к. для это­го тре­бо­ва­лось пе­рей­ти из швед­ско­го в российское под­дан­ст­во. В 1910-1917 годах пре­по­да­вал на Жен­ских по­ли­тех­нических кур­сах (с 1915 года Жен­ский по­ли­тех­нический институт). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, ос­тав­шись без ра­бо­ты, Лидваль был вы­ну­ж­ден уе­хать в Шве­цию, ку­да уже пе­ре­бра­лась его се­мья. В Сток­голь­ме ему не уда­лось най­ти за­ка­зы, не­смот­ря на под­держ­ку Э.Л. Но­бе­ля, для ко­то­ро­го он не­од­но­крат­но стро­ил в Санкт-Пе­тер­бур­ге, и Лидваль за­ни­мал­ся в основном ис­пол­не­ни­ем тех­нических за­да­ний.