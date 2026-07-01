ЛИДВАЛЬ ФЁДОР ИВАНОВИЧ
ЛИДВАЛЬ ФЁДОР ИВАНОВИЧ (Йохан Фредрик) - российский архитектор.
Академик архитектуры петербургской АХ (1909). Родился в семье состоятельного шведского портного. Начал обучение в 1888 году в Санкт-Петербурге в Центральном училище технического рисования барона Штиглица, в 1890 году перешёл в АХ, где учился у Л.Н. Бенуа, в 1896 году за дипломный «проект зала для выставки» получил звание художника архитектуры. Сразу по окончании АХ начал активную творческую деятельность, с первых шагов проявив себя приверженцем северного модерна, сдержанного по формам, но богатого по фасадной фактуре.
Первая крупная работа Лидваля в Санкт-Петербурге - доходный дом И.Б. Лидваль (матери архитектора; 1899-1904 годы), который отличался рациональностью пространственной организации и удобством планировки: на большом и сложном по конфигурации участке архитектор разместил вокруг внутреннего двора несколько корпусов разных очертаний и размеров с фасадами, решёнными в изысканной цветовой гамме. Дальнейшее творчество Лидваля становится строже и лаконичнее по декору; во всегда сохраняющих манеру модерна проектах появляются элементы и приёмы классической архитектуры. Лидваль строил в основном многоквартирные дома и стал одним из ведущих российских архитекторов, строивших здания этого типа в начале XX века. В столице Лидваль возвёл свыше 30 жилых (дом М.П. Толстого, 1910-1912 годы; комплекс «нобелевский городок», 1910-1913 годы), коммерческих (Азовско-Донской банк, 1908-1913 годы) и общественных (гостиница «Астория», 1911-1912 годы; интерьеры гостиницы «Европейская», 1908-1910 годы) сооружений. По его проектам построены также здания отделений Азовско-Донского банка в Астрахани (1910), Саратове (1914) и Харькове (1914), банка для внешней торговли (1913-1915 годы) в Киеве, управления железной дороги в Омске (1913).
Лидваль пользовался авторитетом и как опытный строитель, лично возглавлявший реализацию своих проектов. В мастерской Лидваля под его руководством работали молодые архитекторы А.А. Оль, Р.И. Китнер, А.Б. Регельсон и др., ставшие затем крупными мастерами. Около 1909 года Лидваль получил предложение стать придворным архитектором, но отказался, т. к. для этого требовалось перейти из шведского в российское подданство. В 1910-1917 годах преподавал на Женских политехнических курсах (с 1915 года Женский политехнический институт). После Октябрьской революции 1917 года, оставшись без работы, Лидваль был вынужден уехать в Швецию, куда уже перебралась его семья. В Стокгольме ему не удалось найти заказы, несмотря на поддержку Э.Л. Нобеля, для которого он неоднократно строил в Санкт-Петербурге, и Лидваль занимался в основном исполнением технических заданий.