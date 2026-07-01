ЛИДМАН САРА

ЛИДМАН САРА - шведская писательница .

Об­щественный дея­тель. Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Учи­лась в Университете города Уп­пса­ла; ос­та­ви­ла учёбу из-за бо­лез­ни. Де­бю­ти­ро­ва­ла ро­ма­ном на ме­ст­ном диа­лек­те «Смо­ло­кур­ня» («Tjärdalen», 1953); в цен­тре это­го и других ран­них ро­ма­нов Лидман на кре­сть­ян­скую те­му [«Край мо­рош­ки» («Hjor­t­ron­lan­det», 1955, русский перевод 1978), ди­ло­гия «Ржан­ка» («Regnspiran», 1958) и «Не­сти оме­лу» («Bära mistel», 1960, в русском переводе - «Око­вы на серд­це», 1961)] - мо­раль­ная кон­фрон­та­ция об­ще­ст­ва и лич­но­сти. В 1960-1961 годах Лидман по­се­ти­ла ЮАР, где по­па­ла в тюрь­му за на­ру­ше­ние за­ко­на о ра­со­вой сег­ре­га­ции. Пси­хо­ло­гию жертв ра­со­вой дис­кри­ми­на­ции Лидман ис­сле­до­ва­ла в со­ци­аль­но-кри­тичеких ро­ма­нах «Я и мой сын» («Jag och min son», 1961, русский перевод 1962) и «С пя­тью ал­ма­за­ми» («Мed fem dia­man­ter», 1964). В 1962 году по­се­ти­ла СССР. С середины 1960-х годов Лидман поч­ти пол­но­стью ото­шла от литературного твор­че­ст­ва и ста­ла ак­тив­ной уча­ст­ни­цей ле­во­ра­ди­каль­но­го дви­же­ния про­тив вой­ны во Вьет­на­ме [где по­бы­ва­ла в 1966 году; по впе­чат­ле­ни­ям от по­езд­ки соз­да­ла книгу ре­пор­та­жей «Бе­се­ды в Ха­ное» («Samtal i Hanoi», 1966, час­тич­ный русский перевод 1967)].

Воз­вра­ще­ние Лидман в ли­те­ра­ту­ру оз­на­ме­но­ва­лось соз­да­ни­ем цик­ла ро­ма­нов, по­свя­щён­ных ис­то­рии ко­ло­ни­за­ции ис­то­рической области Нор­ланд в конце XIX века: «Твой раб вни­ма­ет» («Din tjänare hӧr», 1977), «Де­ти гне­ва» («Vre­dens barn», 1979), «Ка­мень со­се­да» («Na­bots sten», 1981), «Уди­ви­тель­ный че­ло­век» («Den underbare mannen», 1983), «Же­лез­ный ве­нец» («Järnkronan», 1985) и др.