ЛИДМАН САРА
ЛИДМАН САРА - шведская писательница.
Общественный деятель. Из крестьянской семьи. Училась в Университете города Уппсала; оставила учёбу из-за болезни. Дебютировала романом на местном диалекте «Смолокурня» («Tjärdalen», 1953); в центре этого и других ранних романов Лидман на крестьянскую тему [«Край морошки» («Hjortronlandet», 1955, русский перевод 1978), дилогия «Ржанка» («Regnspiran», 1958) и «Нести омелу» («Bära mistel», 1960, в русском переводе - «Оковы на сердце», 1961)] - моральная конфронтация общества и личности. В 1960-1961 годах Лидман посетила ЮАР, где попала в тюрьму за нарушение закона о расовой сегрегации. Психологию жертв расовой дискриминации Лидман исследовала в социально-критичеких романах «Я и мой сын» («Jag och min son», 1961, русский перевод 1962) и «С пятью алмазами» («Мed fem diamanter», 1964). В 1962 году посетила СССР. С середины 1960-х годов Лидман почти полностью отошла от литературного творчества и стала активной участницей леворадикального движения против войны во Вьетнаме [где побывала в 1966 году; по впечатлениям от поездки создала книгу репортажей «Беседы в Ханое» («Samtal i Hanoi», 1966, частичный русский перевод 1967)].
Возвращение Лидман в литературу ознаменовалось созданием цикла романов, посвящённых истории колонизации исторической области Норланд в конце XIX века: «Твой раб внимает» («Din tjänare hӧr», 1977), «Дети гнева» («Vredens barn», 1979), «Камень соседа» («Nabots sten», 1981), «Удивительный человек» («Den underbare mannen», 1983), «Железный венец» («Järnkronan», 1985) и др.