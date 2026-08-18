ЛИДИЯ
На чтение: 1 минута
Историческая область и древнее государство в центре западной части Малой Азии.
Граничила на севере с Фригией и Мисией, на востоке с Писидией, на юге с Ликией, на юго-западе с Карией, на западе с греч. городами Ионии. Рельеф Л. в осн. равнинный, по её территории протекают реки Герм, Каистр, Меандр, Пактол. Среди гор самая высокая – Тмол. Есть сейсмически опасные участки: сильное землетрясение произошло в Л. при рим. имп. Тиберии (1 в. н. э.). Население Л. занималось земледелием, коневодством, ремёслами: ткацким, кожевенным, гончарным, ювелирным и др. Срединное положение Л. между Европой и Востоком обеспечило ей выгодные позиции в междунар. торговле. В Л. в 7 в. до н. э. впервые в истории началась чеканка монеты (из электрума). Столицей Л. был г. Сарды, который в 13 в. до н. э. являлся центром гос. образования Ассува. В 12 в. после падения Трои в Л. утвердилась династия Гераклидов. С нач. 1-го тыс. и до 7 в. Л. входила в состав Фригийского царства. В 7 в. после его распада стала независимым государством под властью династии Мермнадов, правившей до сер. 6 в. На западе Л. вела наступление на греч. города Малой Азии, на востоке боролась с киммерийцами и расширяла подвластную территорию. В результате к Л. были присоединены Троада, Мисия, часть Фригии, Карии, греч. города Колофон, Приена, Смирна. Но неудачей для Л. закончилась 11-летняя война с Милетом. Трудности борьбы с киммерийцами заставили Л. прибегнуть к помощи Ассирии ценой признания её власти, попытки освободиться от неё привели к новым вторжениям киммерийцев. В процессе продвижения на восток Л. вступила в войну с Мидией (590–585), которую остановило солнечное затмение 28.5.585 и посредничество Вавилона и Киликии в заключении мира между воюющими. При последнем царе Крёзе (560–547) Л. пережила наивысший расцвет: были покорены греч. города Ионии, заключены союзы со Спартой, Афинами, Самосом, Египтом, Вавилоном, границы царства были расширены до р. Галис. Но наступление персов на Малую Азию положило конец независимости Лидийского царства. В 547 Л. покорена Киром II и разделена на две сатрапии: Лидийскую (с центром в г. Сарды) и Даскилейскую (с центром в г. Даскилея). При Дарии I Лидия и Мисия составили сатрапию, платившую подать в 500 талантов серебра. Учитывая экономич. и стратегич. значение Л., Ахемениды назначали туда сатрапами представителей царского рода (так, Кир Младший управлял Лидийской, Даскилейской и Ионийской сатрапиями). Из Л. на восток проходила «царская дорога», соединявшая Сарды с Сузами. На строительство помпезных сооружений перс. царей из Л. вывозились ремесленники (каменотёсы, резчики по дереву), доставлялось золото. В 334 после поражения сатрапов Л., Фригии и Каппадокии в битве с Александром Македонским при Гранике Сарды сдались без боя, и Л. вошла в состав новой державы.
В 3–2 вв. до н. э. Л. входила в царство Селевкидов, сохранивших ту же систему сатрапий, какая была в Ахеменидов государстве. После разгрома Антиоха III Великого римлянами Л. по условиям Апамейского договора 188 попала под власть Пергама. По завещанию Аттала III (см. Атталиды) в 133 до н. э. отошла римлянам и стала частью пров. Азия. После раздела в 395 н. э. Рим. империи на Западную и Восточную вошла в состав Византии. В 11 в. была завоёвана турками-сельджуками, а в 14 в. стала частью Османской империи. В совр. Турции – иль Измир.
На протяжении истории Л. испытала хетто-лувийское, фригийское и греч. культурное влияние. Родом из Лидии были поэт Алкман (7 в. до н. э.), историк Ксанф Лидийский (5 в. до н. э.)
Автор статьи: С. С. Соловьёва.