ЛИДИЯ На чтение: 1 минута

Историческая область и древнее государство в центре западной части Малой Азии.

Гра­ни­чи­ла на се­ве­ре с Фри­ги­ей и Ми­си­ей, на вос­то­ке с Пи­си­ди­ей, на юге с Ли­ки­ей, на юго-за­па­де с Ка­ри­ей, на за­па­де с греч. го­ро­да­ми Ио­нии. Рель­еф Л. в осн. рав­нин­ный, по её тер­ри­то­рии про­те­ка­ют ре­ки Герм, Ка­истр, Ме­андр, Пак­тол. Сре­ди гор са­мая вы­со­кая – Тмол. Есть сейс­ми­че­ски опас­ные уча­ст­ки: силь­ное зем­ле­тря­се­ние про­изош­ло в Л. при рим. имп. Ти­бе­рии (1 в. н. э.). На­се­ле­ние Л. за­ни­ма­лось зем­ле­де­ли­ем, ко­не­вод­ст­вом, ре­мёс­ла­ми: ткац­ким, ко­же­вен­ным, гон­чар­ным, юве­лир­ным и др. Сре­дин­ное по­ло­же­ние Л. ме­ж­ду Ев­ро­пой и Вос­то­ком обес­пе­чи­ло ей вы­год­ные по­зи­ции в ме­ж­ду­нар. тор­гов­ле. В Л. в 7 в. до н. э. впер­вые в ис­то­рии на­ча­лась че­кан­ка мо­не­ты (из элек­тру­ма). Сто­ли­цей Л. был г. Сар­ды, ко­то­рый в 13 в. до н. э. яв­лял­ся цен­тром гос. об­ра­зо­ва­ния Ас­су­ва. В 12 в. по­сле па­де­ния Трои в Л. ут­вер­ди­лась ди­на­стия Ге­рак­ли­дов . С нач. 1-го тыс. и до 7 в. Л. вхо­ди­ла в со­став Фри­гий­ско­го цар­ст­ва. В 7 в. по­сле его рас­па­да ста­ла не­за­ви­симым го­су­дар­ст­вом под вла­стью ди­на­стии Мерм­на­дов, пра­вив­шей до сер. 6 в. На за­па­де Л. ве­ла на­сту­п­ле­ние на греч. го­ро­да Ма­лой Азии, на вос­то­ке бо­ро­лась с ким­ме­рий­ца­ми и рас­ши­ря­ла под­вла­ст­ную тер­ри­то­рию. В ре­зуль­та­те к Л. бы­ли при­сое­ди­не­ны Троа­да, Ми­сия, часть Фри­гии, Ка­рии, греч. го­ро­да Ко­ло­фон, Прие­на, Смир­на. Но не­уда­чей для Л. за­кон­чи­лась 11-лет­няя вой­на с Ми­ле­том. Труд­но­сти борь­бы с ким­ме­рий­ца­ми за­ста­ви­ли Л. при­бег­нуть к по­мо­щи Ас­си­рии це­ной при­зна­ния её вла­сти, по­пыт­ки ос­во­бо­дить­ся от неё при­ве­ли к но­вым втор­же­ни­ям ким­ме­рий­цев. В про­цес­се про­дви­же­ния на вос­ток Л. всту­пи­ла в вой­ну с Ми­ди­ей (590–585), ко­то­рую ос­та­но­ви­ло сол­неч­ное за­тме­ние 28.5.585 и по­сред­ни­че­ст­во Ва­ви­ло­на и Ки­ли­кии в за­клю­че­нии ми­ра ме­ж­ду воюю­щи­ми. При пос­лед­нем ца­ре Крёзе (560–547) Л. пе­ре­жи­ла на­и­выс­ший расц­вет: бы­ли по­коре­ны греч. го­ро­да Ио­нии, за­клю­че­ны сою­зы со Спар­той, Афи­на­ми, Са­мо­сом, Егип­том, Ва­ви­ло­ном, гра­ни­цы цар­ст­ва бы­ли рас­ши­ре­ны до р. Га­лис. Но на­ступ­ле­ние пер­сов на Ма­лую Азию по­ло­жи­ло ко­нец не­за­ви­си­мо­сти Ли­дий­ско­го цар­ст­ва. В 547 Л. по­ко­ре­на Ки­ром II и раз­де­ле­на на две сат­ра­пии: Ли­дий­скую (с цен­тром в г. Сар­ды) и Дас­ки­лей­скую (с цен­тром в г. Дас­ки­лея). При Да­рии I Ли­дия и Ми­сия со­ста­ви­ли сат­ра­пию, пла­тив­шую по­дать в 500 та­лан­тов се­реб­ра. Учи­ты­вая эко­но­мич. и стра­те­гич. зна­че­ние Л., Ахе­ме­ни­ды на­зна­ча­ли ту­да сат­ра­па­ми пред­ста­ви­те­лей цар­ско­го ро­да (так, Кир Млад­ший управ­лял Ли­дий­ской, Дас­ки­лей­ской и Ио­ний­ской сат­ра­пия­ми). Из Л. на вос­ток про­хо­ди­ла «цар­ская до­ро­га», со­еди­няв­шая Сар­ды с Су­за­ми. На строи­тель­ст­во пом­пез­ных со­ору­же­ний перс. ца­рей из Л. вы­во­зи­лись ре­мес­лен­ни­ки (ка­ме­но­тё­сы, рез­чи­ки по де­ре­ву), дос­тав­ля­лось зо­ло­то. В 334 по­сле по­ра­же­ния сат­ра­пов Л., Фри­гии и Кап­па­до­кии в бит­ве с Алек­сан­дром Ма­ке­дон­ским при Гра­ни­ке Сар­ды сда­лись без боя, и Л. во­шла в со­став но­вой дер­жа­вы.

В 3–2 вв. до н. э. Л. вхо­ди­ла в цар­ст­во Се­лев­ки­дов , со­хра­нив­ших ту же сис­те­му сат­ра­пий, ка­кая бы­ла в Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­ве. По­сле раз­гро­ма Ан­ти­оха III Ве­ли­ко­го рим­ля­на­ми Л. по ус­ло­ви­ям Апа­мей­ско­го до­го­во­ра 188 по­па­ла под власть Пер­га­ма. По за­ве­ща­нию Ат­та­ла III (см. Ат­та­ли­ды) в 133 до н. э. ото­шла рим­ля­нам и ста­ла ча­стью пров. Азия. По­сле раз­де­ла в 395 н. э. Рим. им­пе­рии на За­пад­ную и Вос­точ­ную во­шла в со­став Ви­зан­тии. В 11 в. бы­ла за­воё­ва­на тур­ка­ми-сель­джу­ка­ми, а в 14 в. ста­ла ча­стью Ос­ман­ской им­пе­рии. В совр. Тур­ции – иль Из­мир.

На про­тя­же­нии ис­то­рии Л. ис­пы­та­ла хет­то-лу­вий­ское, фри­гий­ское и греч. куль­тур­ное влия­ние. Ро­дом из Ли­дии бы­ли по­эт Алк­ман (7 в. до н. э.), ис­то­рик Ксанф Ли­дий­ский (5 в. до н. э.)

Автор статьи: С. С. Со­ловь­ё­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)