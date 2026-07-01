ЛИДИЦЕ
ЛИДИЦЕ - шахтёрский посёлок в Чехии.
К юго-востоку от города Кладно, уничтоженный 10.6.1942 года германскими оккупационными властями. Жители Лидице были обвинены в укрывательстве чешских патриотов, смертельно ранивших заместителя имперского наместника в «протекторате Богемия и Моравия» Р. Гейдриха. Германские полицейские подразделения вечером 9 июня окружили Лидице, на следующий день сожгли его и сравняли с землёй. Все мужчины старше 15 лет были расстреляны (свыше 170 человек), а женщины (195 человек) и 105 детей отправлены в концентрационные лагеря, в т. ч. в Равенсбрюк, где значительная часть из них впоследствии погибла. На свободе были оставлены только дети младше одного года и дети, пригодные для «онемечивания». Название Лидице было вычеркнуто из списков населённых пунктов Чехии.
После освобождения от германской оккупации на месте Лидице открыт мемориал (июль 1945 года), а близ него построен новый посёлок под названием Лидице. В начале 1950-х годов открыт музей (перестроен и вновь открыт в 1962 году). В честь Лидице названы улицы городов и посёлки (первый появился в Бразилии в 1944 году). Лидице - один из символов преступлений нацизма.