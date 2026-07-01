ЛИДИЦЕ

ЛИДИЦЕ - шахтёрский посёлок в Чехии.

К юго-вос­то­ку от города Клад­но, унич­то­жен­ный 10.6.1942 года германскими ок­ку­пационными вла­стя­ми. Жи­те­ли Лидице бы­ли об­ви­не­ны в ук­ры­ва­тель­ст­ве чешских пат­рио­тов , смер­тель­но ра­нив­ших заместителя им­пер­ско­го на­ме­ст­ни­ка в «про­тек­то­ра­те Бо­ге­мия и Мо­ра­вия» Р. Гейд­ри­ха. Германские по­ли­цей­ские под­раз­де­ле­ния ве­че­ром 9 июня ок­ру­жили Лидице, на сле­дую­щий день со­жгли его и срав­ня­ли с зем­лёй. Все муж­чи­ны стар­ше 15 лет бы­ли рас­стре­ля­ны (свыше 170 человек), а жен­щи­ны (195 человек) и 105 де­тей от­прав­ле­ны в кон­цен­тра­ци­он­ные ла­ге­ря, в т. ч. в Ра­вен­сб­рюк, где зна­чительная часть из них впо­след­ст­вии по­гиб­ла. На сво­бо­де бы­ли ос­тав­ле­ны толь­ко де­ти млад­ше од­но­го го­да и де­ти, при­год­ные для «оне­ме­чи­ва­ния». Название Лидице бы­ло вы­черк­ну­то из спи­сков на­се­лён­ных пунк­тов Че­хии.

По­сле ос­во­бо­ж­де­ния от германской ок­ку­па­ции на мес­те Лидице от­крыт ме­мо­ри­ал (июль 1945 года), а близ не­го по­стро­ен но­вый по­сё­лок под названием Лидице. В начале 1950-х годов от­крыт му­зей (пе­ре­стро­ен и вновь от­крыт в 1962 году). В честь Лидице на­зва­ны ули­цы го­ро­дов и по­сёл­ки (пер­вый поя­вил­ся в Бра­зи­лии в 1944 году). Лидице - один из сим­во­лов пре­сту­п­ле­ний на­циз­ма .

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