ЛИДЕРТАФЕЛЬ
ЛИДЕРТАФЕЛЬ - общее название немецких мужских любительских хоровых обществ.
Первое такое общество организовано в 1808-1809 годах в Берлине К. Цельтером, было связано с возглавляемой им «Певческой академией», включало певцов, поэтов и композиторов, объединённых идеями возрождения национальной культуры. Позднее Лидертафели возникли во Франкфурте-на-Одере, Лейпциге (1815), Магдебурге (1819), Гамбурге и др. Были распространены также в Австрии, Швейцарии, с 1820-х годах - в Латвии и Эстонии, с 1840-х годах - в России (Санкт-Петербург, Москва). Во 2-й половине XIX века немецкие Лидертафели объединены в певческие союзы, в 1925 году - в Немецкий рабочий хоровой союз, Немецкий хоровой союз и др.