ЛИДЕРТАФЕЛЬ

ЛИДЕРТАФЕЛЬ - общее название немецких мужских любительских хоровых обществ.

Пер­вое та­кое об­ще­ст­во ор­га­ни­зо­ва­но в 1808-1809 годах в Бер­ли­не К. Цель­те­ром, бы­ло свя­за­но с воз­глав­ляе­мой им «Пев­че­ской ака­де­ми­ей», вклю­ча­ло пев­цов, по­этов и ком­по­зи­то­ров, объ­е­ди­нён­ных идея­ми воз­ро­ж­де­ния национальной куль­ту­ры. Позд­нее Лидертафели воз­ник­ли во Франк­фур­те-на-Оде­ре, Лейп­ци­ге (1815), Ма­где­бур­ге (1819), Гам­бур­ге и др. Бы­ли рас­про­стра­не­ны так­же в Ав­ст­рии, Швей­ца­рии, с 1820-х годах - в Лат­вии и Эс­то­нии, с 1840-х годах - в Рос­сии (Санкт-Пе­тер­бург, Мо­ск­ва). Во 2-й половине XIX века немецкие Лидертафели объ­еди­не­ны в пев­че­ские сою­зы, в 1925 году - в Немецкий ра­бо­чий хо­ро­вой со­юз, Немецкий хо­ро­вой со­юз и др.

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