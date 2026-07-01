ЛИЦЗЯН

ЛИЦЗЯН - Го­род на юге Ки­тая, в северо-западной час­ти провинции Юнь­нань.

Население 170,8 тысяч человек (2007), с под­чи­нён­ны­ми тер­ри­то­рия­ми (4 уез­да, в т. ч. 2 ав­то­ном­ных, об­щей площадью. 20,6 тысяч км2) - свыше 1,2 млн. человек (из них около 60% - пред­ста­ви­те­ли на­ро­дов на­си, йи, ли­су, бай, пу­ми и др.). Рас­по­ло­жен на гра­ни­це Юнь­нань-Гуй­чжоу­ско­го и Ти­бет­ско­го на­го­рий, в бас­сей­не реки Цзинь­шац­зян (название реки Янц­зы в её верх­нем те­че­нии). Ав­то­мо­биль­ной до­ро­гой свя­зан с горой Кунь­мин, же­лез­ной до­ро­гой - с Да­ли. Аэ­ро­порт (1995; в 28 км к югу от городского цен­тра).

Ос­но­ван в кон­це прав­ле­ния ди­на­стии Сун. Раз­ви­вал­ся как центр по­сред­нической тор­гов­ли. В пе­ри­од На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны в Ки­тае про­тив япон­ских за­хват­чи­ков 1937-1945 годов основная во­енная ба­за доб­ро­вольческого во­енно-воздушного под­раз­де­ле­ния Американской груп­пы во­лон­тё­ров (т. н. Ле­таю­щие тиг­ры), вое­вав­ше­го на сто­ро­не Китайской Рес­пуб­ли­ки. В феврале 1996 года силь­но по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния (за ис­клю­че­ни­ем ис­то­рической час­ти), от­стро­ен за­но­во.

В Лицзяне - рай­он Ста­ро­го го­ро­да (площадь 3,8 км2), рас­по­ло­жен­ный на высоте 2400 м, на скло­нах и у под­но­жия го­ры Юй­лун­шань («Снеж­ная го­ра Неф­ри­то­во­го дра­ко­на»). Ста­рый го­род уни­ка­лен для Ки­тая, т. к. не име­ет ре­гу­ляр­но­го пла­на и ни­ко­гда не был ок­ру­жён кре­по­ст­ны­ми сте­на­ми. Его пе­ре­се­ка­ет мно­же­ст­во ка­на­лов с 354 мос­та­ми, ко­то­рые вме­сте с ка­на­ва­ми, ко­лод­ца­ми и ис­точ­ни­ка­ми со­став­ля­ют древ­нюю сис­те­му во­до­снаб­же­ния, бе­ру­щую на­ча­ло в озере Хэй­лун­тань. Пре­об­ла­да­ет за­строй­ка пе­рио­да ди­на­стии Мин: тра­диц. 2-этаж­ные (ре­же 3-этаж­ные) ук­ра­шен­ные резь­бой жи­лые до­ма на­род­но­сти на­си, воз­ве­дён­ные на де­рев. кар­ка­се со сте­на­ми из кир­пи­ча-сыр­ца и до­сок, кры­тые че­ре­пич­ны­ми кры­ша­ми. Ули­цы вы­мо­ще­ны цвет­ны­ми ка­мен­ны­ми пли­та­ми. Северная часть Ста­ро­го го­ро­да - тор­го­вый рай­он, в цен­тре ко­то­ро­го - главная пло­щадь Сы­фанц­зе с 3-ярус­ны­ми во­ро­та­ми. В восточной час­ти со­хра­ни­лись ос­тат­ки ком­плек­са административных уч­ре­ж­де­ний и ре­зи­ден­ция пра­ви­те­ля (ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в конце 1990-х гг.). В пар­ке Хэй­лун­тань - па­го­да Уфын (1601). В пар­ке Шиц­зы­шань около 40 ки­па­ри­сов, ус­та­нов­лен­ный воз­раст ко­то­рых дос­ти­га­ет 800 лет. Ста­рый го­род вклю­чён в спи­сок Все­мир­ного на­сле­дия.

Лицзян - куль­тур­ный центр на­род­но­сти на­си (т. н. куль­ту­ра Восточных Ба, или Дун­ба, по названию государства Ба, конца II-го тысячлетия - середина I-го тысячелетия до н. э.). Ис­сле­до­ва­тель­ский институт и му­зей Дун­ба [национальная ар­хи­тек­ту­ра, литература (на ос­но­ве собственной ие­рог­ли­фической пись­мен­но­сти), му­зы­ка и др.]. На скло­не го­ры Юй­лун­шань - ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия «Гао­мэй­гу» АН Ки­тая (на высоте 3193 м; круп­ней­ший в стра­не оп­тический те­ле­скоп с диа­мет­ром лин­зы 2,4 м). Бо­та­нический сад (2005; на высоте 2680-4300 м, площадь 279 га; свыше 4 тысяч ви­дов вы­со­ко­гор­ной фло­ры).

Круп­ный центр ту­риз­ма (в 2007 Лицзян по­се­ти­ли 5,3 млн. человек, в т. ч. свыше 400 тысяч иностранных ту­ри­стов). Пред­при­ятия лёг­кой, пи­ще­вой промышленности; про­изводство стро­ительных ма­те­риа­лов; ко­не­вод­ст­во (на тер­ри­то­ри­ях уез­дов). В пре­де­лах Ста­ро­го го­ро­да раз­ви­ты тра­диционные ре­мёс­ла, в т. ч. из­го­тов­ле­ние мед­ных и се­реб­ря­ных из­де­лий, вы­дел­ка кож и ме­ха.

Близ Лицзяна - баль­нео­ло­гический ку­рорт (ис­точ­ник тер­маль­ных ми­нереральных вод Да­дун). В 20 км к юго-вос­то­ку от цен­тра Лицзяна стро­ит­ся ГЭС «Цзинь­ань­цяо» на реке Цзинь­шац­зян (в 2011 долж­на вый­ти на про­ект­ную мощ­ность в 2,5 тысяч МВт).

В ок­ре­ст­но­стях Лицзяна - мно­го­численные ар­хео­ло­гические объ­ек­ты. В 13 км к югу от городского цен­тра об­на­ру­же­ны ан­тро­по­ло­гические ос­тат­ки «лиц­зян­ско­го че­ло­ве­ка», най­ден­ные вме­сте с крем­нё­вы­ми ар­те­фак­та­ми, да­ти­руе­мы­ми верх­ним па­лео­ли­том (50-10 тысяч лет на­зад). В до­ли­не реки Цзинь­шац­зян вы­яв­ле­но 12 пи­са­ниц (в основном в пе­ще­рах) со сце­на­ми охо­ты, вы­пол­нен­ны­ми ох­рой. Рас­коп­ки мо­гиль­ни­ков Жуй­гу­ань­шань, Да­син­чжэнь, Шэнц­зюнь­хэ (на­ход­ки брон­зо­вых кин­жа­лов, ко­пий, клев­цов, ба­ра­ба­нов) ука­зы­ва­ют на то, что рай­он Лицзяна вхо­дил в сфе­ру влия­ния куль­ту­ры Ди­ен.

Иллюстрации:

1. Архив БРЭ. Лиц­зян. Ста­рый го­род.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)