ЛИЦЗЯН
ЛИЦЗЯН - Город на юге Китая, в северо-западной части провинции Юньнань.
Население 170,8 тысяч человек (2007), с подчинёнными территориями (4 уезда, в т. ч. 2 автономных, общей площадью. 20,6 тысяч км2) - свыше 1,2 млн. человек (из них около 60% - представители народов наси, йи, лису, бай, пуми и др.). Расположен на границе Юньнань-Гуйчжоуского и Тибетского нагорий, в бассейне реки Цзиньшацзян (название реки Янцзы в её верхнем течении). Автомобильной дорогой связан с горой Куньмин, железной дорогой - с Дали. Аэропорт (1995; в 28 км к югу от городского центра).
Основан в конце правления династии Сун. Развивался как центр посреднической торговли. В период Национально-освободительной войны в Китае против японских захватчиков 1937-1945 годов основная военная база добровольческого военно-воздушного подразделения Американской группы волонтёров (т. н. Летающие тигры), воевавшего на стороне Китайской Республики. В феврале 1996 года сильно пострадал от землетрясения (за исключением исторической части), отстроен заново.
В Лицзяне - район Старого города (площадь 3,8 км2), расположенный на высоте 2400 м, на склонах и у подножия горы Юйлуншань («Снежная гора Нефритового дракона»). Старый город уникален для Китая, т. к. не имеет регулярного плана и никогда не был окружён крепостными стенами. Его пересекает множество каналов с 354 мостами, которые вместе с канавами, колодцами и источниками составляют древнюю систему водоснабжения, берущую начало в озере Хэйлунтань. Преобладает застройка периода династии Мин: традиц. 2-этажные (реже 3-этажные) украшенные резьбой жилые дома народности наси, возведённые на дерев. каркасе со стенами из кирпича-сырца и досок, крытые черепичными крышами. Улицы вымощены цветными каменными плитами. Северная часть Старого города - торговый район, в центре которого - главная площадь Сыфанцзе с 3-ярусными воротами. В восточной части сохранились остатки комплекса административных учреждений и резиденция правителя (реконструирована в конце 1990-х гг.). В парке Хэйлунтань - пагода Уфын (1601). В парке Шицзышань около 40 кипарисов, установленный возраст которых достигает 800 лет. Старый город включён в список Всемирного наследия.
Лицзян - культурный центр народности наси (т. н. культура Восточных Ба, или Дунба, по названию государства Ба, конца II-го тысячлетия - середина I-го тысячелетия до н. э.). Исследовательский институт и музей Дунба [национальная архитектура, литература (на основе собственной иероглифической письменности), музыка и др.]. На склоне горы Юйлуншань - астрономическая обсерватория «Гаомэйгу» АН Китая (на высоте 3193 м; крупнейший в стране оптический телескоп с диаметром линзы 2,4 м). Ботанический сад (2005; на высоте 2680-4300 м, площадь 279 га; свыше 4 тысяч видов высокогорной флоры).
Крупный центр туризма (в 2007 Лицзян посетили 5,3 млн. человек, в т. ч. свыше 400 тысяч иностранных туристов). Предприятия лёгкой, пищевой промышленности; производство строительных материалов; коневодство (на территориях уездов). В пределах Старого города развиты традиционные ремёсла, в т. ч. изготовление медных и серебряных изделий, выделка кож и меха.
Близ Лицзяна - бальнеологический курорт (источник термальных минереральных вод Дадун). В 20 км к юго-востоку от центра Лицзяна строится ГЭС «Цзиньаньцяо» на реке Цзиньшацзян (в 2011 должна выйти на проектную мощность в 2,5 тысяч МВт).
В окрестностях Лицзяна - многочисленные археологические объекты. В 13 км к югу от городского центра обнаружены антропологические остатки «лицзянского человека», найденные вместе с кремнёвыми артефактами, датируемыми верхним палеолитом (50-10 тысяч лет назад). В долине реки Цзиньшацзян выявлено 12 писаниц (в основном в пещерах) со сценами охоты, выполненными охрой. Раскопки могильников Жуйгуаньшань, Дасинчжэнь, Шэнцзюньхэ (находки бронзовых кинжалов, копий, клевцов, барабанов) указывают на то, что район Лицзяна входил в сферу влияния культуры Диен.
Иллюстрации:
1. Архив БРЭ. Лицзян. Старый город.