ЛИЦЗЯЦУНЬ
ЛИЦЗЯЦУНЬ - археологический памятник неолита (середина VI-го - середина III-го тысячелетия до н. э.) в верховьях реки Ханьшуй, к югу от хребта Циньлин, у современной деревни Лицзяцунь (уезд Сисянь, южная часть провинции Шэньси, Китай).
Раскопки китайской экспедиций с 1960 года. Выделены слои ранне-среднего (около 5500-4500, радиоуглеродные даты: 5030 ± 115, 4930 ± 125), среднего (около 4500–3500), позднего (около 3500-2500, радиоуглеродная дата 2690 ± 145) неолита. Керамические сосуды ранне-среднего неолита, в основном схожие с находками из долины реки Вэйхэ (Лаогуаньтай), но более простых форм. Своеобразны чаши на сплошном низком поддоне, отличающиеся от аналогичных сосудов культуры Лаогуаньтай цилиндрической формой и малым диаметром; триподы на основе чаши отличаются тем, что их ножки больше по размеру и расставлены в стороны, и др. Известны горшки с вогнутым дном. В материалах среднего неолита прослеживается прямая связь с культурой Баньпо 1. К этому периоду относятся и сооружения прямоугольной формы с удлинённым входом. В позднем неолите материалы Лицзяцуня близки культурам среднего течения Янцзы (см. в статье Китай. Древнейшие археологические культуры на территории Китая). Известны как каркасно-столбовые конструкции, так и заглублённые в землю. Изделия из камня представлены шлифованными топорами, тёслами; есть топоры с отверстием; плечиковые топоры с полукруглой рабочей частью отражают, вероятно, влияние более южных областей. Встречаются орудия на отщепах. Изучено трупоположение в узкой прямоугольной яме, вытянутое на спине, головой на запад, у коленей и стоп найдены сосуды. В основе хозяйства - просоводство и свиноводство, при значит. роли охоты.
Лицзяцунь и другие памятники ранне-среднего неолита верховий реки Ханьшуй (Тудимяо, Эрлицяо, ранние слои Хэцзявань, Мацзяинь и др.) образуют особую культуру Лицзяцунь (по другой точке зрения, локальный вариант культуры Лаогуаньтай), первоначально тесно связанную с культурами среднего течения Вэйхэ, в дальнейшем своеобразие этих памятников постепенно усиливалось.
Иллюстрации:
1. Лицзяцунь. Глиняные сосуды, показательные для слоя ранне-среднего неолита (составлено М.Ю. Ульяновым).
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
.