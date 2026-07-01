ЛИЦЗЯЦУНЬ

ЛИЦЗЯЦУНЬ - ар­хео­ло­гический па­мят­ник не­о­ли­та (середина VI-го - середина III-го тысячелетия до н. э.) в вер­ховь­ях реки Хань­шуй, к югу от хреб­та Цинь­лин, у современной деревни Лицзяцунь (уезд Си­сянь, южная часть провинции Шэнь­си, Ки­тай).

Рас­коп­ки китайской экс­пе­ди­ций с 1960 года. Вы­деле­ны слои ран­не-сред­не­го (около 5500-4500, ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты: 5030 ± 115, 4930 ± 125), сред­не­го (около 4500–3500), позд­не­го (около 3500-2500, ра­дио­уг­ле­род­ная да­та 2690 ± 145) не­оли­та. Ке­ра­мические со­су­ды ран­не-сред­не­го не­оли­та, в основном схо­жие с на­ход­ка­ми из до­ли­ны реки Вэй­хэ (Лао­гу­ань­тай), но бо­лее про­стых форм. Свое­об­раз­ны ча­ши на сплош­ном низ­ком под­до­не, от­ли­чаю­щие­ся от ана­ло­гич­ных со­су­дов куль­ту­ры Лао­гу­ань­тай ци­лин­д­рической фор­мой и ма­лым диа­мет­ром; три­по­ды на ос­но­ве ча­ши от­ли­ча­ют­ся тем, что их нож­ки боль­ше по раз­ме­ру и рас­став­ле­ны в сто­ро­ны, и др. Из­вест­ны горш­ки с во­гну­тым дном. В ма­те­риа­лах сред­не­го не­оли­та про­сле­жи­ва­ет­ся пря­мая связь с куль­ту­рой Бань­по 1. К это­му пе­рио­ду от­но­сят­ся и со­ору­же­ния пря­мо­уголь­ной фор­мы с уд­ли­нён­ным вхо­дом. В позд­нем нео­ли­те ма­те­риа­лы Лицзяцуня близ­ки куль­ту­рам сред­не­го те­че­ния Янц­зы (см. в статье Ки­тай. Древ­ней­шие ар­хео­ло­гические куль­ту­ры на тер­ри­то­рии Ки­тая). Из­вест­ны как кар­кас­но-стол­бо­вые кон­ст­рук­ции, так и за­глуб­лён­ные в зем­лю. Из­де­лия из кам­ня пред­став­ле­ны шли­фо­ван­ны­ми то­по­ра­ми, тёс­ла­ми; есть то­по­ры с от­вер­сти­ем; пле­чи­ко­вые то­по­ры с по­лу­круг­лой ра­бо­чей ча­стью от­ра­жа­ют, ве­ро­ят­но, влия­ние бо­лее южных об­лас­тей. Встре­ча­ют­ся ору­дия на от­ще­пах. Изу­че­но тру­по­по­ло­же­ние в уз­кой пря­мо­уголь­ной яме, вы­тя­ну­тое на спи­не, го­ло­вой на за­пад, у ко­ле­ней и стоп най­де­ны со­су­ды. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - про­со­вод­ст­во и сви­но­вод­ст­во, при зна­чит. ро­ли охо­ты.

Лицзяцунь и другие па­мят­ни­ки ранне-среднего нео­лита вер­ховий реки Хань­шуй (Ту­ди­мяо, Эр­ли­цяо, ран­ние слои Хэц­зя­вань, Мац­зя­инь и др.) об­ра­зу­ют осо­бую куль­ту­ру Лицзяцунь (по другой точ­ке зре­ния, ло­каль­ный ва­ри­ант куль­ту­ры Лао­гу­ань­тай), пер­во­на­чаль­но тес­но свя­зан­ную с куль­ту­ра­ми сред­не­го те­че­ния Вэй­хэ, в даль­ней­шем свое­об­ра­зие этих па­мят­ни­ков по­сте­пен­но уси­ли­ва­лось.

Иллюстрации:

1. Лиц­зя­цунь. Гли­ня­ные со­су­ды, по­ка­за­тель­ные для слоя ран­не-сред­не­го нео­ли­та (со­став­ле­но М.Ю. Улья­но­вым).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)

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