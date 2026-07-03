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ЛИЦО
ЛИЦО - в древнерусском певческом искусстве устойчивый мелодический оборот, нередко весьма развёрнутый, который записывался сокращённо.
Другие названия лиц: «строки мудрые», «кокизы». Наряду с фитой, Лицо - разновидность «тайнозамкне́нного» начертания: элементы тайнописи вносились путём условного комбинирования невменных знаков (крюков) либо изменением значения отдельных знака, при помощи которого зашифровывались протяжённые попевки (например, Лицо «поворотка» 8-го гласа записывалось знаком «статья светлая с тихой пометой»).
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