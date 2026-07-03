ЛИЦО

ЛИЦО - в древнерусском пев­че­ском ис­кус­ст­ве ус­той­чи­вый ме­ло­дический обо­рот, не­ред­ко весь­ма раз­вёр­ну­тый, ко­то­рый за­пи­сы­вал­ся со­кра­щён­но.

Другие на­зва­ния лиц: «стро­ки муд­рые», «ко­ки­зы». На­ря­ду с фи­той, Лицо - раз­но­вид­ность «тай­но­замкне́нно­го» на­чер­та­ния: эле­мен­ты тай­но­пи­си вно­си­лись пу­тём ус­лов­но­го ком­би­ни­ро­ва­ния не­вмен­ных зна­ков (крю­ков) ли­бо из­ме­не­ни­ем зна­че­ния отдельных зна­ка, при по­мо­щи ко­то­ро­го за­шиф­ро­вы­ва­лись про­тя­жён­ные по­пев­ки (например, Лицо «по­во­рот­ка» 8-го гла­са за­пи­сы­ва­лось зна­ком «ста­тья свет­лая с ти­хой по­ме­той»).

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