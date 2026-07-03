ЛИЦИНИЯ И СЕКСТИЯ ЗАКОНЫ

ЛИЦИНИЯ И СЕКСТИЯ ЗАКОНЫ (Leges Liciniae Sextiae) - за­ко­ны, про­ве­дён­ные пле­бей­ски­ми три­бу­на­ми Га­ем Ли­ци­ни­ем Сто­ло­ном и Лу­ци­ем Сек­сти­ем Ла­те­ра­ном в 367 году до н. э.

На про­тя­же­нии 376-366 годов они бо­ро­лись за пра­ва пле­бе­ев, на­ла­гая ве­то на ре­ше­ния ко­ми­ци­ев и бло­ки­руя вы­бо­ры кон­су­лов (вме­сто ко­то­рых из­би­ра­лись кон­су­ляр­ные три­бу­ны). Лициния и Секстия законы ка­са­лись основных тре­бо­ва­ний пле­бе­ев. Со­глас­но этим за­ко­нам, про­цен­ты на за­ём за­счи­ты­ва­лись в счёт дол­га, а ос­таль­ное вно­си­лось рав­ны­ми до­ля­ми в те­че­ние трёх лет; вво­дил­ся зе­мель­ный мак­си­мум, ко­то­рым мог вла­деть гра­ж­да­нин, - 500 юге­ров. При­чём ми­ни­мум рас­про­стра­нял­ся и на ча­ст­ные, и на ок­ку­пи­ро­ван­ные из агер пуб­ли­кус зем­ли (как по­ка­зал С. Л. Ут­чен­ко). Долж­ность кон­су­ла ста­ла дос­туп­ной пле­бе­ям: один из кон­су­лов дол­жен был быть пле­бе­ем. Пер­вым дос­тиг этой ма­ги­ст­ра­ту­ры Л. Сек­стий (366). Г. Ли­ци­ний вско­ре был осу­ж­дён за на­ру­ше­ние пред­ло­жен­но­го им же аг­рар­но­го за­ко­на.

За­ко­ны ста­ли важ­ной ве­хой в ис­то­рии Древ­не­го Ри­ма. Они смяг­чи­ли ост­ро­ту дол­го­во­го во­про­са, ог­ра­ни­чи­ли за­хват об­ще­на­род­ных зе­мель пат­ри­ция­ми, а так­же со­дей­ст­во­ва­ли фор­ми­ро­ва­нию но­во­го гос­под­ствую­ще­го клас­са-со­сло­вия из пат­ри­ци­ев и бо­га­тых пле­бе­ев, по­яв­ле­нию но­вых ма­ги­ст­ра­тур, дос­туп­ных плеб­су, что ук­ре­п­ля­ло его по­ли­тические по­зи­ции и спо­соб­ст­во­ва­ло об­щей де­мо­кра­ти­за­ции.

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