ЛИЦИНИЯ И СЕКСТИЯ ЗАКОНЫ
ЛИЦИНИЯ И СЕКСТИЯ ЗАКОНЫ (Leges Liciniae Sextiae) - законы, проведённые плебейскими трибунами Гаем Лицинием Столоном и Луцием Секстием Латераном в 367 году до н. э.
На протяжении 376-366 годов они боролись за права плебеев, налагая вето на решения комициев и блокируя выборы консулов (вместо которых избирались консулярные трибуны). Лициния и Секстия законы касались основных требований плебеев. Согласно этим законам, проценты на заём засчитывались в счёт долга, а остальное вносилось равными долями в течение трёх лет; вводился земельный максимум, которым мог владеть гражданин, - 500 югеров. Причём минимум распространялся и на частные, и на оккупированные из агер публикус земли (как показал С. Л. Утченко). Должность консула стала доступной плебеям: один из консулов должен был быть плебеем. Первым достиг этой магистратуры Л. Секстий (366). Г. Лициний вскоре был осуждён за нарушение предложенного им же аграрного закона.
Законы стали важной вехой в истории Древнего Рима. Они смягчили остроту долгового вопроса, ограничили захват общенародных земель патрициями, а также содействовали формированию нового господствующего класса-сословия из патрициев и богатых плебеев, появлению новых магистратур, доступных плебсу, что укрепляло его политические позиции и способствовало общей демократизации.