ЛИЦИНИЙ, ФЛАВИЙ ГАЛЕРИЙ ВАЛЕРИЙ ЛИЦИНИАН

Римский император (308-324).

Лициний родился в крестьянской семье в Дакии. Он поступил в армию и сдружился с Галерием , принимал участие в персидском походе под его началом. В 308 г. Галерий объявил Лициния соправителем в ранге августа. Ему отвели территорию придунайских провинций и Балкан, а кроме того, Италию, Северную Африку и Испанию, которые тогда контролировал Максенций .

Это назначение вызвало недовольство Максимина II Дазы и Константина, и чтобы избежать неминуемого столкновения, Лициний обручился с сестрой Константина Констанцией. Зимой 312-313 гг. Максимин высадился во Фракии, но потерпел поражение от войск Лициния и Кампа Серена и отступил к Тарсу, где и скончался. После этого Лициний устранил родственников Максимина, Диоклетиана, Галерия – всех, кто мог иметь какие-то права на престол. В 313, после того, как Константин I победил Максенция, Лициний женился на Констанции; тогда же был издан Миланский эдикт, объявивший свободу вероисповедания и прекративший гонения на христиан.

Вскоре между Лицинием и Константином началась борьба за первенство. После сражений при Цибалах (Паннония) и на Ардиенском поле (316 г.) был заключен мирный договор, по которому европейские владения Лициния, за исключением Фракии, отошли Константину. В ознаменование перемирия в 317 г. в Сердике были провозглашены три новых августа: Крисп и Константин II , дети Константина, и Лициний II, сын Лициния. Мир был недолгим: в 318 г. Константин перенес свою резиденцию в Сердику, находившуюся вблизи границы, и Лициний воспринял это как вызов, в 320 г. Лициний, сочтя ошибочной религиозную политику Константина, начал антихристианские гонения, в 322 г. Константин, воюя с готами зашел на территорию Лициния. В 324 между императорами началась новая война. Лициний был разбит в сражениях при Адрианополе и Хрисополе и пленен. Констанция обратилась к брату с просьбой сохранить жизнь мужу, и он был отправлен в Фессалоники, где в 325 г. был убит вместе с сыном по приказу Константина.

Иллюстрация :

Солид Лициния. Золото. 312/3 г.