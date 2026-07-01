ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА - вид субъективных прав, возникающих по поводу нематериальных благ.
Личные неимущественные права неразрывно связаны с личностью их носителя (обладателя), не могут передаваться и отчуждаться, относятся, как правило, к категории абсолютных прав, не имеют материального (экономического, стоимостного) содержания и не ограничены сроками действия, а некоторые - экстерриториальны. Они возникают в силу закона и входят в содержание правоспособности. Сторонники естественного права считают, что многие Личные неимущественные права возникают в силу природы человека, а закон только подтверждает их.
Личные неимущественные права закрепляются на международном (Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, и др.) и национальном уровне (в конституциях, законах). Некоторые из Личных неимущественных прав реализуются и вне рамок права (создание представления о деловой репутации или добром имени). Однако охрана и защита Личных неимущественных прав осуществляется правовыми средствами компенсационно-восстановительного характера.
По содержанию различают Личные неимущественные права, связанные с имущественными правами (право на труд, на осуществление предпринимательской деятельности, на отдых, на получение образования, на участие в культурной жизни и т. п., а также семейные права, права авторов результатов интеллектуальной деятельности, права, возникающие из членства в общественных организациях и т. п.), и Личные неимущественные права, не связанные с имущественными правами (право на жизнь, свободу, честь, достоинство, невмешательство в частную жизнь и т. п.). По цели осуществления Личные неимущественные права классифицируют на обеспечивающие индивидуализацию личности (право на имя, изображение, деловую репутацию, на пользование родным языком и пр.), физические и психические благополучие личности (право на жизнь, охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, на выбор места пребывания и места жительства, на судебную защиту и пр.), автономию личности (право на личную и семейную тайну и пр.), охрану результатов интеллектуальной деятельности (право авторства, право на имя, неприкосновенность произведения и т. п.). По структурно-функциональному признаку Личные неимущественные права разделяют на обеспечивающие физическое и социальное существование лица. Особое регулирование в международном праве и в странах континентальной системы права получили личные неимущественные (моральные) интеллектуальные права, возникающие в связи с созданием результата интеллектуальной деятельности у его автора (см. в статье Авторское право).