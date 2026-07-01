ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА - вид субъ­ек­тив­ных прав, воз­ни­каю­щих по по­во­ду не­ма­те­ри­аль­ных благ.

Личные неимущественные права не­раз­рыв­но свя­за­ны с лич­но­стью их но­си­те­ля (об­ла­да­те­ля), не мо­гут пе­ре­да­вать­ся и от­чу­ж­дать­ся, от­но­сят­ся, как пра­ви­ло, к ка­те­го­рии аб­со­лют­ных прав, не име­ют ма­те­ри­аль­но­го (эко­но­мического, стои­мо­ст­но­го) со­дер­жа­ния и не ог­ра­ни­че­ны сро­ка­ми дей­ст­вия, а не­ко­то­рые - экс­тер­ри­то­ри­аль­ны. Они воз­ни­ка­ют в си­лу за­ко­на и вхо­дят в со­дер­жа­ние пра­во­спо­соб­но­сти. Сто­рон­ни­ки ес­те­ст­вен­но­го пра­ва счи­та­ют, что мно­гие Личные неимущественные права воз­ни­ка­ют в си­лу при­ро­ды че­ло­ве­ка, а за­кон толь­ко под­твер­жда­ет их.

Личные неимущественные права за­кре­п­ля­ют­ся на ме­ж­ду­на­род­ном (Все­об­щая дек­ла­ра­ция прав че­ло­ве­ка 1948 года, Ме­ж­ду­народный пакт о гражданских и по­ли­тических пра­вах 1966 года, и др.) и национальном уров­не (в кон­сти­ту­ци­ях, за­ко­нах). Не­ко­то­рые из Личных неимущественных прав реа­ли­зу­ют­ся и вне ра­мок пра­ва (соз­да­ние пред­став­ле­ния о де­ло­вой ре­пу­та­ции или доб­ром име­ни). Од­на­ко ох­ра­на и за­щи­та Личных неимущественных прав осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пра­во­вы­ми сред­ст­ва­ми ком­пен­са­ци­он­но-вос­ста­но­вительного ха­рак­те­ра.

По со­дер­жа­нию раз­ли­ча­ют Личные неимущественные права, свя­зан­ные с иму­щественными пра­ва­ми (пра­во на труд, на осу­ще­ст­в­ле­ние пред­при­ни­мательской дея­тель­но­сти, на от­дых, на по­лу­че­ние об­ра­зо­ва­ния, на уча­стие в куль­тур­ной жиз­ни и т. п., а так­же се­мей­ные пра­ва, пра­ва ав­то­ров ре­зуль­та­тов ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти, пра­ва, воз­ни­каю­щие из член­ст­ва в об­щественных ор­га­ни­за­ци­ях и т. п.), и Личные неимущественные права, не свя­зан­ные с иму­щественными пра­ва­ми (пра­во на жизнь, сво­бо­ду, честь, дос­то­ин­ст­во, не­вме­ша­тель­ст­во в ча­ст­ную жизнь и т. п.). По це­ли осу­ще­ст­в­ле­ния Личные неимущественные права клас­си­фи­ци­ру­ют на обес­пе­чи­ваю­щие ин­ди­ви­дуа­ли­за­цию лич­но­сти (пра­во на имя, изо­бра­же­ние, де­ло­вую ре­пу­та­цию, на поль­зо­ва­ние род­ным язы­ком и пр.), фи­зические и пси­хические бла­го­по­лу­чие лич­но­сти (пра­во на жизнь, ох­ра­ну здо­ро­вья, бла­го­при­ят­ную ок­ру­жаю­щую сре­ду, на вы­бор мес­та пре­бы­ва­ния и мес­та жи­тель­ст­ва, на су­деб­ную за­щи­ту и пр.), ав­то­но­мию лич­но­сти (пра­во на лич­ную и се­мей­ную тай­ну и пр.), ох­ра­ну ре­зуль­та­тов ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти (пра­во ав­тор­ст­ва, пра­во на имя, не­при­кос­но­вен­ность про­из­ве­де­ния и т. п.). По струк­тур­но-функ­цио­наль­но­му при­зна­ку Личные неимущественные права раз­де­ля­ют на обес­пе­чи­ваю­щие фи­зическое и со­ци­аль­ное су­ще­ст­во­ва­ние ли­ца. Осо­бое ре­гу­ли­ро­ва­ние в ме­ж­ду­народном пра­ве и в стра­нах кон­ти­нен­таль­ной сис­те­мы пра­ва по­лу­чи­ли лич­ные не­иму­щественные (мо­раль­ные) ин­тел­лек­ту­аль­ные пра­ва, воз­ни­каю­щие в свя­зи с соз­да­ни­ем ре­зуль­та­та ин­тел­лек­ту­аль­ной деятель­но­сти у его ав­то­ра (см. в статье Ав­тор­ское пра­во).

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