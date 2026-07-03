ЛИЧ ЭДМУНД РОНАЛД

ЛИЧ (Leach) ЭДМУНД РОНАЛД - британский со­ци­аль­ный ан­тро­по­лог.

Окон­чил Клэр-кол­ледж Кем­бридж­ско­го университета (1932) по инженерной спе­ци­аль­но­сти. Об­ра­тил­ся к ан­тро­по­ло­гии под влия­ни­ем ра­бот Б. К. Ма­ли­нов­ско­го, у ко­то­ро­го обу­чал­ся в Лон­дон­ской шко­ле эко­но­мических и по­ли­тических на­ук (ЛШЭПН) в 1938-1939 годы. В 1938 году про­во­дил по­ле­вые ис­сле­до­ва­ния сре­ди кур­дов Ма­лой Азии, в 1939 году - сре­ди ка­чинов и шанов Бир­мы, в 1947 году - на острове Ка­ли­ман­тан, в 1954 и 1956 годы - на острове Цей­лон. В 1939-1945 годы слу­жил в воо­руженных си­лах. В 1947-1953 годы пре­по­да­ва­тель ЛШЭПН, с 1953 года - ка­фед­ры со­ци­аль­ной ан­тро­по­ло­гии Кем­бридж­ско­го университета (профессор с 1972), с 1960 года член Кингс-кол­лед­жа (рек­тор в 1966-1979 годы). Пре­зи­дент (1971-1975 годы) Ко­ро­лев­ско­го ан­тро­по­ло­гического института. В 1975 году воз­ве­дён в ры­цар­ское до­сто­ин­ст­во.

Лич за­ни­мал кри­тическую по­зи­цию по от­ноше­нию к «жё­ст­ко­му» струк­ту­ра­лиз­му, пред­став­лен­но­му в британской со­ци­аль­ной ан­тро­по­ло­гии ман­че­стер­ской шко­лой (М. Глак­мен, М. Фор­тес и др.); от­верг не­ко­то­рые тео­ре­тические ус­та­нов­ки британского функ­цио­на­лиз­ма, пре­ж­де все­го те­зис о по­зна­вае­мо­сти «об­ще­ст­вен­ных за­ко­нов». Це­лью сво­ей дис­ци­п­ли­ны Лич счи­тал не от­кры­тие за­ко­нов, а по­ни­ма­ние изу­чае­мой куль­ту­ры и её «пе­ре­вод» на «язык» куль­ту­ры ис­сле­до­ва­те­ля (в этом его по­зи­ция бы­ла близ­ка по­зи­ции Э. Эван­са-При­чар­да позд­не­го пе­рио­да). В сво­ей по­ле­ми­ке с британскими ан­тро­по­ло­га­ми час­то де­мон­ст­ри­ро­вал со­ли­дар­ность с К. Ле­ви-Стро­сом. Ему им­по­ни­ро­ва­ли по­пыт­ки Ле­ви-Стро­са при­ме­нить ме­то­ды ма­те­ма­тической ста­ти­сти­ки и ки­бер­не­ти­ки в изу­че­нии об­ще­ст­ва и куль­ту­ры, его вни­ма­ние к со­дер­жательной сто­ро­не пер­во­быт­ных ве­рова­ний и ри­туа­лов. Кри­ти­куя «эм­пи­ризм» со­ци­аль­ной ан­тро­по­ло­гии, Лич был скло­нен на­хо­дить «со­ци­аль­ную ре­аль­ность» ско­рее в том, что «го­во­рит­ся», «а не в том, что про­ис­хо­дит в дей­ст­ви­тель­но­сти», ви­деть её в «бес­соз­на­тель­ной грам­ма­ти­ке со­ци­аль­но­го по­ве­де­ния, мыш­ле­ния и ре­че­вой прак­ти­ки». В книге «Куль­ту­ра и ком­му­ни­ка­ция» Лич раз­ра­бо­тал кон­цеп­цию, пред­на­зна­чен­ную для по­строе­ния се­мио­тических мо­де­лей куль­ту­ры. Сущ­ность че­ло­ве­ка, по Личу, не сво­дит­ся ни к мыс­ли­тель­ной дея­тель­но­сти (как счи­та­ли фи­ло­со­фы эпо­хи Про­све­ще­ния и по­зи­ти­ви­сты XIX века и от­час­ти Ле­ви-Строс), ни к эко­но­мической дея­тель­но­сти (со­глас­но док­три­не мар­ксиз­ма), но со­сто­ит в пер­вую оче­редь в сим­во­лической дея­тель­но­сти.

В по­ле­вых ис­сле­до­ва­ни­ях Лич уде­лял основное вни­ма­ние от­но­ше­ни­ям род­ст­ва, эко­но­ми­ке и кос­мо­ло­гическим пред­став­ле­ни­ям (ми­фам). Изу­чая ро­до-пле­мен­ную струк­ту­ру кур­дов и воз­дей­ст­вие на неё ин­сти­ту­тов ин­ду­ст­ри­аль­но­го об­ще­ст­ва («Со­ци­аль­ная и эко­но­ми­че­ская ор­га­ни­за­ция кур­дов Ро­ван­ду­за»), он опи­сы­вал не толь­ко ме­ха­низ­мы со­хра­не­ния ин­сти­ту­цио­наль­но­го рав­но­ве­сия, что тра­ди­ци­он­но для функ­цио­на­лиз­ма, но и ме­ха­низ­мы куль­тур­но­го из­ме­не­ния в ус­ло­ви­ях столк­но­ве­ния ци­ви­ли­за­ций. И в этой ра­бо­те, и в мо­но­гра­фи­ях «По­ли­ти­че­ские сис­те­мы гор­ной Бир­мы» и «Пул Элия» Лич под­дер­жи­ва­ет по су­ще­ст­ву ан­ти­функ­цио­на­ли­ст­ский те­зис о прин­ци­пи­аль­ной не­воз­мож­но­сти сколь­ко-ни­будь дли­тель­но­го ста­биль­но­го рав­но­ве­сия в об­ще­ст­ве. Со­ци­аль­ное по­ве­де­ние, по Личу, обу­слов­ли­ва­ет­ся не толь­ко ав­то­ма­тическим дей­ст­ви­ем со­от­вет­ст­вую­щих струк­тур, но и во­лей ин­ди­ви­да, его ре­ак­ци­ей на эко­но­мическую и по­ли­тическую конъ­юнк­ту­ру. Так, от­но­ше­ния род­ст­ва и бра­ка в тра­диционных об­ще­ст­вах - это не столь­ко от­ра­же­ние био­ло­гических свя­зей, сколь­ко сим­во­лическое сред­ст­во аран­жи­ров­ки лю­дей в различных ти­пах со­циаль­ных от­но­ше­ний (соб­ст­вен­ность на зе­мель­ные уча­ст­ки, на­сле­до­ва­ние ста­ту­са и иму­ще­ст­ва и т. п.).

Сочинения:

Social and economic organisation of the Rowanduz Kurds. L., 1940;

Political systems of highland Burma. L., 1954;

Pul Eliya: a village in Ceylon. Camb., 1961;

Rethinking anthropo­logy. L., 1961;

Lévi-Strauss. N. Y., 1974;

Social anthropology. Claude, 1982;

Куль­ту­ра и ком­му­ни­ка­ция: Ло­ги­ка взаи­мо­свя­зи сим­во­лов. К ис­поль­зо­ва­нию струк­тур­но­го ана­ли­за в со­ци­аль­ной ан­тро­по­ло­гии. М., 2001.