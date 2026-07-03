ЛИЧ ЭДМУНД РОНАЛД
ЛИЧ (Leach) ЭДМУНД РОНАЛД - британский социальный антрополог.
Окончил Клэр-колледж Кембриджского университета (1932) по инженерной специальности. Обратился к антропологии под влиянием работ Б. К. Малиновского, у которого обучался в Лондонской школе экономических и политических наук (ЛШЭПН) в 1938-1939 годы. В 1938 году проводил полевые исследования среди курдов Малой Азии, в 1939 году - среди качинов и шанов Бирмы, в 1947 году - на острове Калимантан, в 1954 и 1956 годы - на острове Цейлон. В 1939-1945 годы служил в вооруженных силах. В 1947-1953 годы преподаватель ЛШЭПН, с 1953 года - кафедры социальной антропологии Кембриджского университета (профессор с 1972), с 1960 года член Кингс-колледжа (ректор в 1966-1979 годы). Президент (1971-1975 годы) Королевского антропологического института. В 1975 году возведён в рыцарское достоинство.
Лич занимал критическую позицию по отношению к «жёсткому» структурализму, представленному в британской социальной антропологии манчестерской школой (М. Глакмен, М. Фортес и др.); отверг некоторые теоретические установки британского функционализма, прежде всего тезис о познаваемости «общественных законов». Целью своей дисциплины Лич считал не открытие законов, а понимание изучаемой культуры и её «перевод» на «язык» культуры исследователя (в этом его позиция была близка позиции Э. Эванса-Причарда позднего периода). В своей полемике с британскими антропологами часто демонстрировал солидарность с К. Леви-Стросом. Ему импонировали попытки Леви-Строса применить методы математической статистики и кибернетики в изучении общества и культуры, его внимание к содержательной стороне первобытных верований и ритуалов. Критикуя «эмпиризм» социальной антропологии, Лич был склонен находить «социальную реальность» скорее в том, что «говорится», «а не в том, что происходит в действительности», видеть её в «бессознательной грамматике социального поведения, мышления и речевой практики». В книге «Культура и коммуникация» Лич разработал концепцию, предназначенную для построения семиотических моделей культуры. Сущность человека, по Личу, не сводится ни к мыслительной деятельности (как считали философы эпохи Просвещения и позитивисты XIX века и отчасти Леви-Строс), ни к экономической деятельности (согласно доктрине марксизма), но состоит в первую очередь в символической деятельности.
В полевых исследованиях Лич уделял основное внимание отношениям родства, экономике и космологическим представлениям (мифам). Изучая родо-племенную структуру курдов и воздействие на неё институтов индустриального общества («Социальная и экономическая организация курдов Ровандуза»), он описывал не только механизмы сохранения институционального равновесия, что традиционно для функционализма, но и механизмы культурного изменения в условиях столкновения цивилизаций. И в этой работе, и в монографиях «Политические системы горной Бирмы» и «Пул Элия» Лич поддерживает по существу антифункционалистский тезис о принципиальной невозможности сколько-нибудь длительного стабильного равновесия в обществе. Социальное поведение, по Личу, обусловливается не только автоматическим действием соответствующих структур, но и волей индивида, его реакцией на экономическую и политическую конъюнктуру. Так, отношения родства и брака в традиционных обществах - это не столько отражение биологических связей, сколько символическое средство аранжировки людей в различных типах социальных отношений (собственность на земельные участки, наследование статуса и имущества и т. п.).
Сочинения:
Social and economic organisation of the Rowanduz Kurds. L., 1940;
Political systems of highland Burma. L., 1954;
Pul Eliya: a village in Ceylon. Camb., 1961;
Rethinking anthropology. L., 1961;
Lévi-Strauss. N. Y., 1974;
Social anthropology. Claude, 1982;
Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии. М., 2001.