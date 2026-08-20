ЛИЦЕВОЙ СВОД
ЛИЦЕВОЙ СВОД, Лицевой летописный свод (от др.-рус. «лица» - изображения, рисунки) - русское историческое иллюстрированное произведение XVI века.
Вопрос о времени создания Лицевого свода вызвал большую полемику в историографии. Относя создание памятника к периоду правления царя Ивана IV Васильевича Грозного, исследователи датировали составление Лицевого свода 1550-ми годами (О.И. Подобедова), началом 1560-х годов (Д.Н. Альшиц, Р.Г. Скрынников), концом 1570-х годов (Н.П. Лихачёв, С.О. Шмидт, А.А. Амосов). Комплексный анализ Лицевого свода позволил заключить, что работа над ним началась около 1569 года (Амосов), а прервалась около 1586 года (В.В. Морозов). Нет единства и по вопросу о месте создания рукописи: помимо Москвы исследователи называли загородную резиденцию Ивана IV - Александрову слободу (Б.М. Клосс) и др..
Сохранилось 10 томов Лицевого свода, которые охватывают события «от Сотворения мира» до 1567 года (10 тысяч листов большого формата с 17 тысячами миниатюр). В существующем ныне виде тома Лицевого свода сложились в XVII-XVIII веках, когда отдельные листы были переплетены в тома, при этом часть листов была утрачена, часть перепутана (например, части единого текста чернового варианта истории Ивана IV оказались в составе Синодального тома и Царственной книги). Утрачены начальная часть текста по русской истории, содержавшая «Повесть временных лет»; часть известий 1560-х годов; заключительная часть памятника с известиями до 1586 года; различные небольшие фрагменты (утраченный текст Лицевого свода восстанавливается по тексту Александро-Невской и Лебедевской летописей).
В первых трёх томах Лицевого свода (так называемая Хронографическая часть) излагается всемирная история: Музейский сборник содержит изложение священной и древнееврейской истории от Сотворения мира до разрушения Трои в XIII веке до н.э.; Хронографический сборник - история древнего и эллинистического Востока и Древнего Рима; Лицевой хронограф - история Древнего Рима с 70-х годов I века н.э. до 337 года и византийской истории с 337 года до X века. Остальные 7 томов (так называемая Летописная часть) последовательно излагают события русской истории: Голицынский том охватывает периоды 1114-1247 и 1425-1472 годов (со значительными пропусками, восстанавливаемыми по другим томам); Лаптевский том - 1116-1252 годы (с восстанавливаемыми пропусками); Остермановский I том - 1254-1378 годы; Остермановский II том - 1378-1425 годы (ныне фрагмент тома с Повестью о Куликовской битве находится в отдельном переплёте); Шумиловский том - 1425, 1472-1533 годы; Синодальный том - 1535-1542, 1553-1567 годы (со значительными пропусками, восстанавливаемыми по Александро-Невской и Лебедевской летописям); Царственная книга - 1533-1553 годы.
В настоящее время Лицевой свод разрознен: Музейский сборник, Синодальный том и Царственная книга хранятся в ГИМ; Хронографический сборник, Остермановские I и II тома - в Библиотеке Академии наук; Лицевой хронограф, Голицынский, Лаптевский и Шумиловский тома - в Российской национальной библиотеке. Отдельные исследователи (О.И. Подобедова, Б.М. Клосс, Ю.А. Неволин, А.А. Амосов) дополняют этот комплекс рукописей: так называемым Егоровским сборником (РГБ), содержащим Апокалипсис, Слово Иоанна Богослова на Успение Богородицы, Слово похвальное на Зачатие Иоанна Предтечи, Сказание о чудесах архангела Михаила; Житием Николы (РГБ), содержащим Житие Николая архиепископа Мир Ликийских и фрагмент Книги Бытия с повествованием о потопе и столпотворении.
Текст Лицевого свода представляет собой добросовестную компиляцию положенных в его основу источников. При составлении Хронографической части источники (книги Ветхого завета, Троянская история Гвидо де Колумны, «Александрия», «История Иудейской войны» Иосифа Флавия, Еллинский летописец, Толковая палея, Хроника Георгия Амартола, Хронограф 1512) использовались полностью, без пропусков или отбора фрагментов. Для рассказа о событиях русской истории было использовано несколько летописей (Никоновская, Воскресенская), Свод 1560 года, Летописец начала царства, Летописец 1568 года, Новгородский свод 1539 года, Постниковский летописец и «Степенная книга». В состав Лицевого свода вошло более 30 произведений, бытовавших вне летописных памятников (жития, повести и др.), что позволяет назвать его своеобразной литературной антологией. Лицевой свод был призван обосновать идею возвышения богоизбранного Русского государства. Этой задаче подчинено изложение всемирной истории как череды последовательных возвышений и падений различных царств. Итогом и конечной целью этого процесса является Русское государтство во главе с родом его «самодержцев», наиболее приближенное к утраченному идеалу Райского сада. Русские «самодержцы» - первоначально киевские, затем владимирские и, наконец, московские - начиная с князя Владимира Святославича богоизбранны и наделены мудростью.
Миниатюрами проиллюстрирована большая часть сообщений Лицевого свода, они тесно связаны с текстом. Иллюстрируя современные или недавние события, художник использовал наблюдения над окружающей действительностью, при обращении к более древним эпохам он брал за основу миниатюры рукописей XIV-XV веков, модернизируя их (А.В. Арциховский). Кроме того, источником миниатюр Лицевого свода послужили «иконописные подлинники», западноевропейские печатные книги (хроника Г.Шеделя) и гравюры, в том числе А. Дюрера, Х. Хольбейна Младшего (см. в статье Хольбейн) и др. Как показывает анализ художественных особенностей миниатюр, над ними работали не менее 6 мастеров, которым была присуща манера московской школы живописи XVI века с новгородскими и тверскими элементами.
На этапе работы над историей Ивана IV Лицевой свод подвергнут переработке: данная часть Лицевого свода, переписанная набело, была снабжена приписками, которые существенно меняли содержание текста и миниатюр. Исследователи связывали их возникновение с редакторским вмешательством Ивана IV (С.Ф. Платонов, Д.Н. Альшиц), И.М. Висковатого (Б.А. Романов, Н.М. Рогожин), Б.Ф. Годунова (В.В. Морозов).
В 2004-2006 проведены подготовка и выпуск факсимильного издания Лицевого свода.
Источники:
Повесть о Куликовской битве: Текст и миниатюры Лицевого свода XVI в. Л., 1984;
Житие Александра Невского. Текст и миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. Л., 1990;
Лицевой летописный свод XVI в. [Научное факсимильное издание]. М., 2006. Кн. 1-10.
Пресняков А.Е. Московская историческая энциклопедия XVI в. // Известия Отделения русского языка и словесности. СПб., 1900. Т. 5. Кн. 3
Подобедова О. И. Миниатюры русских исторических рукописей: к истории русского лицевого летописания. М., 1965
Амосов А.А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного: комплексное кодикологическое исследование. М., 1998
Лицевой летописный свод XVI в.: методика описания и изучения разрозненного летописного комплекса. М., 2003
Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М.; Томск, 2004
Морозов В.В. Лицевой свод в контексте отечественного летописания XVI в. М., 2005
Иллюстрации:
1. Архив БРЭ. Лицевой свод. Фрагмент текста и миниатюра. 2-я половина XVI века Российская национальная библиотека (С.-Петербург).
2. Архив БРЭ. Лицевой свод. Фрагмент листа с приписками. 2-я половина XVI века Исторический музей (Москва).
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