ЛИЦЕНЦИАТ

ЛИЦЕНЦИАТ (ср.-век. лат. licentiatus - по­лу­чив­ший пра­во, раз­ре­ше­ние, ли­цен­зию (на осу­ще­ст­в­ле­ние про­фес­сио­наль­ной дея­тель­но­сти)) - учё­ная сте­пень.

1) в средневековых. университетах - про­ме­жу­точ­ная сте­пень ме­ж­ду ба­ка­лав­ром и док­то­ром;

2) учё­ная сте­пень, при­ня­тая во французской сис­те­ме выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния, а так­же в университетах Фин­лян­дии, Швей­ца­рии, Шве­ции и не­ко­то­рых стра­нах Латинской Аме­ри­ки. Раз­ли­ча­ют Лиценциат литературы, на­ук и пе­да­го­ги­ки. Сте­пень Лиценциат при­сваи­ва­ет­ся ли­цам, сдав­шим на 3-4-м го­дах обу­че­ния в ву­зе эк­за­ме­ны по дис­ци­п­ли­нам, оп­ре­де­ляю­щим про­филь на­учной спе­ци­аль­но­сти; она да­ёт пра­во пре­по­да­вать в ли­цее (как пра­ви­ло, в про­вин­ции) и сда­вать эк­за­ме­ны на по­лу­че­ние сер­ти­фи­ка­та CAPES (Certificat d’apti­tude au Professorat de l’enseignement du second degré), по­зво­ляю­ще­го за­ме­щать долж­ность пре­по­да­ва­те­ля сред­не­го учеб­но­го за­ве­де­ния, в т. ч. лю­бо­го ли­цея.

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