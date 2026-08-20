ЛИЦЕНЦИАТ
ЛИЦЕНЦИАТ (ср.-век. лат. licentiatus - получивший право, разрешение, лицензию (на осуществление профессиональной деятельности)) - учёная степень.
1) в средневековых. университетах - промежуточная степень между бакалавром и доктором;
2) учёная степень, принятая во французской системе высшего образования, а также в университетах Финляндии, Швейцарии, Швеции и некоторых странах Латинской Америки. Различают Лиценциат литературы, наук и педагогики. Степень Лиценциат присваивается лицам, сдавшим на 3-4-м годах обучения в вузе экзамены по дисциплинам, определяющим профиль научной специальности; она даёт право преподавать в лицее (как правило, в провинции) и сдавать экзамены на получение сертификата CAPES (Certificat d’aptitude au Professorat de l’enseignement du second degré), позволяющего замещать должность преподавателя среднего учебного заведения, в т. ч. любого лицея.
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