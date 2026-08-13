ЛИЦЕИСТОВ ДЕЛО
ЛИЦЕИСТОВ ДЕЛО - сфальсифицированное органами ОГПУ СССР дело по обвинению группы бывших выпускников Александровского лицея, акт репрессивной политики, направленной против выходцев из привилегированных сословий царской России.
Поводом для создания «Дела Лицеистов» послужили периодические дружеские встречи на квартирах выпускников лицея и их знакомых, создание «Лицеистской кассы взаимопомощи», организация панихид по расстрелянным императору Николаю II и членам царской семьи, по лицеистам, погибшим в годы 1-й мировой войны и расстрелянным большевиками в Гражданскую войну 1917-1922 годов. Среди участников встреч находился информатор ОГПУ, который сообщал о проводимых собраниях. По «Делу лиццеистов» в ночь на 15.02.1925 года в Ленинграде, затем в Москве произведены аресты свыше 140 человек бывших лицеистов, бывщих офицеров Семёновского лейб-гвардейского полка и Измайловского полка (полковник А. А. Рихтера, полковник А. Н. Гривеница и др.), бывших видных государственных чиновников царского правительства (последнего председателя СМ Н. Д. Голицына, бывшего директора Александровского лицея, командира Семёновского полка В. А. Шильдера и др.).
В обвинительном заключении по «Делу Лицеистов» в качестве главных преступлений подследственных указывалось, что они якобы создали контрреволюционную военную монархическую организацию в целях свержения советской власти, осуществляли военный шпионаж и передачу сведений иностранным государствам. Арестованных офицеров обвиняли также в участии в подавлении восстания на Красной Пресне в Москве в Революцию 1905-1907 года, в попытках освобождения царской семьи в 1918 году. По постановлению Коллегии ОГПУ от 22.06.1925 года осуждён 81 человек(в т. ч. умерший во время следствия Шильдер), из них 26 человек приговорены к высшей мере наказания (М. В. Шильдер, П. П. Ухтомский, Н. Д. Голицын, А. А. Рихтер и др.), 25 человек - к различным срокам заключения в исправительно-трудовых лагерях, остальные - к ссылке. В 1994 году все осуждённые реабилитированы.