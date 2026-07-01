ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (апатриды) - лица, которых ни одно из государств не рассматривает по закону в качестве собственных граждан.
Статус безгражданства может быть обусловлен территориальными изменениями и переходом суверенитета, принятием дискриминационного законодательства, коллизией норм законов различных государств, регламентирующих вопросы приобретения гражданства по рождению или изменения гражданства в связи с заключением брака с иностранцем.
В большинстве случаев безгражданство возникает тогда, когда человек по каким-либо причинам утратил гражданство по происхождению и не приобрёл гражданство другого государства (лишение гражданства СССР лиц, выезжавших на постоянное место жительства за границу; непризнание Латвийской Республикой гражданства за лицами, приехавшими на её территорию в период нахождения Латвии в составе СССР). Лица без гражданства не могут рассчитывать на дипломатическую защиту страны своего прежнего гражданства и полностью подчиняются законодательству государства пребывания. В соответствии с Конвенцией о статусе апатридов (1954; РФ не участвует) на территории государства пребывания Лицам без гражданства предоставляется статус, соответствующий статусу иностранцев: они приравниваются по своему положению к гражданам страны в отношении права на судебную защиту, получения начального образования, правительственной помощи и поддержки, вознаграждения за труд, рабочего времени и времени отдыха, условий труда женщин и подростков, социального обеспечения и др. Лица без гражданства должны подчиняться законам и постановлениям, а также мерам, принимаемым для поддержания обществ. порядка в государстве пребывания.
Согласно международным стандартам, государства должны содействовать сокращению числа Лиц без гражданства. Государство не может предусматривать в своём внутреннем законодательстве утрату лицом гражданства, если у него нет другого гражданства либо гарантий его получения. Отход от этого принципа допускается только в исключительных случаях, связанных с серьёзными неправомерными действиями самого гражданина. Европейская конвенция о гражданстве 1996 года (подписана РФ 6.11.1997; на 1.07.2010 для РФ в силу не вступила) допускает утрату гражданства в силу закона либо по инициативе государства в случае приобретения гражданства путём мошенничества, предоставления ложной информации или сокрытия любого относящегося к делу факта, касающегося лица, даже если в результате этого человек становится Лицом без гражданства. В некоторых странах (Великобритания, Дания, Франция) допускается лишение гражданства лиц, совершивших серьёзные преступления против интересов государства.
В соответствии с российским законодательством Лицами без гражданства считаются лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие доказательств наличия гражданства иностранного государства (по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, на территории РФ проживает 0,4 млн. Лиц без гражданства). По своему статусу они приравниваются к иностранцам, за исключением специально установленных федеральным законом случаев. Россия поощряет приобретение своего гражданства Лицами без гражданства, проживающими на её территории. В Федеральном законе «О гражданстве РФ» (2002) закрепляется ряд положений, способствующих сокращению случаев безгражданства. Так, гражданство РФ приобретает ребёнок, родившийся на территории Российской Федерации у Лиц без гражданства. Ребёнок становится российским гражданином независимо от места своего рождения в случае рождения в браке, заключённом между гражданином РФ и лицом без гражданства.