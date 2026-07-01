ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (апат­ри­ды) - ли­ца, ко­то­рых ни од­но из го­су­дарств не рас­смат­ри­ва­ет по за­ко­ну в ка­че­ст­ве соб­ст­вен­ных гра­ж­дан.

Ста­тус без­гра­ж­дан­ст­ва мо­жет быть обу­слов­лен тер­ри­то­ри­аль­ны­ми из­ме­не­ния­ми и пе­ре­хо­дом су­ве­ре­ни­те­та, при­ня­ти­ем дис­кри­ми­на­ци­он­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, кол­ли­зи­ей норм за­конов различных го­су­дарств, рег­ла­мен­ти­рую­щих во­про­сы при­об­ре­те­ния гра­ж­дан­ст­ва по ро­ж­де­нию или из­ме­не­ния гра­ж­дан­ст­ва в свя­зи с за­клю­че­ни­ем бра­ка с ино­стран­цем.

В боль­шин­ст­ве слу­ча­ев без­гра­ж­дан­ст­во воз­ни­ка­ет то­гда, ко­гда че­ло­век по каким-либо при­чи­нам ут­ра­тил гра­ж­дан­ст­во по про­ис­хо­ж­де­нию и не при­об­рёл гра­ж­дан­ст­во другого го­су­дар­ст­ва (ли­ше­ние гра­ж­дан­ст­ва СССР лиц, вы­ез­жав­ших на по­сто­ян­ное ме­сто жи­тель­ст­ва за гра­ни­цу; не­при­зна­ние Лат­вий­ской Рес­пуб­ли­кой гра­ж­дан­ст­ва за ли­ца­ми, прие­хав­ши­ми на её тер­ри­то­рию в пе­ри­од на­хо­ж­де­ния Лат­вии в со­ста­ве СССР). Лица без гражданства не мо­гут рас­счи­ты­вать на ди­пло­ма­тическую за­щи­ту стра­ны сво­его преж­не­го гра­ж­дан­ст­ва и пол­но­стью под­чи­ня­ют­ся за­ко­но­да­тель­ст­ву го­су­дар­ст­ва пре­бы­ва­ния. В со­от­вет­ст­вии с Кон­вен­ци­ей о ста­ту­се апат­ри­дов (1954; РФ не уча­ст­ву­ет) на тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва пре­бы­ва­ния Лицам без гражданства пре­дос­тав­ля­ет­ся ста­тус, со­от­вет­ст­вую­щий ста­ту­су ино­стран­цев: они при­рав­ни­ва­ют­ся по сво­ему по­ло­же­нию к гра­ж­да­нам стра­ны в от­но­ше­нии пра­ва на су­деб­ную за­щи­ту, по­лу­че­ния на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния, пра­ви­тель­ственной по­мо­щи и под­держ­ки, воз­награ­ж­де­ния за труд, ра­бо­че­го вре­ме­ни и вре­ме­ни от­ды­ха, ус­ло­вий тру­да жен­щин и под­ро­ст­ков, со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния и др. Лица без гражданства долж­ны под­чи­нять­ся за­ко­нам и по­ста­нов­ле­ни­ям, а так­же ме­рам, при­ни­мае­мым для под­дер­жа­ния об­ществ. по­ряд­ка в го­су­дар­ст­ве пре­бы­ва­ния.

Со­глас­но ме­ж­ду­народным стан­дар­там, го­су­дар­ст­ва долж­ны со­дей­ст­во­вать со­кра­ще­нию чис­ла Лиц без гражданства. Го­су­дар­ст­во не мо­жет пре­ду­смат­ри­вать в сво­ём внутреннем за­ко­но­да­тель­ст­ве ут­ра­ту ли­цом гра­ж­дан­ст­ва, ес­ли у не­го нет другого гра­ж­дан­ст­ва ли­бо га­ран­тий его по­лу­че­ния. От­ход от это­го прин­ци­па до­пус­ка­ет­ся толь­ко в ис­клю­чительных слу­ча­ях, свя­зан­ных с серь­ёз­ны­ми не­пра­во­мер­ны­ми дей­ст­вия­ми са­мо­го гра­ж­да­ни­на. Ев­ропейская кон­вен­ция о гра­ж­дан­ст­ве 1996 года (под­пи­са­на РФ 6.11.1997; на 1.07.2010 для РФ в си­лу не всту­пи­ла) до­пус­ка­ет ут­ра­ту гра­ж­дан­ст­ва в си­лу за­ко­на ли­бо по ини­циа­ти­ве го­су­дар­ст­ва в слу­чае при­об­ре­те­ния гра­ж­дан­ст­ва пу­тём мо­шен­ни­че­ст­ва, пре­дос­тав­ле­ния лож­ной ин­фор­ма­ции или со­кры­тия лю­бо­го от­но­ся­ще­го­ся к де­лу фак­та, ка­саю­ще­го­ся ли­ца, да­же ес­ли в ре­зуль­та­те это­го че­ло­век ста­но­вит­ся Лицом без гражданства. В не­ко­то­рых стра­нах (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Да­ния, Фран­ция) до­пус­ка­ет­ся ли­ше­ние гра­ж­дан­ст­ва лиц, со­вер­шив­ших серь­ёз­ные пре­сту­п­ле­ния про­тив ин­те­ре­сов го­су­дар­ст­ва.

В со­от­вет­ст­вии с российским за­ко­но­да­тель­ст­вом Лицами без гражданства счи­та­ют­ся ли­ца, не яв­ляю­щие­ся гра­ж­да­на­ми РФ и не имею­щие до­ка­за­тельств на­ли­чия гра­ж­дан­ст­ва иностранного го­су­дар­ст­ва (по дан­ным Все­российской пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 2002 года, на тер­ри­то­рии РФ про­жи­ва­ет 0,4 млн. Лиц без гражданства). По сво­ему ста­ту­су они при­рав­ни­ва­ют­ся к ино­стран­цам, за ис­клю­че­ни­ем спе­ци­аль­но ус­та­нов­лен­ных фе­де­раль­ным за­ко­ном слу­ча­ев. Рос­сия по­ощ­ря­ет при­об­ре­те­ние сво­его гра­ж­дан­ст­ва Лицами без гражданства, про­жи­ваю­щи­ми на её тер­ри­то­рии. В Фе­де­раль­ном за­ко­не «О гра­ж­дан­ст­ве РФ» (2002) за­кре­п­ля­ет­ся ряд по­ло­же­ний, спо­соб­ст­вую­щих со­кра­ще­нию слу­ча­ев без­гра­ж­дан­ст­ва. Так, гра­ж­дан­ст­во РФ при­об­ре­та­ет ре­бё­нок, ро­див­ший­ся на тер­ри­то­рии Российской Фе­де­ра­ции у Лиц без гражданства. Ре­бё­нок ста­но­вит­ся российским гра­ж­да­ни­ном не­за­ви­си­мо от мес­та сво­его ро­ж­де­ния в слу­чае ро­ж­де­ния в бра­ке, за­клю­чён­ном ме­ж­ду гра­ж­да­ни­ном РФ и ли­цом без гра­ж­дан­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)