ЛИБКНЕХТ ВИЛЬГЕЛЬМ

ЛИБКНЕХТ ВИЛЬГЕЛЬМ - германский политический деятель, один из основателей и руководителей Социал- демократической партии Германии.

Из гес­сен­ской чи­нов­ничь­ей се­мьи. Отец К. Либ­кнех­та. В 1842-1847 годах изу­чал фи­ло­ло­гию, фи­ло­со­фию и тео­ло­гию в университетах Ги­се­на, Бер­ли­на и Мар­бур­га, за вре­мя учё­бы по­лу­чил так­же про­фес­сии плот­ни­ка и ору­жей­ни­ка , при­ни­мал уча­стие в дея­тель­но­сти сту­денческих об­ществ. С 1847 года ра­бо­тал жур­на­ли­стом и учи­те­лем в Цю­ри­хе. С на­ча­лом Ре­во­лю­ции 1848 года во Фран­ции по­се­тил Па­риж, за­тем ак­тив­но уча­ст­во­вал в Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Гер­ма­нии, в т. ч. в Ба­ден­ском вос­ста­нии, был аре­сто­ван, про­вёл в за­клю­че­нии 7 ме­ся­цев.

В мае - ию­не 1849 года слу­жил в на­родном опол­че­нии в зва­нии лей­те­нан­та. По­сле раз­гро­ма Ба­ден­ской рес­пуб­ли­ки эмиг­ри­ро­вал в Швей­ца­рию, где со­труд­ни­чал с Же­невским немецким ра­бо­чим сою­зом, за­тем - в Ве­ли­ко­бри­та­нию. В Лон­до­не по­зна­комил­ся с К. Мар­ксом и Ф. Эн­гель­сом и стал их по­сле­до­ва­те­лем. В 1850 году всту­пил в Со­юз ком­му­ни­стов. По­сле объ­яв­ле­ния ам­ни­стии в 1862 году вер­нул­ся в Прус­сию, ра­бо­тал кор­рес­пон­ден­том различных немецких и иностранных га­зет де­мо­кра­тического на­прав­ле­ния. Яв­лял­ся сто­рон­ни­ком тес­но­го сою­за де­мо­кра­тических и со­циа­ли­стических сил в бу­ду­щей объ­еди­нён­ной по «ве­ли­ко­гер­ман­ско­му пу­ти» Гер­ма­нии. В 1863 году всту­пил во Все­об­щий германский ра­бо­чий со­юз, спо­соб­ст­во­вал фор­ми­ро­ва­нию в нём оп­по­зи­ции Ф. Лас­са­лю, за что в 1865 году был ис­клю­чён из этой ор­га­ни­за­ции. В апреле 1865 года вы­слан из Бер­ли­на и пе­ре­ехал в Сак­со­нию. В Лейп­ци­ге совместно с А. Бе­бе­лем в 1866 году соз­дал Сак­сон­скую народную пар­тию. С янвпря 1868 года редактор газеты «Demokra­ti­sches Wochenblatt», в это же вре­мя по ре­ше­нию Ге­не­раль­но­го со­ве­та Ин­тер­на­цио­на­ла 1-го стал его пред­ста­ви­те­лем в Гер­ма­нии.

В 1869 году вме­сте с Бе­бе­лем ос­но­вал в г. Эй­зе­нах Со­ци­ал-де­мо­кра­тическую ра­бо­чую пар­тию, ко­то­рая при­сое­ди­ни­лась к 1-му Ин­тер­на­цио­на­лу, воз­гла­вил центральный ор­ган пар­тии газеты «Volk­s­staat». Депутат бун­дес­та­га Се­ве­ро-Гер­ман­ско­го сою­за 1867-1870 годов, с 1874 года (с пе­ре­ры­ва­ми) депутат германского рейхс­та­га. В пе­ри­од фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов вы­сту­пил в пар­ла­мен­те про­тив во­енных кре­ди­тов, зая­вил о со­ли­дар­но­сти с Па­риж­ской ком­му­ной 1871 года. За вы­сту­п­ле­ния про­тив ан­нек­сии Гер­ма­ни­ей Эль­за­са и Восточной Ло­тарин­гии вме­сте с Бе­бе­лем в 1872 году при­вле­чён к су­ду по об­ви­не­нию в государственной из­ме­не и осу­ж­дён на 2 го­да за­клю­че­ния в кре­по­сти. В 1875 году ак­тив­но со­дей­ст­во­вал объ­е­ди­не­нию Все­об­ще­го германского ра­бо­че­го сою­за и Со­ци­ал-де­мо­кра­тической ра­бо­чей пар­тии. Один из ав­то­ров партийной про­грам­мы, при­ня­той на объ­е­ди­нительном съез­де германских со­ци­ал-де­мо­кра­тов в городе Го­та. В пе­ри­од дей­ствия Ис­клю­чи­тель­но­го за­ко­на про­тив со­циа­ли­стов (1878-1890 годы) один из ли­де­ров со­ци­ал-де­мо­кра­тической фрак­ции в рейх­с­та­ге. С 1890 года от­ветственный ре­дак­тор ЦО СДПГ - газеты «Vor­wärts», сыг­рал важ­ную роль в рас­про­стра­не­нии мар­ксиз­ма в Гер­ма­нии, один из ор­га­ни­за­то­ров Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го.

Сочинения:

Zur Grund-und Bodenfrage. 2. Aufl. Lpz., 1876;

Geschichte der französischen Revolution. Dresden, 1887–1890;

R. Blum und seine Zeit. 2. Aufl. Nürnberg, 1889;

Gegen den Militaris­mus und gegen die neuen Steuern. B., 1893 (mit A. Be­bel);

K. Marx zum Gedächtnis. Nürn­berg, 1896;

Kein Kompromiß - Kein Wahl­bündnis. B., 1899