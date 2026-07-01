ЛИБКНЕХТ ВИЛЬГЕЛЬМ
ЛИБКНЕХТ ВИЛЬГЕЛЬМ - германский политический деятель, один из основателей и руководителей Социал-демократической партии Германии.
Из гессенской чиновничьей семьи. Отец К. Либкнехта. В 1842-1847 годах изучал филологию, философию и теологию в университетах Гисена, Берлина и Марбурга, за время учёбы получил также профессии плотника и оружейника, принимал участие в деятельности студенческих обществ. С 1847 года работал журналистом и учителем в Цюрихе. С началом Революции 1848 года во Франции посетил Париж, затем активно участвовал в Революции 1848-1849 годов в Германии, в т. ч. в Баденском восстании, был арестован, провёл в заключении 7 месяцев.
В мае - июне 1849 года служил в народном ополчении в звании лейтенанта. После разгрома Баденской республики эмигрировал в Швейцарию, где сотрудничал с Женевским немецким рабочим союзом, затем - в Великобританию. В Лондоне познакомился с К. Марксом и Ф. Энгельсом и стал их последователем. В 1850 году вступил в Союз коммунистов. После объявления амнистии в 1862 году вернулся в Пруссию, работал корреспондентом различных немецких и иностранных газет демократического направления. Являлся сторонником тесного союза демократических и социалистических сил в будущей объединённой по «великогерманскому пути» Германии. В 1863 году вступил во Всеобщий германский рабочий союз, способствовал формированию в нём оппозиции Ф. Лассалю, за что в 1865 году был исключён из этой организации. В апреле 1865 года выслан из Берлина и переехал в Саксонию. В Лейпциге совместно с А. Бебелем в 1866 году создал Саксонскую народную партию. С янвпря 1868 года редактор газеты «Demokratisches Wochenblatt», в это же время по решению Генерального совета Интернационала 1-го стал его представителем в Германии.
В 1869 году вместе с Бебелем основал в г. Эйзенах Социал-демократическую рабочую партию, которая присоединилась к 1-му Интернационалу, возглавил центральный орган партии газеты «Volksstaat». Депутат бундестага Северо-Германского союза 1867-1870 годов, с 1874 года (с перерывами) депутат германского рейхстага. В период франко-прусской войны 1870-1871 годов выступил в парламенте против военных кредитов, заявил о солидарности с Парижской коммуной 1871 года. За выступления против аннексии Германией Эльзаса и Восточной Лотарингии вместе с Бебелем в 1872 году привлечён к суду по обвинению в государственной измене и осуждён на 2 года заключения в крепости. В 1875 году активно содействовал объединению Всеобщего германского рабочего союза и Социал-демократической рабочей партии. Один из авторов партийной программы, принятой на объединительном съезде германских социал-демократов в городе Гота. В период действия Исключительного закона против социалистов (1878-1890 годы) один из лидеров социал-демократической фракции в рейхстаге. С 1890 года ответственный редактор ЦО СДПГ - газеты «Vorwärts», сыграл важную роль в распространении марксизма в Германии, один из организаторов Интернационала 2-го.
Сочинения:
Zur Grund-und Bodenfrage. 2. Aufl. Lpz., 1876;
Geschichte der französischen Revolution. Dresden, 1887–1890;
R. Blum und seine Zeit. 2. Aufl. Nürnberg, 1889;
Gegen den Militarismus und gegen die neuen Steuern. B., 1893 (mit A. Bebel);
K. Marx zum Gedächtnis. Nürnberg, 1896;
Kein Kompromiß - Kein Wahlbündnis. B., 1899