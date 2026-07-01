ЛИБКНЕХТ КАРЛ
ЛИБКНЕХТ КАРЛ - германский политический деятель.
Сын В. Либкнехта. Изучал юриспруденцию и экономику в университетах Лейпцига и Берлина (189001893 годы), в 1894-1898 годах работал в судебных органах Арнсберга и Падерборна. В 1897 году получил степень доктора юридических наук в университете Вюрцбурга, с 1899 года занимался адвокатской практикой в Берлине. С 1900 года член Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В 1901-1913 годах депутат Берлинского городского собрания. Совместно с Г. Гаазе выступал защитником на политических процессах против деятелей Российской социал-демократической рабочей партии и СДПГ. Использовав опыт Революции 1905-1907 годов в России, Л. на Йенском партийном съезде СДПГ в 1905 году провозгласил всеобщую массовую политическую стачку «специфически пролетарским средством борьбы», впоследствии резко обличал политику германского правительства, направленную на оказание помощи царизму в подавлении революции, и призывал германский пролетариат последовать примеру русских рабочих. В 1907 году один из основателей Социалистического интернационала молодёжи, до 1910 года его президент. В 1907 году издал брошюру «Милитаризм и антимилитаризм», в которой проанализировал сущность милитаризма в современную эпоху и теоретически обосновал необходимость антимилитаристской пропаганды как одной из форм классовой борьбы пролетариата. За эту книгу Либкнехт в конце 1907 года приговорён к тюремному заключению по обвинению в государственной измене. В 1908 году, ещё находясь в крепости, был избран членом прусской палаты депутатов.
С 1912 года депутат рейхстага, в социал-демократической фракции занимал крайне левые позиции, активно выступал с парламентской и партийной трибун против подготовки Германией войны, призывал к укреплению международной пролетарской солидарности как решающего средства борьбы с милитаризмом. После начала 1-й мировой войны Либкнехт, подчиняясь решению социал-демократических фракции рейхстага, 4.8.1914 года проголосовал за военные кредиты. Однако вскоре выступил против руководства СДПГ и 2.12.1914 года один голосовал в рейхстаге против военных кредитов. В переданном председателем рейхстага письменном заявлении Либкнехт охарактеризовал 1-ю мировую войну как войну захватническую.
В 1915 году призван в армию и отправлен на фронт. Несмотря на запрет заниматься политикой вне парламента, стал одним из организаторов политического журнала «Интернационал», объединившего вокруг себя левых социал-демократов. Продолжал заниматься публицистической и пропагандистской деятельностью, распространял листовки, в которых прямо называл главным врагом немецкого народа не страны Антанты, а «германский империализм». В своём послании Циммервальдской конференции (1915) выдвинул лозунг «Гражданская война, а не гражданский мир!» и призвал к социалистической революции. В январе 1916 года Либкнехт исключён из социал-демократической фракции рейхстага. С трибуны прусской палаты депутатов Либкнехт призвал берлинский пролетариат выйти 1.5.1916 года на демонстрацию под лозунгами: «Долой войну!» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Во время демонстрации Либкнехт призвал к свержению правительства, за что был арестован и приговорён военным судом к 4 годам и 1 месяцу заключения. В результате всеобщей амнистии 23.10.1918 года освобождён.
Выйдя из заключения, вместе с Р. Люксембург стал одним из организаторов «Спартака союза» и его главного органа - газеты «Rote Fahne». Во время Ноябрьской революции 1918 года выступал за перерастание революции в социалистическую, 9 ноября через несколько часов после выступления Ф. Шейдемана, объявившего о создании в Германии республики, провозгласил «свободную социалистическую республику». Боролся не только против лидеров СДПГ, но и против руководителей Независимой социал-демократической партии Германии. Один из основателей Коммунистической партии Германии (КПГ), учредительный съезд которой состоялся в Берлине 30.12.1918-1.1.1919. В январе 1919 года, стремясь перехватить революционную инициативу у СДПГ, руководство КПГ призвало к всеобщей забастовке и организовало выступление берлинских рабочих для свержения социал-демократического правительства. Восстание было подавлено прибывшими в Берлин «добровольческими корпусами». Через несколько дней Л. и Р. Люксембург были арестованы и в тот же день убиты.
Сочинения:
Klassenkampf gegen den Krieg. В., 1919;
Ausgewählte Reden, Briefe und Aufsätze. B., 1952;
Gesammelte Reden und Schriften. В., 1958-1968. Bd 1–9; Избранные речи, письма и статьи. М., 1961;
Мысли об искусстве. Трактат, статьи, речи, письма. М., 1971