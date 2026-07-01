ЛИБКНЕХТ КАРЛ

ЛИБКНЕХТ КАРЛ - германский политический деятель.

Сын В. Либк­нех­та . Изу­чал юрис­пру­ден­цию и эко­но­ми­ку в университетах Лейп­ци­га и Бер­ли­на (189001893 годы), в 1894-1898 годах ра­бо­тал в судеб­ных орга­нах Арнс­бер­га и Па­дер­бор­на. В 1897 году по­лу­чил сте­пень док­то­ра юри­дических на­ук в универ­си­тете Вюрц­бур­га, с 1899 года за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой в Бер­ли­не. С 1900 года член Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (СДПГ). В 1901-1913 годах депутат Бер­лин­ско­го город­ско­го со­б­ра­ния. Совместно с Г. Гаа­зе вы­сту­пал за­щит­ни­ком на по­ли­тических про­цес­сах про­тив дея­те­лей Рос­сий­ской со­ци­ал- де­мо­кра­ти­че­ской ра­бо­чей пар­тии и СДПГ. Ис­поль­зо­вав опыт Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в Рос­сии, Л. на Йен­ском партийном съез­де СДПГ в 1905 году про­воз­гла­сил все­об­щую мас­со­вую по­ли­тическую стач­ку «спе­ци­фи­че­ски про­ле­тар­ским сред­ст­вом борь­бы», впо­след­ст­вии рез­ко об­ли­чал по­ли­ти­ку германского пра­ви­тель­ст­ва, на­прав­лен­ную на ока­за­ние по­мо­щи ца­риз­му в по­дав­ле­нии ре­во­лю­ции, и при­зы­вал германский про­ле­та­ри­ат по­сле­до­вать при­ме­ру русских ра­бо­чих. В 1907 году один из ос­но­ва­те­лей Со­циа­ли­стического ин­тер­на­цио­на­ла мо­ло­дё­жи, до 1910 года его пре­зи­дент. В 1907 году из­дал бро­шю­ру « Ми­ли­та­ризм и ан­ти­ми­ли­та­ризм», в ко­то­рой про­ана­ли­зи­ро­вал сущ­ность ми­ли­та­риз­ма в современную эпо­ху и тео­ре­ти­че­ски обос­но­вал не­об­хо­ди­мость ан­ти­ми­ли­та­ри­ст­ской про­па­ган­ды как од­ной из форм клас­со­вой борь­бы про­ле­та­риа­та. За эту кни­гу Либкнехт в конце 1907 года при­го­во­рён к тю­рем­но­му за­клю­че­нию по об­ви­не­нию в государственной из­ме­не. В 1908 году, ещё на­хо­дясь в кре­по­сти, был из­бран членом прусской па­ла­ты де­пу­та­тов.

С 1912 года депутат рейхс­та­га, в со­ци­ал-де­мокра­тической фрак­ции за­ни­мал край­не ле­вые по­зи­ции, ак­тив­но вы­сту­пал с пар­ла­мент­ской и пар­тий­ной три­бун про­тив под­готов­ки Гер­ма­ни­ей вой­ны, при­зы­вал к ук­ре­п­ле­нию ме­ж­ду­народной про­ле­тар­ской со­ли­дар­но­сти как ре­шаю­ще­го сред­ст­ва борь­бы с ми­ли­та­риз­мом. По­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны Либкнехт, под­чи­ня­ясь ре­ше­нию со­ци­ал-де­мо­кра­тических фрак­ции рейх­с­та­га, 4.8.1914 года про­го­ло­со­вал за во­енные кре­ди­ты. Од­на­ко вско­ре вы­сту­пил про­тив ру­ко­во­дства СДПГ и 2.12.1914 года один го­ло­со­вал в рейхс­та­ге про­тив во­енных кре­ди­тов. В пе­ре­дан­ном председателем рейх­ста­га письменном за­яв­ле­нии Либкнехт оха­рак­те­ри­зо­вал 1-ю ми­ро­вую вой­ну как вой­ну за­хват­ни­че­скую.

В 1915 году при­зван в ар­мию и от­прав­лен на фронт. Не­смот­ря на за­прет за­ни­мать­ся по­ли­ти­кой вне пар­ла­мен­та, стал од­ним из ор­га­ни­за­то­ров по­ли­тического журнала «Ин­тер­на­цио­нал», объ­е­ди­нив­ше­го во­круг се­бя ле­вых со­ци­ал-де­мо­кра­тов. Про­дол­жал за­ни­мать­ся пуб­ли­ци­сти­че­ской и про­па­ган­ди­ст­ской дея­тель­но­стью, рас­про­стра­нял лис­тов­ки, в ко­то­рых пря­мо на­зы­вал главным вра­гом немецкого на­ро­да не стра­ны Ан­тан­ты, а «гер­ман­ский им­пе­риа­лизм ». В сво­ём по­сла­нии Цим­мер­вальд­ской кон­фе­рен­ции (1915) вы­дви­нул ло­зунг «Гра­ж­дан­ская вой­на, а не гра­ж­дан­ский мир!» и при­звал к со­циа­ли­стической ре­во­лю­ции. В январе 1916 года Либкнехт ис­клю­чён из со­ци­ал-де­мо­кра­тической фрак­ции рейхс­та­га. С три­бу­ны прусской па­ла­ты де­пу­та­тов Либкнехт при­звал бер­лин­ский про­ле­та­ри­ат вый­ти 1.5.1916 года на де­мон­ст­ра­цию под ло­зун­га­ми: «До­лой вой­ну!» и «Про­ле­та­рии всех стран, со­еди­няй­тесь!». Во вре­мя де­мон­ст­ра­ции Либкнехт при­звал к свер­же­нию пра­ви­тель­ст­ва, за что был аре­сто­ван и при­го­во­рён во­енным су­дом к 4 го­дам и 1 ме­ся­цу за­клю­че­ния. В ре­зуль­тате все­об­щей ам­ни­стии 23.10.1918 года ос­во­бо­ж­дён.

Вый­дя из за­клю­че­ния, вме­сте с Р. Люк­сем­бург стал од­ним из ор­га­ни­за­то­ров «Спар­та­ка сою­за» и его главного ор­га­на - газеты «Rote Fahne». Во вре­мя Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года вы­сту­пал за пе­ре­рас­тание ре­во­лю­ции в со­циа­ли­сти­че­скую, 9 но­ября че­рез несколько ча­сов по­сле вы­сту­п­ле­ния Ф. Шей­де­ма­на, объ­я­вив­ше­го о соз­да­нии в Гер­ма­нии рес­пуб­ли­ки, про­воз­гла­сил «сво­бод­ную со­циа­ли­сти­че­скую рес­пуб­ли­ку». Бо­рол­ся не толь­ко про­тив ли­де­ров СДПГ, но и про­тив ру­ко­води­те­лей Не­за­ви­си­мой со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии. Один из ос­но­ва­те­лей Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (КПГ), уч­ре­дительный съезд ко­то­рой со­сто­ял­ся в Бер­ли­не 30.12.1918-1.1.1919. В январе 1919 года, стре­мясь пе­ре­хва­тить ре­во­люционную ини­циа­ти­ву у СДПГ, ру­ко­вод­ст­во КПГ при­зва­ло к все­об­щей забас­тов­ке и ор­га­ни­зо­ва­ло вы­сту­п­ле­ние бер­лин­ских ра­бо­чих для свер­же­ния со­ци­ал-де­мо­кра­тического пра­ви­тель­ст­ва. Вос­ста­ние бы­ло по­дав­ле­но при­быв­ши­ми в Бер­лин «доб­ро­воль­че­ски­ми кор­пу­са­ми». Че­рез несколько дней Л. и Р. Люк­сем­бург бы­ли аре­сто­ва­ны и в тот же день уби­ты.

Сочинения:

Klassenkampf gegen den Krieg. В., 1919;

Ausgewählte Reden, Briefe und Aufsätze. B., 1952;

Gesammelte Reden und Schriften. В., 1958-1968. Bd 1–9; Из­бран­ные ре­чи, пись­ма и ста­тьи. М., 1961;

Мыс­ли об ис­кус­ст­ве. Трак­тат, ста­тьи, ре­чи, пись­ма. М., 1971