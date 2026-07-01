ЛИБЕРУМ ВЕТО

ЛИБЕРУМ ВЕТО - принцип единогласия в парламентском устройстве Речи Посполитой, позволявший любому депутату сейма выступить против и тем самым прекратить обсуждение вопроса или работу сейма в целом.

При­ня­то в XVI веке как вы­ра­же­ние ра­вен­ст­ва прав всех пред­ста­ви­те­лей шля­хет­ско­го со­сло­вия; на прак­ти­ке впер­вые при­ме­не­но на Кра­ков­ском сей­ме 1669 года. Все­го с его по­мо­щью бы­ла со­рва­на ра­бо­та 73 сей­мов, что спо­соб­ст­во­ва­ло внутренней не­ста­биль­но­сти Ре­чи По­спо­ли­той и да­ва­ло воз­мож­ность вме­ша­тель­ст­ва в её де­ла иностранным го­су­дар­ст­вам. По­сле 1764 года Либерум вето прак­ти­че­ски не при­ме­ня­лось, из-под его дей­ст­вия бы­ли за­ко­но­да­тель­но вы­ве­де­ны эко­но­мические во­про­сы. Пол­но­стью от­ме­не­но Треть­е­го мая 1791 года кон­сти­ту­ци­ей .

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