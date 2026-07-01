ЛИБЕРУМ ВЕТО
ЛИБЕРУМ ВЕТО - принцип единогласия в парламентском устройстве Речи Посполитой, позволявший любому депутату сейма выступить против и тем самым прекратить обсуждение вопроса или работу сейма в целом.
Принято в XVI веке как выражение равенства прав всех представителей шляхетского сословия; на практике впервые применено на Краковском сейме 1669 года. Всего с его помощью была сорвана работа 73 сеймов, что способствовало внутренней нестабильности Речи Посполитой и давало возможность вмешательства в её дела иностранным государствам. После 1764 года Либерум вето практически не применялось, из-под его действия были законодательно выведены экономические вопросы. Полностью отменено Третьего мая 1791 года конституцией.