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ЛИБЕРТИ
ЛИБЕРТИ - название стиля модерн в Италии.
Происходит от фамилии английского предпринимателя А.Л. Либерти, открывшего в 1875 году в Лондоне магазин «Либерти», первоначально торговавший товарами из Японии и Китая. На рубеже XIX-XX веков в нём продавались предметы интерьера и произведения декоративно-прикладного искусства, выдержанные в стиле модерн. Товары торгового дома «Либерти» активно поставлялись через его миланское отделение в Италию и приобрели там популярность, что привело к перенесению названия «Либерти» на художественный стиль, который и в Великобритании также некоторое время назывался «стилем Либерти».
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