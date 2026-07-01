ЛИБЕРТИ

ЛИБЕРТИ - название стиля модерн в Италии.

Про­ис­хо­дит от фа­ми­лии английского пред­при­ни­ма­те­ля А.Л. Ли­бер­ти, от­крыв­ше­го в 1875 году в Лон­до­не ма­га­зин «Ли­бер­ти», пер­во­на­чаль­но тор­го­вав­ший то­ва­ра­ми из Япо­нии и Ки­тая. На ру­бе­же XIX-XX веков в нём про­да­ва­лись пред­ме­ты ин­терь­е­ра и про­из­ве­де­ния де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства, вы­дер­жан­ные в сти­ле мо­дерн. То­ва­ры тор­го­во­го до­ма «Ли­бер­ти» ак­тив­но по­став­ля­лись че­рез его ми­лан­ское от­де­ление в Ита­лию и при­об­ре­ли там по­пу­ляр­ность, что при­ве­ло к пе­ре­не­се­нию на­зва­ния «Либерти» на ху­дожественный стиль, ко­то­рый и в Ве­ли­ко­бри­та­нии так­же не­ко­то­рое вре­мя на­зы­вал­ся «сти­лем Ли­бер­ти».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)